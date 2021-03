Frankfurt: Schüsse in der Nähe des Eisernen Steges

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein Zeuge verständigte am Dienstag 16.3.2021 gegen 23.15 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er am Schaumainkai im Bereich des Eisernen Steges Schüsse wahrgenommen habe. Im Schaumainkai konnten tatsächlich zwei dort geparkte Pkw (Audi und BMW) festgestellt werden, an denen sich jeweils ein Einschussloch befand. Zu Verletzten liegen hier keine Erkenntnisse vor.

Mehrere Personen befanden sich vor Ort und wurden zu dem Sachverhalt befragt. Die Hintergründe für die Schussabgabe sind bislang noch unklar und somit Bestandteil der andauernden und umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-75553110, bzw. jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

31-Jähriger demoliert 9 Autos

Frankfurt-Harheim (ots)-(dr) – Polizeibeamte des 14. Reviers haben am Montagabend 15.03.2021, einen 31-jährigen Mann im Stadtteil Harheim festgenommen. Dieser steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Beim Notruf der Polizei gingen zunächst mehrere Meldungen über einen Mann ein, der Blumenkübel auf geparkte Fahrzeuge werfen und mit einem Baseballschläger Windschutzscheiben einschlagen soll. Umgehend suchten mehrere Polizeistreifen die von den Mitteilern gemeldeten Orte auf.

Den Beamten gelang es im Rahmen der Fahndung einen stark alkoholisierten 31 Jahre alten Mann widerstandslos festzunehmen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Wie sich im Nachhinein herausstellte handelt es sich bei dem vermeintlichen Baseballschläger um einen Stahlpfosten eines beschädigten Briefkastens. Darüber hinaus kam es An der Pfarrwiese und den angrenzenden Straßen überwiegend zu Beschädigungen an Fahrzeugen, die sich von abgetretenen Spiegeln, über zerkratzte Motorhauben, bis hin zu eingeschlagenen Windschutzscheiben erstreckten.

Insgesamt konnten 9 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Vorstellung des neuen Polizeivizepräsidenten Björn Gutzeit

Frankfurt (ots)-(mc) – Ziemlich genau eine Woche ist es her, seitdem Björn Gutzeit im Polizeipräsidium Frankfurt das Amt des neuen Polizeivizepräsidenten angetreten hat.

Björn Gutzeit ist Polizist. Er hat den Beruf von der Pike auf gelernt. Seit 1993 war er in verschiedenen Bereichen der Polizei Hessen im Einsatz. Zuerst in der Bereitschaftspolizei, dann im Streifendienst und später bei der Kriminalpolizei. Viele Jahre war er Rektor der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung und zuletzt Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Südhessen. Nun übernimmt er kommissarisch die stellvertretende Leitung der Polizei Frankfurt, nachdem Dr. Walter Seubert an die Hochschule für Polizei und Verwaltung wechselte.

Polizeivizepräsident Björn Gutzeit: “In meiner bisherigen Dienstzeit hatte ich immer rund um Frankfurt zu tun – aber nie langjährig vor Ort gearbeitet. Daher reizte mich schon immer die Vielfalt an Herausforderungen und Aufgaben, die die Polizeiarbeit in einer Großstadt wie Frankfurt mit sich bringt.

Ich freue mich, in dieser herausragenden Funktion für die Frankfurter Polizei und die Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt arbeiten zu dürfen.”

