Mannheim-Käfertal: Autofahrer streift Mitsubishi und flüchtet von der Unfallstelle – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Dienstag um 11.48 Uhr streifte ein bislang unbekannter

Fahrer in der Rebenstraße, Höhe Sparkasse, beim Vorbeifahren den Außenspiegel

eines Mitsubishi, dessen 27-jährige Fahrerin dabei im Auto saß. Ohne sich um den

Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer

eines vermutlich weißen Kleinewagens ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Ergebnis Schwerpunktkontrollen „Gurtanlegepflicht“ – immer noch viel zu viele Verstöße

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Im Rahmen der Schwerpunktwoche

„Gurtkontrollen“ vom 08.03.2021 bis zum 14.03.2021 führte das Polizeipräsidium

in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis täglich Sonderstreifen und

Kontrollstellen zur Überwachung der Gurtpflicht durch. Dabei stand auch die

Sicherung der Kinder, die Helmtragepflicht bei Motorradfahrern und die Benutzung

von elektronischen Geräten, wie Mobiltelefon oder Navigationsgerät, während der

Fahrt im Fokus.

„Wir haben die Woche über im Rahmen unserer Verkehrskontrollen intensiv die

Gurtanlegepflicht kontrolliert. Dabei mussten wir 433 Verstöße gegen die

Gurtpflicht feststellen. Das sind definitiv deutlich zu viele. Nicht nur, weil

es bereits seit 45 Jahren die Gurtpflicht in Deutschland gibt, sondern vor allem

deshalb, weil der Sicherheitsgurt noch immer der Lebensretter Nummer Eins auf

Deutschlands Straßen ist – noch vor dem Airbag. Bei den im Jahr 2020

registrierten 23 tödlichen Verkehrsunfällen im gesamten Zuständigkeitsbereich

des Polizeipräsidiums Mannheim, einschließlich der Bundesautobahnen, waren 11

der Verkehrsunfallopfer nicht angeschnallt oder haben den erforderlichen

Schutzhelm nicht getragen. Unfallforscher schätzen, dass der Sicherheitsgurt

alle sieben Sekunden ein Menschenleben rettet. Der Sicherheitsgurt kann den

Menschen aber nur schützen, wenn er den Gurt umgelegt hat“, so Polizeipräsident

Andreas Stenger. „Besonders erschreckend fand ich, dass auch 37 Kinder ohne

Sicherung im Auto mitfuhren. Das ist einfach nur unverantwortlich und im

höchsten Maße fahrlässig“, so Stenger weiter in Richtung der Fahrzeugführer,

deren Verantwortung es ist, Kinder richtig zu sichern.

Während der Schwerpunktwoche wurden nachfolgende Feststellungen getroffen:

Insgesamt 99 Kontrollaktionen in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis, sowie auf den Autobahnen

Rhein-Neckar-Kreis, sowie auf den Autobahnen Einsatz von rund 370 Beamten

433 Verstöße gegen die Gurtpflicht

37 Kinder fuhren ohne entsprechende Sicherung im Auto mit

3 Motorradfahrer trugen nicht den vorgeschriebenen Schutzhelm

448 Verkehrsteilnehmer benutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon

während der Fahrt

während der Fahrt 103 weitere Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen

Wir weisen darauf hin, dass das Polizeipräsidium Mannheim Kontrollen dieser Art

unabhängig landesweiter Schwerpunktwochen ständig durchführt, sodass man zu

jeder Zeit und an jedem Ort mit einer Kontrolle rechnen muss.

Mannheim-Käfertal – Ein schnelles Ende fand am Montagabend eine

Geburtstagsfeier im Stadtteil Käfertal. Gegen 20.30 Uhr beschwerten sich

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße über lauten Partylärm in

einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Beim Eintreffen einer Polizeistreife

konnten die Beamten bereits auf der Straße laute Musik und lautstarke

Unterhaltungen mehrerer Personen wahrnehmen. An der Tür der Wohnung, von der der

Lärm ausging, hing ein Zettel, auf dem auf eine Geburtstagsfeier hingewiesen

wurde. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen wurde den Ordnungshütern

geöffnet. In der Wohnung befanden sich insgesamt 15 Erwachsene, zwei Kinder und

eine Jugendliche, die dort lautstark feierten.

Der Wohnungsinhaber war zunächst uneinsichtig und wollte die Party fortsetzen,

da er ja schließlich für diese bezahlen müsse. Nach längerer Diskussion konnte

er jedoch, auch mithilfe seiner Gäste, überzeugt werden, die Feier zu beenden.

Die Gäste verließen darauf die Wohnung und die Musik wurde abgestellt. Sowohl

der Gastgeber als auch seine volljährigen Gäste sehen nun einem Bußgeld wegen

Verstoßes gegen die CoronaVO entgegen.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Brand einer Gartenhütte – Zeugen gesucht – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Wie bereits berichtet, geriet am frühen

Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage in

der Max-Joseph-Straße in Brand. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr

Mannheim brannte die Hütte komplett nieder. Der Sachschaden wird auf rund 10.000

Euro geschätzt.

Eine Zeugin hatte kurz vor Brandausbruch drei männliche Jugendliche im Alter

zwischen 15 und 18 Jahren in der Nähe der betreffenden Gartenhütte beobachtet.

Inwiefern diese im Zusammenhang mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen, ist

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Brandsachbearbeiters beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt. Brandstiftung ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen

nicht auszuschließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: Auffahrunfall mit schwerverletzter Person – hoher Sachschaden

Mannheim-Wohlgelegen – Zwei verletzte Personen – davon eine schwer

verletzt – und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am Montagnachmittag im Stadtteil Wohlgelegen. Ein 32-jähriger

Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Audi auf der Dudenstraße in Richtung

Feudenheimer Straße unterwegs. In Höhe der Friedrich-König-Straße musste ein

voranfahrender 22-jähriger Fiat-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies

registrierte der Fahrer des Audi zu spät und fuhr dem Fiat auf. In der weiteren

Folge wurde der Fiat auf den VW eines davon stehenden 39-Jährigen geschoben. Bei

dem Zusammenstoß erlitt der Fiat-Fahrer schwere Verletzungen und wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, die er nach

Untersuchung und ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Gegen den 32-jährigen Fahrer des Audi wird nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.