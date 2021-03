Gefährliche Körperverletzung in Friseursalon

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 16.03.2021 gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine Schlägerei in einem Friseursalon in der Bismarckstraße gemeldet. Ein 38-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen aufgrund schon vorher bestandenen Streitigkeiten, zum Teil mit Einrichtungsgegenständen, aufeinander eingeschlagen haben.

Beide wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen die Männer wird nun wegen der wechselseitigen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Auseinandersetzung auf offener Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein Pärchen lieferte sich am Montag 15.03.2021 eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße. Ein Zeuge meldete gegen 21.30 Uhr der Polizei, dass ein Mann auf eine Frau in der Notwendstraße einschlagen würde. Als die Polizei eintraf befanden sich das Pärchen noch vor Ort.

Demnach brach ein Streit zwischen einem 36- und einer 43-Jährigen aus. Der Mann schlug daraufhin der Frau mehrmals in Gesicht. Die Frau wehrte sich und warf einen Fahrradkorb in seine Richtung, der ihn am Kopf traf. Beide wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und standen unter Alkoholeinfluss. Der Mann hatte 1.48, die Frau 0,68 Promille.

Brandstiftung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 17.03.2021 gegen 03:45 Uhr stellten Beamte der Polizei Ludwigshafen ein Auto auf einem Parkplatz im Kappesgartenweg fest. Bei der genaueren Nachschau sahen die Beamten, dass der Innenraum augenscheinlich durch einen Schmorbrand stark beschädigt war. Aufgrund aufgefundener Brandbeschleuniger im Fahrzeuginnenraum, wird von einem vorsätzlichen in Brand setzen ausgegangen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto am 16.03.2021 gegen 19:10 Uhr noch unbeschädigt war. An dem BMW X5 entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Wer hat in der Zeit vom 16.03., 19:10 Uhr bis zum 17.03.2021, 03:45 Uhr verdächtige Personen im Kappesgartenweg gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss und gekauftem Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger wurde am Dienstag 16.03.2021 dabei erwischt, wie er unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führte. Der Mann wurde gegen 14 Uhr von der Polizei im Bereich der Kanalstraße kontrolliert. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Während der Kontrolle händigte der 35-Jährige einen Führschein aus, der sich als Totalfälschung herausstellte.

Den Führerschein habe er für 500 Euro im europäischen Ausland gekauft. Für den 35-Jährigen ging es direkt zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Montagnachmittag 15.03.2021 gegen 17:30 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Unfall in der Irisstraße und meldete dies der Polizei. Dank des Hinweises konnte die 47-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden. Diese soll zuvor in der Irisstraße beim Einparken gegen ein geparktes Auto gestoßen sein. Die Polizeibeamten stellten an beiden Autos passende Schäden fest. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Der Besitzer des beschädigten Autos bleibt dank der aufmerksamen Zeugin nicht auf seinem Schaden sitzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Ludwigshafen: Bei Unfallflucht beobachtet

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein 65-Jähriger wurde am Montag 15.03.2021 dabei beobachtet, wie er mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr und sich anschließend aus dem Staub machte. Gegen 10.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin den Mann, wie er gegen ein geparkten PKW in der Bgm.-Fries-Straße fuhr. Anschließend stieg er aus und begutachtete den Schaden. Im guten Glauben unbeobachtet gewesen zu sein, fuhr er schließlich davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die stellte den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift fest. Der 65-Jährige hinterließ einen Sachschaden von 1.000 Euro und muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 16.03.2021 erhielten ein 60-Jähriger und eine 55-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Beide erkannten sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und beendeten das Gespräch.

So können Sie sich schützen: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.