Vandalismus am Jugendzeltplatz – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Lindenfels (ots) – Am Montagmorgen 15.03.2021 wurde der Polizei ein Fall von Vandalismus am Jugendzeltplatz im Steinweg, neben dem dortigen Sportplatz gemeldet.

Die Unbekannten brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand über das vergangene Wochenende (13./14.03.) eine Tür zu den Toilettenanlagen auf und zerschlugen alle Toilettensitze. Zudem brachen die Vandalen eine Tür zu einem Abstellraum auf und entwendeten dort mehrere Werkzeuge. Im Freien wurde an der Feuerstelle ein Feuer entfacht und diverse Gegenstände verbrannt sowie die Schreibe eines Ausstellungskasten eingeschlagen. Schlussendlich fällten die Kriminellen weiterhin einen Baum mit Axthieben.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.000 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bensheim haben Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06251/8468-0

Wände und Gehweg mit Farbe besprüht

Darmstadt (ots) – Am Montag 15.3.2021 alarmierten Zeugen gegen 21 Uhr die Polizei, nachdem sie eine fünfköpfige Gruppe in der Julius-Reiber-Straße beobachten konnten, die dort mit Farbe den Gehweg und die Wand einer Schule mit Farbe beschmierten. Nach Eintreffen der Polizeibeamten konnten alle fünf beschriebenen Personen, drei 21, 24 und 25 Jahre jungen Frauen aus Darmstadt und Bad Soden sowie ihre 21 und 32-jährigen Begleiter aus Darmstadt noch in Tatortnähe gestoppt und kontrolliert werden.

Bei ihren anschließenden Überprüfungen und Durchsuchungen stellten die Polizisten Sprühdosen sicher und Farbanhaftungen an den Händen der Tatverdächtigen fest. Gegen alle fünf wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Der unter anderem an dem Gebäude der Schule festgestellte Schaden wird derzeit auf rund 500 Euro beziffert. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden alle Gestoppten nach Hause entlassen.

Darmstädterin reagiert beherzt und einfühlsam

Darmstadt/Pfungstadt (ots) – Dem beherzten und couragierten Verhalten einer Darmstädter Bürgerin ist es zu verdanken, dass im Februar nichts Schlimmeres passierte, als sich eine junge Frau offenbar das Leben nehmen wollte und hierfür bereits über die Brüstung einer Brücke geklettert war. Als Spaziergängerin war Frau Katja Czeppan auf die mutmaßlich verzweifelte junge Frau aufmerksam geworden und hatte sofort reagiert.

Besonnen und einfühlsam sprach sie die Frau an und brachte sie dazu, mithilfe eines weiteren Passanten ihr Vorhaben abzubrechen. Aufgrund ihrer anschließenden sofortigen Verständigung der Polizei und ihrer präzisen Beschreibung konnte die bis zu diesem Zeitpunkt Unbekannte, die sich auf einem Fahrrad bereits entfernt hatte, im Nachgang schnell ausfindig gemacht und in ärztliche Hilfe vermittelt werden.

Um dieses vorbildliche Handeln von Frau Czeppan zu würdigen, luden die Leitung der Polizeistation Pfungstadt, Erster Polizeihauptkommissar Rolf Böttcher und Polizeihauptkommissar Patrick Mai am Freitag (12.3.) die couragierte Darmstädterin ein. Im kleinen Kreis und unter Einhaltung der Hygienevorgaben ließen es sich die beiden Polizisten nicht nehmen, Frau Czeppan ihren persönlichen Dank auszusprechen. Als kleine Aufmerksamkeit des Polizeipräsidiums Südhessen überreichten sie ihr Schokolade und eine Flasche “Spezialprävention”. Ein Weißwein, welcher ausschließlich für solche Anlässe im hauseigenen Weinberg des Polizeipräsidiums in Darmstadt angebaut wird und käuflich nicht zu erwerben ist.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Griesheim und Pfungstadt

Griesheim (ots) – Am frühen Dienstagnachmittag 16.03.2021 kam es auf der L 3303 (verlängerte Oberndorfer Str.), zwischen Griesheim und Pfungstadt, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mann aus Griesheim wollte mit seinem VW Golf von einem Feldweg (Nähe Wasserwerk) auf die L 3303 in Richtung Griesheim auffahren. Hierbei übersah er eine 58-jährige Frau aus Pfungstadt, welche mit ihrem Pkw aus Griesheim in Richtung Pfungstadt fuhr.

Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen, hatte die Pfungstädterin keine Chance mehr zu reagieren und fuhr fast ungebremst in den Golf des Griesheimers, welcher zusammen mit seiner 78-jährigen Ehefrau unterwegs war. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und wurden vorsorglich mit leichten Blessuren ins Krankhaus gebracht.

Die schwerbeschädigten Pkws blockierten beide Fahrspuren, so dass die L 3303 für eine Stunde vollgesperrt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei aus Pfungstadt und Griesheim waren auch die Kommunalpolizei, 3 Rettungswagen, 1 Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Griesheim und 2 Abschleppwagen aus Griesheim/Pfungstadt im Einsatz.

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Montag, 15.03.2021 in der Zeit von 10:00 – 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des “Kaufland” in Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Toyota, der im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter Telefonnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

Hochwertige Elektro-Mountainbikes aus Werkstatt gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Aus einer Fahrradwerkstatt “Am Bauhof” entwendeten bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (13.3.) und Montagmorgen (15.3.) über zehn Mountainbikes. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Zunächst gelangten die Kriminellen unter Gewalteinwirkung in die im Industriegebiet liegende Werkstatt. Hieraus entwendeten sie unter anderem über zehn hochwertige Elektro-Mountainbikes der Firma “Rotwild”.

Zum Abtransport der schwarzroten Räder nutzten sie offenbar zwei Schubkarren, die sie aus einem danebenliegenden Rohbau entwendeten. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge dürfte der Schaden insgesamt bei circa 130.000 Euro liegen.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt der Mountainbikes geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Zigarettenautomat aufgebrochen und Inhalt entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Weil Kriminelle einen Zigarettenautomaten in der Raiffeisenstraße in der Nacht zum Montag (15.3.) aufbrachen und den Inhalt entwendeten, hofft die Polizei in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mit einer Flex machten sich die Kriminellen offenbar an dem Automaten, der auf einem Parkplatz eines Restaurants steht, zu schaffen.

Im Anschluss erbeuteten sie hieraus mehrere Zigarettenpackungen und Geld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 aufzunehmen.

Kellertür hält Aufbruchsversuch stand – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Der Keller eines Mehrfamilienhauses im Hauptmannweg rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntag- (14.3.) und Montagmittag (15.3.) in das Visier Krimineller.

Hierbei versuchten die Unbekannten die Kellertür des Anwesens aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch der Unbekannten stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Ehepaar übergibt mehrere tausend Euro an Betrüger

Mörfelden-Walldorf/Frankfurt (ots) – Eine Seniorin erhielt am Montagmittag 15.03.2021 den Anruf einer Betrügerin, die sich am Telefon als angeblich gute Freundin der Frau ausgab und ihr suggerierte, nach einem Verkehrsunfall dringend 30.000 Euro zu benötigen, weil sie die Angelegenheit ohne Polizei regeln wolle.

Der Ehemann der Angerufenen machte sich anschließend auf den Weg zur Bank, konnte dort aber “nur” rund 14.000 Euro abheben. Mit dem Geld fuhr er zum vereinbarten Treffpunkt in Richtung Darmstadt, wurde von den Betrügern aber unterwegs nach Frankfurt-Niederrad in die Schwarzwaldstraße gelotst, wo er das Geld schließlich einem Unbekannten übergab.

Der Geldabholer ist Anfang 20, 1,70-1,75 Meter groß und hat dunkle Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte laut dem Geschädigten aber kein deutsches Erscheinungsbild. Der Unbekannte war mit einer weißen Basecap, Jeanshose sowie einer weißen Jacke mit Logo auf der linken Brustseite bekleidet

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) unter der Rufnummer 06142/6960.

