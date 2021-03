Friedberg: Die Polizei-News

Automatenaufbruch am Bahnhof Groß Karben

Groß Karben/Wetteraukreis (ots) – Unbekannte Täter haben am Bahnhof Groß Karben

einen Süßwarenautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Geldkassetten

entwendet. Ein Reisender hatte die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main am

Montagmittag 15.03.2021 über den aufgebrochenen Automaten informiert.

Eine Streife stellte

später fest, dass die Täter die Automatentür mit brachialer Gewalt aufgebrochen

hatten, um sich so Zugriff auf die Geldkassetten zu verschaffen. Nach Öffnung

des Automaten nahmen die Täter die Geldkassetten aus dem Automaten und

flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist noch

Gegenstand der Ermittlungen und kann noch nicht beziffert werden.

Zu den

laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht

die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in

Verbindung mit dem Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Butzbach: Ladendieb flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Ladendieb am vergangenen Donnerstag (11.3.) in einem Drogeriemarkt in der Weiseler Straße seine mit Parfümflakons gefüllte Umhängetasche fallen ließ und daraufhin von einer Angestellten angesprochen wurde, drückte er die Frau gewaltsam beiseite und flüchtete ohne Beute.

Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 175-180 cm großen, dunkelhäutigen Mann mit schmalem Gesicht gehandelt haben. Dieser hatte schwarze Haare, die er auffallend in die Höhe frisiert hatte. Er trug eine knallrote Winterjacke, Jeans und Turnschuhe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Vorfall durch mehrere Passanten in der Fußgängerzone beobachtet worden. Da von diesen momentan keine Personalien bekannt sind, bittet die Polizei darum, die als wichtige Zeugen infrage kommenden Fußgänger, sich telefonisch bei den Ermittlern in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Porsche gestohlen

Autodiebe haben in der Nacht zu Montag (15.3.) im Stadtteil Rödgen ein graues Porsche-Cabrio gestohlen. Das hochwertige Fahrzeug stand in der Nacht auf einer Parkfläche an der Rödgener Hauptstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten Anwohner etwa gegen 3 Uhr das Aufheulen eines Motors wahrgenommen, bei welchem es sich um jenen des entwendeten Sportwagens gehandelt haben könnte.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen. Wem sind in der Nacht auf Montag sich verdächtig verhaltende Personen oder auffällige Fahrzeuge in der Rödgener Hauptstraße aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Büdingen: Renitentem Ladendieb gelingt Flucht

Am Montagabend (15.3.) ist es in einem Supermarkt in der Düdelsheimer Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Da im Kassenbereich der Alarm auslöste, sprintete der Dieb davon. Ein Sicherheitsmitarbeiter verfolgte ihn bis zum nahegelegenen Bahnhof. Dort kam es dann zu einer Rangelei, in deren Rahmen der Ladendieb schließlich entkommen konnte. Passanten hatten die Situation beobachtet und die Polizei verständigt, die den Unbekannten am Abend nicht mehr hatte aufspüren können.

Die Büdinger Ermittler bitten nun um Hinweise möglicher weiterer Zeugen, denen der mit einem auffälligen weißen Maleranzug und Rucksack bekleidete, etwa 180 cm große und ungefähr 20 Jahre alte Mann auf seiner Flucht begegnet ist, Tel. 06042/96480.

Ortenberg: Unfallfahrer demoliert Hydranten – Ermittler bitten um Hinweise

Bereits am Mittwoch, 3.3. kam es in der Eckartsborner Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein Standrohr sowie ein Unterflurhydrant beschädigt wurden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden, den die Polizei auf etwa 5.000 Euro schätzt, zu kümmern, war der Verursacher weitergefahren. Gegen 13 Uhr war auf der Straße nahe einer dortigen Baustelle der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer gegen besagten Hydranten gestoßen. Die Büdinger Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Mercedes zerkratzt

Einen grauen Mercedes haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (10.30 Uhr) in der Danziger Straße zerkratzt und so einigen Schaden verursacht. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum im Bereich der 20er-Hausnummern. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter 06101/54600.

