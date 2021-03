Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten 34-Jährigen kam es am Montagabend um 18:25 Uhr, als diese mit ihrem PKW die Spaldinger Straße in Richtung Tullastraße befuhr. An der Kreuzung zur Waldseer Straße, an welcher die Lichtsignalanlage außer Betrieb war, missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW eines 26-Jährigen.

Durch die Kollision wurde der PKW der Frau auf den in der Tullastraße wartenden PKW eines 56-Jährigen geschoben, prallte dort ab, drehte sich und blieb im Kreuzungsbereich liegen.

Die Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR. Die Kreuzung musste bis ca. 20:15 Uhr teilweise gesperrt werden.

Kontrollstelle im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Beamte der Polizei Speyer führten am Dienstag 16.03.2021 im Zeitraum von 12-13:30 Uhr Kontrollen in der Auestraße durch. Bei 15 kontrollierten Farzeugen wurden 5 Verstöße geahndet und 8 Mängelberichte ausgestellt.

Enkeltrick gescheitert

Speyer (ots) – Nicht verunsichern ließ sich am Dienstag 16.03.2021 gegen 11:30 Uhr ein 88-Jähriger aus Speyer, der einen Anruf seiner vermeintlichen Enkelin erhielt. Die unbekannte Frau am Telefon gab vor, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und nun Geld zu benötigen. Der Mann durchschaute die bekannte Betrugsmasche, verhielt sich richtig und legte einfach auf. Somit entstand kein finanzieller Schaden.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht von sich aus mit Namen melden.

Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Durch Beamte der Polizei Speyer wurden am gestrigen Abend zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet eingerichtet. Zwischen 20-20:20 Uhr wurde in der Waldseer Straße der Fahrradverkehr überwacht. Aufgrund der Witterung waren jedoch nur 3 Radfahrer unterwegs, die sich ordnungsgemäß verhielten.

Weiterhin konnten im Zeitraum von 22:30-00:00 Uhr in der Wormser Landstraße 26, Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden 6 Mängelberichte ausgestellt und eine Verwarnung geahndet.