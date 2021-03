Gleich zwei Einbrüche in Kitas

Maikammer (ots) – Am Montagabend 15.03.2021, 18.30 Uhr bis Dienstag 16.03.2021, 06 Uhr wurde sowohl in die Kindertagesstätte am Frantzplatz als auch in die Einrichtung im Silvanerweg eingebrochen. Der oder die Unbekannte(n) drangen über ein aufgebrochenes Fenster in die Einrichtungen ein und durchwühlten mehrere Räume und Schränke.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Laptop entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Unbekannte(n) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei in Landau unter 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer übersehen

Maikammer (ots) – Im Kreisel an der Südumgehung übersah Montag 15.03.2021 gegen 16.30 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, weshalb es zur Kollision kam und der 60 Jahre alte Biker zu Boden stürzte. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Kabeldiebstahl von Baustelle

A65/Edenkoben (ots) – Einer Streife fiel am Dienstag 16.03.2021 gegen 02 Uhr auf der A 65 bei der Anschlussstelle Edenkoben ein langsamfahrender Sprinter auf, weshalb das Fahrzeug kontrolliert wurde. Der 30-jährige Fahrer konnte keinerlei Papiere vorzeigen. Bei der Überprüfung des Laderaums konnte festgestellt werden, dass über 2 Tonnen Kabel transportiert wurden. Über die Herkunft machte der Fahrer keine Angaben. Sowohl die Ladung als auch das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Mittlerweile wurde bekannt, dass die Kabeltrommeln von einer Baustelle aus dem Bereich Merklingen in Baden-Württemberg stammen. Gegen den Mann aus dem Raum Neustadt wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots) – Vier Gurt- und zwei Handyverstöße sowie eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist die Bilanz einer einstündigen Verkehrskontrolle am gestrigen Mittag (15.03.2021, 15 Uhr bis 16 Uhr) in der Staatsstraße.

Teuer wird es dabei bei einem Autofahrer, der sein Kind ohne jegliche Sicherung in seinem Fahrzeug mitnahm. Er wird einen Bußgeldbescheid von 60 Euro erhalten und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kassieren.

Zudem appelliert die Polizei im Hinblick auf die Handynutzung beim Autofahren: Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück, wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

Und Fahranfänger aufgepasst: Wer sich in der Probezeit befindet und das Handy während der Fahrt benutzt, muss nicht nur mit einem Bußgeldbescheid von 100 Euro rechnen, sondern auch die Probezeit verlängert sich um 2 Jahre und die Teilnahme an einem Aufbauseminar wird verpflichtend. Bei mehrfachem Verstoß wird die Fahrerlaubnis eingezogen.

Ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Dörrenbach/B 38 (ots) – Der Fahrer eines Pkw Renault wurde am Montag 15.03.21 gegen 16:45 Uhr auf der B 38 zwischen Bad Bergzabern und Oberotterbach, einer Kontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte der 22-Jährige nicht vorweisen. Im Verlauf der Kontrolle wurden zudem noch Hinweise festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein Test bestätigt den Verdacht.

Im Fahrzeug wurde zudem Betäubungsmittel sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Besitz von Betäubungsmittel ermittelt.