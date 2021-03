Verkehrsunfallflucht in der Königsberger Straße – Zeugen gesucht

Beindersheim (ots) – Im Zeitraum vom 12.03.2021 gegen 12:30 Uhr bis 15.03.2021 gegen 09:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Königsberger Straße in Beindersheim. Vermutlich beim Wenden nach einer Möbelanlieferung touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten grauen PKW. Im Anschluss entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Maxdorf (ots) – Im Zeitraum von Montag 15.03.2021 um 18:30 Uhr bis Dienstag 16.03.2021 um 07:00 Uhr wurde ein weißer Transporter einer Elektrofirma durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der geschädigte PKW stand am rechten Fahrbahnrand im Westring in Maxdorf in Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Der bislang unbekannte Kraftfahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein-/Ausparken die Heckschürze des Fahrzeuges.

Da hierbei auch die Rückfahrkamera beschädigt wurde, wird der Sachschaden auf ca. 3.500 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Papiermüll fängt Feuer

Waldsee (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntag (14.03.2021), gegen 19 Uhr, abgestellter Papiermüll vor einem Anwesen in der Schifferstadter Straße in Waldsee in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Fassade des Einfamilienhaus über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Verletzt wurde beim dem Brand niemand.

Die Kriminalpolizei Ludwighafen ermittelt derzeit die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.