Gem. Hockenheim: Verkehrsunfall auf A 6; Vollsperrung aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. Hockenheim – Die kurzfristige Vollsperrung wegen des Landens eines

Rettungshubschraubers auf der A 6, kurz vor dem Dreieck Hockenheim, ist seit

12.40 Uhr aufgehoben. Die Autofahrerin, die wegen eines medizinischen Notfalls

die Leitplanken streifte, wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ein Abtransport im Heli war nicht erforderlich. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt,

sodass die A 6 in Richtung Heilbronn kurz nach 13 Uhr wieder frei befahrbar war.

Eberbach-Pleutersbach (Rhein-Neckar-Kreis): Nach Verkehrsunfall – Zwei Jugendliche des Fahrraddiebstahls überführt

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) – Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf

der L 595 zwischen Pleutersbach und Allemühl ein Verkehrsunfall bei dem ein

16-Jähriger von einem 63-jährigen Sprinterfahrer angefahren und leicht verletzt

wurde. Der Jugendliche war in Begleitung eines ebenfalls 16-Jährigen zu Fuß auf

der Landstraße unterwegs und wurde von dem Sprinterfahrer übersehen.

Beide Jugendliche führten Fahrräder mit sich, der Verletzte ein Damenrad und

sein Begleiter ein Kinderrad. Da dies den eingesetzten Beamten des

Polizeireviers Eberbach verdächtig vorkam, stellten sie die Fahrräder vorerst

sicher. Noch am Abend meldete eine Frau aus Pleutersbach dem Polizeirevier

Eberbach den Diebstahl des Fahrrades ihrer Tochter. Des Weiteren sei ihrer

Nachbarin das Fahrrad entwendet worden.

Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen

zweifelsfrei um die Räder, welche die beiden Jugendlichen mit sich führten.

Beide gelangen nun wegen Fahrraddiebstahls zur Anzeige.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Geburtstag feiern zu Zeiten von Corona – so wird’s eine „runde“ Sache

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Viele Menschen stellen sich das Feiern,

insbesondere von sogenannten „runden“ Geburtstagen anders vor und müssen sich

nun in Corona-Zeiten anders organisieren. Diese Erfahrung musste auch eine

Waibstadterin machen, die am 15. März ihren 50. Geburtstag feierte.

Passanten hatten zunächst das Polizeirevier Sinsheim darüber informiert, dass in

der Danziger Straße eine größere Party gefeiert werden würde. Vor Ort stellten

die Beamten allerdings ein anderes Bild fest. Feiern: ja, Corona-Verstöße: nein.

Verwandte, Freunde und Kollegen der Waibstadterin zeigten am späten

Montagnachmittag Kreativität und ließen die „Neu-Fünfzigerin“ auf andere Art und

Weise hochleben – ein Geburtstagsgruß im Freien unter Beachtung des

Mindestabstandes und Anbringen von Luftballons.

Sicherlich kein Ersatz für ein rauschendes Fest, aber die Jubilarin dürfte

gerührt gewesen sein. Auch die herzlichen Geburtstagsgrüße der Polizeibeamten

zum Fünfzigsten dürften in Erinnerung bleiben.

Gem. Hockenheim: Verkehrsunfall auf A 6; Rettungshubschrauber auf Anflug; kurzfristige Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Hockenheim – Eine Autofahrerin war am späten Dienstagvormittag auf

der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor dem Dreieck Hockenheim kam sie

aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die

Leitplanken bis zum Stillstand entlang. Nach den ersten Erkenntnissen könnte ein

medizinischer Notfall vorliegen, weshalb ein Rettungshubschrauber angefordert

wurde. Dieser landete gegen 12.15 Uhr, weshalb die A 6 derzeit noch voll

gesperrt ist.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen – Sachschaden ca. 10.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Auffahrunfall am Montag um 16.15

Uhr an der Einmündung B 39/Lochbergstraße wurden alle vier Beteiligten leicht

verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Ein

31-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw war auf der B 39 von Kirchardt in Richtung

Sinsheim unterwegs und fuhr auf den BMW eines 19-Jährigen auf, der wegen

Gegenverkehr hatte anhalten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW

auf einen davorstehenden Renault einer 44-Jährigen und dieser weiter gegen einen

Ford einer 54-jährigen Fahrerin geschoben.

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Von der Fahrbahn abgekommen – 42-Jähriger verursacht Unfall

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) – Vergangenen Montag, gegen 11 Uhr, kam ein

42-Jähriger mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf der L 592 aus

Sinsheim-Reihen kommend, in Richtung Ittlingen und kam vermutlich aus

Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Hierdurch entstand sowohl Flurschaden in

bislang unbekannter Höhe, als auch ein Schaden von ca. 8.000 EUR am Fahrzeug des

Mannes, das abgeschleppt werden musste. Der Mann selbst blieb unverletzt.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kellerraum – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – In der Zeit zwischen Samstag, 13. März und

Montag, 15. März brachen unbekannte Täter in einen verschlossenen Kellerraum

eines unbezogenen Neubaus in Ladenburg ein. Die Einbrecher begaben sich zunächst

auf das Baustellengelände in der Straße „An der Hockenwiese“. Mittels

Bohrmaschine und Hebelwerkzeug brachen sie anschließend die Stahltür eines

Lagerraums im Keller auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem Raum

jedoch nichts entwendet, allerdings richteten die Einbrecher Sachschaden in Höhe

von rund 1.500 Euro an.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu

melden.