Gießen: Autofahrerin ausgetrickst und Handtasche aus PKW gestohlen – Zeugenaufruf

(ots) – Auf eine Handtasche hatten es 3 Diebe in der Sieboldstraße abgesehen. Eine 25-jährige Gießenerin parkte gegen 12.15 Uhr ihren Mercedes ein. Sie war noch nicht mal ausgestiegen, da klopfte ein Unbekannter an ihre Scheibe und zeigte in Richtung des Hinterreifens. Als sie ausstieg, öffnete ein Komplize die Beifahrertür und entwendete ihre Handtasche. Auf der Flucht schmiss das Trio die Handtasche und den Geldbeutel weg. Das Bargeld hatten sie entnommen.

Beschreibung der Verdächtigen:

Die beiden Verdächtigen, die direkt am Fahrzeug standen, sind etwa 1,85 Meter groß, haben dunkle Haare und trugen Sportbekleidung (schwarz/blau). Einer trug einen dunklen Mundschutz und der andere eine dunkle Kappe. Ein weiterer Mann, der offenbar laut eines Zeugen ebenfalls ein Komplize war, ist 1,65 Meter groß und war schwarz bekleidet. Alle drei haben einen hellen Hauttyp.

Wer hat das Geschehen beobachtet? Wer hat die Verdächtigen auf der Flucht beobachtet und kann Angaben zu dessen Identitäten machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Wucherpreis bei Handwerksleistung

Gießen (ots) – Die Freundin einer 80-jährigen Seniorin hat am Montag 15.03.2021 offenbar verhindert, dass die Seniorin nicht Opfer von Betrügern wurde. 3 unbekannte Männer klingelten bereits am Samstag gegen 11.30 Uhr bei der in der Robert-Sommer-Straße wohnenden Gießenerin und boten ihr die Erneuerung der Regenrinne für 500 Euro an. Gegen 15.00 Uhr beendeten sie erstmal ihre Arbeiten, um dann am Montag gegen 09.30 Uhr wiederzukommen und um den Rest zu erledigen.

Als sie ihre “Handwerksleistung” gegen 09.30 Uhr beendet hatten, forderte der angebliche “Chef” die Kosten von 8.800 Euro. Auf die Nachfrage zu einer Rechnung gab er an, dass sich die Kosten bei einer Erstellung um 30 Prozent erhöhen würde. Nun wurde die Seniorin misstrauisch und informierte ihre Freundin. Die Dame fuhr mit den Betrügern zur Bank und ging alleine hinein. In der Zwischenzeit informierte ihre Freundin die Polizei. Noch bevor die Streife bei dem Kreditinstitut ankam, flüchteten die Gauner mit einem weißen Transporter. Zu einer Geldübergabe war es glücklicherweise nicht gekommen.

Beschreibung der Verdächtigen:

Der erste Verdächtigen ist zirka 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und ein schmales Gesicht. Der Zweite ist zirka 50 Jahre, etwa 1,65 Meter groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, leicht lockige schwarze Haare und einen Bauchansatz. Der dritte Mann ist etwa 20 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare. Die Betrüger waren an beiden Tagen mit einem weißen Sprinter in der Robert-Sommer-Straße.

Wem sind die Männer und der weiße Sprinter am Tatort aufgefallen. Wer kann Hinweise auf die Identität der Verdächtigen und/oder auf das Kennzeichen geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Damit sie keine bösen Überraschungen mit unseriösen Handwerkern erleben, rät die Polizei zur Vorsicht: Unseriöse Handwerker bieten immer wieder ihre Dienste an. Hierbei kann es sich um die unterschiedlichsten Leistungen handeln. Eines haben alle Angebote allerdings gemeinsam: Sie sind meist überteuert und werden oft unsachgemäß ausgeführt! Die vermeintliche Schnäppchenreparatur kann sich somit schnell ins Gegenteil wenden und wird anschließend noch richtig teuer. Oft fordern die unseriösen Arbeiter später mehr Geld als ursprünglich vereinbart. Aus diesen Gründen warnt die Polizei ausdrücklich vor Geschäften an der Haustür.

Gießen: Wohnungseinbruch

Unbekannte brachen in der Gnauthstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Am Montag zwischen 11.00 und 15.20 Uhr verschafften sie sich Zugang in das Haus. Anschließend hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Aus der Wohnung fehlt nun ein Portemonnaie mit Bargeld. Wer hat dort am Montag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Diebe stehlen Blumenkübel

In der Bergstraße im Ortsteil Allendorf an der Lahn ließen Diebe einen Blumenkübel und zwei schmiedeeiserne Herzen mitgehen. Die Gegenstände befanden sich vor einem Blumengeschäft und die Tat ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Sonntag und 10.30 Uhr am Montag. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Zeitraum beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Seniorin fällt auf Enkeltrickbetrüger nicht herein

Eine 77-jährige Seniorin ist am Montag glücklicherweise auf einen Enkeltrickbetrüger nicht hereingefallen. Gegen 13.15 Uhr erhielt sie einen Anruf von ihrer angeblichen Nichte. Diese gab vor, in einer finanziellen Notlage zu sein und forderte 15.000 Euro. Sie stimmte einer Geldübergabe zu und informierte anschließend die Polizei. Zu einer Gelbübergabe kam es dann letztendlich nicht.

Weiterführende Informationen zum Thema “Enkeltrick” erhalten Sie auch im Internet unter https://www.polizei.hessen.de/praevention/sicherheit-fuer-senioren/enkeltrick/. Sollten Sie selbst einen derartigen Anruf erhalten, beenden Sie umgehend das Gespräch und verständigen Sie die Polizei.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Opel beschädigt

Ein zunächst Unbekannter beschädigte Montagabend (15.März) gegen 20.20 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Westanlage (Höhe 30) einen geparkten Opel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 63-jährigen Mann aus Italien.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Toyota beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Toyota nach einer Unfallflucht im Asterweg. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter den weiße Aygo zwischen Montag (15.März) 13.50 Uhr und Dienstag (16.März) 05.00 Uhr an der Motorhaube. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Opel beschädigt

Am Montag (15.März) zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Straße “Auf den Röden” einen am Fahrbahnrand geparkten Opel.

Als der Besitzer zu seinem roten Adam zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zu geringer Sicherheitsabstand und Unfall

Am Montag (15.März) gegen 19.00 Uhr befuhren ein 49-jähriger Mann in einem Porsche, ein 32-jähriger Mann in einem Audi und eine 33-Jährige Gießenerin in einem Hyundai die rechte Spur der Nordanlage in Richtung Dammstraße. Vermutlich aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand kam die Gießenerin bei einem Bremsvorgang der Vorausfahrenden nicht mehr zum Stehen und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den Porsche geschoben. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Berührung im Begegnungsverkehr

Ein 53-jähriger Mann aus Herborn in einem Skoda fuhr am Montag (15.März) gegen 07.15 Uhr von Wißmar nach Krofdorf-Gleiberg. Dabei kam dem Skoda-Fahrer ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Biebertal entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B276/Laubach: Zusammenstoß mit Reh

Eine 41-jährige Frau aus Grünberg befuhr am Dienstag (16.März) gegen 06.15 Uhr die Bundesstraße 276 von Schotten nach Laubach als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief anschließend weiter in den Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Grünberg: Wildunfall

Am Montagabend (15.März) gegen 19.00 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Reiskirchen von der Bundesstraße 49 in Richtung Göbelnrod. Dabei kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier wurde vom Fahrzeug weggeschleudert und lief anschließend davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren VW touchiert

Beim Rückwärtsfahren touchierte ein 32-jähriger Mann aus Reiskirchen am Montag (15.März) gegen 18.45 Uhr in der Schulstraße einen geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Abbiegen Skoda gestreift

Am Dienstag (16.März) gegen 09.25 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die Siemensstraße und beabsichtigte in den Klingelbachweg abzubiegen. Offenbar streifte der LKW-Fahrer dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

