Zimmerbrand in Dachgeschosswohnung

Frankenthal (ots) – Am heutigen Dienstag 16.03.2021 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 06:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung in der Mörscher Straße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Haus bereits durch die Polizei soweit geräumt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in das Dachgeschoss (3.OG) vor, musste gewaltsam die Wohnungstüre öffnen und konnte den Brand, welcher sich auf ein Zimmer der Wohnung bisher beschränkte, zügig löschen. Bei der zuvor durchgeführten Absuche der Wohnung nach Personen und Tieren konnte glücklicherweise niemand aufgefunden werden.

Zur Kontrolle einer möglichen Brandausbreitung wurde über die Drehleiter die äußere Dachhaut kontrolliert, sowie in dem Brandraum die Decke in Teilen geöffnet. Hier konnte jedoch – auch mit dem Einsatz einer Wärmebildkamera – keine Brandausbreitung festgestellt werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 27 Kräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Der Bereich um die Pilgerstraße / Mörscher Straße war während der Einsatzmaßnahmen durch die Polizei entsprechend gesperrt. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen musste vor Ort nicht eingreifen, da es zu keinen Verletzten bei dem Brandereignis kam.

Verkehrsunfall Bundesstraße 9

Frankenthal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 9 zwischen FT-Studernheim und LU-Oggersheim wurde die Feuerwehr Frankenthal am heutigen Mittwoch 17.03.2021 gegen 07:03 Uhr alarmiert.

Bei Eintreffen an der Unfallstelle kurz vor der Anschlussstelle Oggersheim konnten zwei beteiligte Fahrzeuge und zwei verletzte Personen vorgefunden werden. Ein Kleinbus war einem Sattelzug hinten aufgefahren, wobei der Kleinbus erheblich beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Verletzten wurden durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. An dem beschädigten Kleinbus wurde die Batterie abgeklemmt und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe werden von der Polizeiautobahnstation Ruchheim geführt. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 4 Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz, sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Opel Corsa am 15.03.2021, bis 12.00 Uhr, in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 11, ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am hinteren rechten Kotflügel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Röntgenplatz – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 15.03.2021 zwischen 06:30-14:05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Röntgenplatzes in Frankenthal. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten blauen PKW der Marke BMW. Im Anschluss entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.