Ettlingen – Verdächtiger Mann macht sich an Autos zu schaffen

Karlsruhe – Ein Anwohner bemerkte am späten Montagabend einen verdächtigen

Mann, der sich augenscheinlich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte.

Der Zeuge konnte erkennen, dass sich der Mann in eines der Autos setzte, das

offenbar nicht abgeschlossen war. Er sprach ihn an, woraufhin die Person

seelenruhig aus dem Auto stieg und mit einem Rennrad davonradelte.

Später stellte sich heraus, dass aus dem Auto, indem der verdächtige Mann Platz

genommen hatte, mehrere CDs fehlten. Das Auto lässt sich aufgrund eines Defekts

am Schlüssel nicht mehr abschließen. Der Diebstahlschaden beträgt ungefähr 30

Euro.

Der Zeuge hatte zuvor noch beobachten können, dass der verdächtige Mann wohl

versucht hatte, verschiedene Autos zu öffnen.

Trotz sofortiger Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Der

Mann wird als leicht untersetzt mit Glatze und dunkel gekleidet beschrieben. Er

war mit einem Rennrad unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen

unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

Bruchsal – Diebe hatten es auf Elektroroller abgesehen

Karlsruhe – Elektroroller in bislang unbekannter Stückzahl haben Diebe in

der Nacht auf Dienstag bei einem Einbruch in Untergrombach erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Eindringlinge zwischen 18

Uhr und 07:30 Uhr über ein Zaunelement Zutritt auf das Firmengelände in der

Straße „Im Schollengarten“. Auf dem Gelände hebelten sie vermutlich mithilfe

eines Hebelwerkzeuges zwei Baucontainer auf. Ein weiterer Behälter wurde unter

erheblichen Kraftaufwand aufgezogen. Aus den Containern nahmen die Täter mehrere

Elektroroller an sich. Anschließend verschwanden die Diebe über den

gegenüberliegenden Feldweg in bislang unbekannte Richtung, weshalb das

Polizeirevier Bruchsal auf der Suche nach Zeugen ist. Dieser werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.

Karlsbad – BAB A8 – Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Karlsruhe / Pforzheim – Die Polizei sucht Geschädigte zu mehreren

Straßenverkehrsgefährdungen am Dienstagvormittag auf der Bundesautobahn A8

zwischen Karlsbad und Pforzheim.

Durch eine Videostreife der Verkehrspolizei sollte am Dienstag, gegen 10.00 Uhr

der Fahrer eines silbernen Mercedes-Benz, E-Klasse mit Pforzheimer Kennzeichen

zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West angehalten werden. Der

Fahrer beschleunigte daraufhin seine E-Klasse und versuchte zu flüchten. Mit

einer gefahrenen Geschwindigkeit von über 200 km/h versuchte er durch riskante

Überholmanöver, Lückenspringen und Nutzung des Strandstreifens der Polizei zu

entkommen. Nach der Anschlussstelle Pforzheim-West konnte der 30-jährige Fahrer

auf einem Parkplatz gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er ist nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei sucht nun Geschädigte, die durch die Fahrweise des 30-Jährigen

gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Prügelei am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Die soeben veröffentlichte Pressemeldung beinhaltet den

falschen Beitrag. Hiermit wird der passende Inhalt nachgesteuert.

Gestern Abend (15. März) gegen 17:00 Uhr ist es am Gleis 2 im Hauptbahnhof

Karlsruhe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Bereits im Zug

gerieten die beiden 48- und 53-jährigen Männer verbal aneinander.

Auf der Fahrt von Mannheim nach Karlsruhe habe einer der Beiden geraucht,

woraufhin ihn der zweite auf das Rauchverbot hinwies. Zum weiteren Verlauf des

Streits liegen unterschiedliche Aussagen vor. Es soll jedoch bereits hier zu

ersten Schlagversuchen gekommen sein.

Nach Ankunft des ICE 109 im Hauptbahnhof Karlsruhe trafen sich beide Männer

erneut und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung. Die Folge war eine

Platzwunde am Auge des 53-jährigen Mannes. Welche Umstände letztendlich zur

Verletzung führten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Seitens der Beteiligten

liegen hierzu unterschiedliche Aussagen vor.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise zur Auseinandersetzung. Diese können

telefonisch an 0721 120160 oder über das Kontaktformular der Bundespolizei unter

www.bundespolizei.de abgegeben werden.

37-Jähriger leistet Widerstand am Hauptbahnhof

Karlsruhe – Bei einer Personenkontrolle am gestrigen Nachmittag (15. März)

hat sich ein 37-jähriger Pole gegen die Maßnahme der Bundespolizisten gewehrt.

Der 37-Jährige wurde am Südausgang des Karlsruher Hauptbahnhofes kontrolliert.

Als er im Zuge dessen nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, schlug er

die Hand eines Beamten weg und flüchtete. Die Beamten beendeten sein Vorhaben

bereits nach wenigen Metern und brachten ihr zur weiteren Überprüfung auf die

Dienststelle. Eine dortige Durchsuchung führte zum Auffinden eines Jammers,

welcher dazu verwendet werden könnte, die Verriegelung eines Fahrzeuges zu

verhindern. Zu den weiteren Umständen im Zusammenhang mit dem Gegenstand machte

der 37-Jährige keine Angaben. Für weitere Ermittlungen wurde der Mann an das

Polizeipräsidium Karlsruhe überstellt. Eine eingesetzte Beamtin verletzte sich

aufgrund der Widerstandhandlungen leicht an der Hand, blieb jedoch dienstfähig.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Ettlingen – Beim Abbiegen mit Kleinbus kollidiert

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 30.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagnachmittag

auf der Bundesstraße 3 ereignete.

Gegen 17:15 Uhr fuhr der 24 Jahre alte Unfallverursacher auf der B 3 von

Ettlingen kommend in Richtung Neumalsch. Im Einmündungsbereich Bruchhausen

beabsichtigte er nach links abzubiegen und kollidierte dabei frontal mit dem aus

Neumalsch kommenden Kleinbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug

des 24-Jährigen in der Folge auf einen Mini geschoben, welcher sich aus

Bruchhausen kommend am Einmündungsbereich befand. Durch den Unfall wurde der

47-jährige Kleinbusfahrer leicht verletzt. Ebenso wurde der Unfallverursacher

verletzt, welcher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Pkw des Unfallverursachers sowie der Kleinbus waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe in

Verbindung mit beginnendem Regen musste die Fahrbahn im Einmündungsbereich durch

eine Spezialfirma gereinigt werden.

Karlsruhe – Mehrere Autofahrer gefährdet – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe – Eine 59-jährige Geschädigte fuhr am Montag, gegen 13 Uhr, auf

der Landesstraße 559 in Richtung Eggenstein-Leopoldshafen, als sie auf dem

Verzögerungsstreifen an der Abfahrt zum KIT von einem weißen Mercedes gefährlich

überholt wurde. Dieser weiße Mercedes überholte so einen roten Pkw der weiter

geradeaus fahren wollte. Die Geschädigte musste sehr stark abbremsen und

ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der weiße Mercedes Lieferwagen

scherte dann wieder vor dem roten Pkw auf die Hauptfahrbahn ein, wobei dieser

ebenfalls abbremsen musste. Der weiße Mercedes Lieferwagen, es handelte sich um

das Modell „Citan“, fuhr weiter in Richtung Eggenstein-Leopoldshafen und

schließlich auf die Bundesstraße 36 Richtung Mannheim. Es kam nach Angaben der

Zeugen zu keinen Berührungen zwischen den beteiligten Fahrzeugen.

Die Polizei sucht nun den roten Kleinwagen, der bremsen musste, beziehungsweise

weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Polizeirevier

Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/96718-0 entgegen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte nach Sachbeschädigungsserie in Neureut

Karlsruhe – Zu einer Serie von Sachbeschädigungen kam es am vergangenen

Wochenende in Neureut Kirchfeld. Dabei richtete der oder die Täter einen

Sachschaden von mehreren tausend Euro an.

Bislang Unbekannte besprühten zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 11 Uhr im

Bereich des Kiefernwegs, der Moldaustraße sowie in der Zehntwaldstraße zwei

Fahrzeuge, zwei Hausfassaden sowie eine Informationstafel der Gemeinde Neureut

mit bronzefarbener Sprühfarbe. Anschließend verschwanden die Täter bislang

unerkannt.

Der Polizeiposten Neureut ist auf der Suche nach Zeugen oder weiteren

Geschädigten. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721

706600 zu melden.