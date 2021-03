Korbach: Die Polizei-News

Unbekannter beschädigt Bäume auf dem Friedhof – Polizei bittet um Hinweise

Bad Wildungen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 10.03.2021 auf Donnerstag 11.03.2021 beschädigte ein Unbekannter mehrere Bäume auf dem Bad Wildunger Friedhof. Der Täter schlug mit einer Axt auf mehrere Bäume des Hauptfriedhofes in der Bubenhäuser Straße ein. Ein Baum wurde sogar gefällt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Stadt Bad Wildungen erstattete Anzeige bei der Polizei Bad Wildungen, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und unter der Tel. 05621/70900 um Hinweise bittet.

Zahlreiche Gebäude beschmiert – Polizei weist auf Strafbarkeit hin und bittet um Hinweise

Korbach (ots) – In den letzten Tagen kam es in der Korbacher Altstadt wiederholt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Polizeistation Korbach hat mehrere Anzeigen aufgenommen, Sie bittet um Hinweise und weist nochmal ausdrücklich auf die Strafbarkeit und andere Folgen hin.

Nachdem es bereits in den Monaten Januar und Februar zu mehreren Farbschmierereien in der Korbacher Altstadt gekommen war (siehe dazu auch OTS-Meldung vom 08.02.2021, 12:43 Uhr), waren unbekannte Täter in den Nächten von Donnerstag (11. März) auf Freitag (12. März) sowie von Samstag (13. März) auf Sonntag (14. März) erneut aktiv.

In der Nacht zum Freitag besprühten unbekannte Täter das Gebäude der Schule am Enser Tor sowie einen Torpfeiler des Torbogens “Enser Tor”. Dabei wurden unter anderem die Buchstaben “ACAB” aufgebracht.

In der Nacht zum Sonntag waren Häuser und andere Gebäude in der Wildunger Landstraße, Friedrich-Eigenbrod-Straße, Stechbahn und am Westwall sowie ein Auto in der Schulstraße betroffen. Der Täter sprühte mit schwarzer Farbe unter anderem die Buchstaben bzw. Zeichen “Fwi$”, teilweise mit Pfeilen oder Doppelstrichen seitlich der Buchstabenfolge, auf (siehe Bild).

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem oder den unbekannten Täter/n und weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass das Sprühen von illegalen Graffiti an Gebäuden oder Autos eine Straftat ist. Es handelt sich um eine Sachbeschädigung, die nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe mit bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Auf die Sprayer können auch erhebliche zivilrechtliche Folgen zukommen.

Die Regressforderungen, für die ein Sprayer jahrelang nach der Tat zur Kasse gebeten werden kann, können unter Umständen mehrere tausend Euro betragen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen