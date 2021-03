Getunter Sportwagen

Lingenfeld (ots) – Am Dienstag 16.03.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten in Lingenfeld einen Sportwagen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Eigentümer an der Frontstoßstange nachträglich seitlich zwei Kunststoffflügel montierte. Da von diesen sogenannten “Cup Wings” nach Einschätzung der Beamten in diesem Fall eine hohe Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger ausging, wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Halter muss sein optisches Tuning nun wieder rückgängig machen und die Kunststoffteile entfernen.

Germersheim (ots) – Dienstagmittag 16.03.2021 konnte eine aufmerksame Zeugin einen jungen Mann beobachten, der mit seinem Fahrrad in der Ritter-von-Schmauß-Straße in Germersheim fuhr. Dort streifte er ein geparktes Auto und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 300 Euro entstanden.

Leimersheim (ots) – Im Zeitraum von Montag auf Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Gaststätte in der Rheinstraße in Leimersheim. Dabei wurde sowohl die Fassade des Gebäudes als auch zwei Aufsteller für Speisekarten beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

