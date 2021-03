Erdhausen: Diebstahl und Vandalismus im Wald – Hochsitze im Visier

(ots) – Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung in mehreren Fällen und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatort war der Wald in der Gemarkung Auf der Lammerich. Dort gerieten mehrere Hochsitze ins Visier eines oder mehrerer Täter. Ein transportabler Metall-Hochsitz mit Leiter stand nicht mehr am Abstellort und tauchte auch nach Absuche der Umgebung nicht wieder auf, sodass von einem Diebstahl auszugehen ist.

Zusätzlich rissen der oder die Täter an zwei Hochsitzen jeweils die Leitern ab und beschädigten zusätzlich Verstrebungen. Schließlich warf man noch einen Drückjagdbock um, wodurch ebenfalls ein Schaden entstand. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 26. Februar und Freitag 12. März. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Wer hat in dieser Zeit im Wald Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Niederweimar – Zwei Motorcross-Motorräder gestohlen

(ots) – Aus einer Gartenhütte an der Ortsrandlage von Niederweimar stahlen Diebe zwei Motorräder im Gesamtwert von mindestens 4.000 Euro. Es handelt sich zum einen um eine rot weiße Honda CR 250 aus dem Jahre 1988 und zum anderen um eine Suzuki RM 250 aus dem Jahr 1998 in den Farben gelb schwarz und silber. Nach den ersten Ermittlungen wurden die Vollcrossmaschinen in ein geeignetes Transportmittel z.B. einen Kleintransporter oder auf einen Anhänger verladen.

Der Einbruch war zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 18.30 Uhr am folgenden Samstag, 13. März. Die Hütte steht in einem Garten, den man vom Wendehammer der Straße Altes Dorf über einen unbefestigten Wirtschaftsweg erreicht.

Wer hat zur fraglichen Zeit Bewegung auf dem Wirtschaftsweg oder an der Gartenhütte gesehen? Wo sind die Motorräder seit dieser Zeit aufgetaucht?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hatzbach/Wehrda: Wahlbanner zerschnitten – Wahlplakate weg

(ots) – Das 3 x 1 Meter große Wahlwerbebanner einer politischen Partei bestand aus einer gelben LKW-Plane und hing ursprünglich am Ortseingang von Hatzfeld aus Richtung Erksdorf kommend links an einem Gartenzaun. In der Nacht zum Sonntag 14.03.2021 wurde das Banner großflächig vermutlich mit einem Cuttermesser oder ähnlichem zerschnitten. Alles was auf einen Zusammenhang zur Partei hindeutete war herausgeschnitten. Übrig blieb nur die Aufschrift, das am 14. März Kommunalwahl ist.

Darüber hinaus blieben die Silhouette der Herrenwaldhalle und Kirche St. Katharina in Stadtallendorf erkennbar. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Nahe dem Wahllokal im Kinderzentrum Weißer Stein in der Magdeburger Straße verschwanden mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien.

Bei der Überprüfung weiterer Wahllokale ergaben sich keine Hinweise auf weitere Plakatdiebstähle.

Die Plakate in der Magdeburger Straße verschwanden am Sonntag, 14.03.2021 zwischen etwa 00.10 und 14.30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Wiederholte Sachbeschädigung an der Waldschule

Zum weiderholten Mal kam es an der Waldschule in der Hindenburgstraße zu einer Sachbeschädigung. Zwischen 13 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 15. März, entstand an einem Zaunfeld ein Schaden von mindestens 4090 Euro. Der Holzzaun dient der Absicherung der Schutzhütte des Waldkindergartens auf dem Gelände der Martin von Tours Schule in der Hindenburgstraße.

Wer hat am zurückliegenden Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann zu dieser Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben?

Informationen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Neustädter Schutzmann vor Ort im Rathaus unter Tel. 06692 8936.

Bad Endbach – 8 Zimmertüren weg

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heidestraße stahlen Einbrecher acht Zimmertüren im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Der Besitzer bemerkte den Einbruch am Freitag, 05. März. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenaussagen. Der Transport der Türen müsste eigentlich aufgefallen sein.

Der oder die Täter müssen mit einem entsprechenden Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Wer hat in der Heidestraße das Verladen von Türen beobachtet?

Wer kann dazu sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrradhinterrad gestohlen

Der Besitzer hatte sein Cube Attention SL 29 mit dem Rahmen und dem Vorderrad an einem Geländer gesichert. Ein Dieb stahl das 29 Zoll große Hinterrad des Mountainbikes, wohl das einzige Teil, an welches er ohne Probleme herankam. Auf dem Laufrad war ein Schwalbe Smart Sam Reifen montiert.

Der Diebstahl war am Montag, 15. März, zwischen 13 und 15 Uhr in der Leipziger Straße. Wer hat zur fraglichen Zeit jemanden gesehen, der ein Fahrradradreifen transportiert hat? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Schon wieder

…stoppte die Polizei Stadtallendorf einen Autofahrer, der unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne einen Führerschein zu besitzen fuhr. Der Drogentest des 53 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis reagierte am Montag, 15. März, um 14.35 Uhr positiv auf Opiate. Die Polizei beendete die Fahrt endgültig und veranlasste eine Blutprobe.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Unfallflucht vor dem Phillips-Markt

Nur knapp 10 Minuten war die Fahrerin in dem Markt. Als sie am Freitag, 12. März, um 16.55 Uhr, auf den Parkplatz in der Georg-Kramer-Straße Ecke Industriestraße zu ihrem schwarzen Ford Puma zurückkehrte, sah sie sofort den frischen Unfallschaden hinten links. Der Schaden beträgt mindestens 2.500 Euro.

Möglicherweise kam es beim Ausparken eines weißen Kleinwagens zur Kollision.

Nähere Angaben zu dem Pkw, der beim Abstellen neben dem Ford Puma stand, konnte die Fahrerin nicht machen. Wer hat auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, dass mit dem Unfall zusammenhängen könnte?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Tür gegen Tür

Der Schaden an der Fahrertür des weißen Tiguan deutete auf einen Schaden möglicherweise durch das Gegenschlagen der Tür eines nebenstehenden Autos hin. Als die Fahrerin ihren SUV am Montag, 15. März, gegen 11.55 Uhr, im ersten Obergeschoss des Parkhauses Erlenringcenter abstellte, stand links neben ihr ein blaues Auto, eventuell ein 5er VW Golf. Als sie um 12.25 Uhr zurückkehrte, parkte dort kein Auto mehr.

Stattdessen bemerkte sie den Schaden an der Tür.

Ob die Verursachung tatsächlich durch den blauen 5er Golf passierte, steht nicht fest. Weder fand sie am Auto einen Zettel mit Namen und Erreichbarkeiten noch hatte der Verursacher des Schadens die Polizei angerufen.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weidenhausen – Blumenkübel gegen den Zaun gedrückt – Verursacher flüchtete

Nach den Spuren drückte ein Auto einen massiven Blumenkübel gegen einen Gartenzaun, wodurch dieser aus der Verankerung riss. Ohne sich um die Regulierung des geringen Schadens zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen FahrerIn.

Der Unfall an der Ein-/Ausfahrt zum Parkplatz einer Praxis in der Mühlstraße war am Montag, 15. März, zwischen 12 und 18 Uhr. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, dass zu dem geschilderten Schaden geführt haben könnte? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen