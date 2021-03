Heidelberg: Beim Rückwärtsfahren auf Parkplatz älteres Ehepaar angefahren – zwei Leichtverletzte

Heidelberg – Bei einem Unfall am Montag gegen 7.35 Uhr auf dem Parkplatz

eines Discounters in der Freiburger Straße wurde ein Ehepaar, beide im Alter von

83-Jahren, angefahren und leicht verletzt. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte

beim Rückwärtsfahrern während eines Parkvorgangs das sich hinter dem Auto

befindliche Ehepaar nicht bemerkt. Durch den Zusammenstoß kamen die Fußgänger zu

Fall. Beide Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Heidelberg: Fahrradfahrer gestreift – aggressive Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle – weitere Zeugen gesucht

Heidelberg – Weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz

nach 8 Uhr an der Einmündung Dossenheimer Landstraße/An der Tiefburg ereignete,

sucht die Polizei. Ein 35-jähriger Radfahrer wartete an der Einmündung

verkehrsbedingt hinter einem Auto, dessen Fahrer nach links abbiegen wollte. Als

eine nachfolgende Fahrerin eines VW Golf hupte, drehte sich der Radfahrer um und

wurde von dem rechts vorbeifahrenden VW Golf gestreift. Durch die Berührung

stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich eine Schürfwunde zu. Nach dem Unfall

stieg die Fahrerin aus und ging den Radfahrer aggressiv verbal an. Anschließend

setzte sich die Frau wieder hinter das Steuer und entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und dies der Polizei mitteilen.

Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alt,

schlank, ca. 165 -170 cm groß, dunkle lockige Haare, sie soll eine lange,

grau/beigefarbene Jacke getragen haben.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter

Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Heidelberg-Ziegelhausen: Versuchter Betrug durch falschen Bankmitarbeiter – Tipps ihrer Polizei

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: – Bei einer 68-Jährigen meldete sich

vergangenen Montag telefonisch ein angeblicher Bankmitarbeiter. Dieser teilte

der Frau mit, dass von ihrem Konto zweimal eine vierstellige Geldsumme zugunsten

eines Online-Modeshops abgebucht wurde.

Nach Weitergabe des Gesprächs an einen „Kollegen“ gab dieser an, man könne die

Beträge zurückbuchen, wenn die Dame ihm ihre Konto-Geheimzahl mitteile. Nachdem

die Dame geäußert hatte, sich erst bei ihrer Bank zu erkundigen, wurde das

Gespräch durch die Anrufer beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Tipps ihrer Polizei, wenn sie ähnliche oder dieselben Anrufe erhalten:

Rufen sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde (auch Bank)

an, von der die angeblichen Mitarbeiter kommen. Suchen sie sich

die Telefonnummer der Behörde (Bank) selbst heraus

Geheimzahlen bitten

Verhältnissen preis

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

Heidelberg-Bergheim: Zum wiederholten Male mit Alkohol am Steuer – 55-Jähriger auf Roller kontrolliert

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: – Einer Streife des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte fiel am Montagabend der Fahrer eines Motorrollers auf. Dieser

fuhr in Schlangenlinien auf der Kurfürsten-Anlage entlang. Während der Kontrolle

fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alkoholtest

ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Zusätzlich stellten die Beamten fest,

dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da er bereits

vergangenes Jahr mit Alkohol am Steuer erwischt wurde.

Der Mann gelangt nun wegen Trunkenheit am Steuer zur Anzeige. Die Ermittlungen

bezüglich seiner Fahrerlaubnis dauern an.

Heidelberg-Handschuhsheim: Einbruch in Schwimmhalle – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: – In der Zeit zwischen Donnerstag,

11.03.2021, 22:30 Uhr und Sonntag, 14.03.2021, 16:30 Uhr kam es zu einem

Einbruch in die Schwimmhalle (Gebäude 710) des Olympiastützpunktes im

Neuenheimer Feld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der

Halle und versuchten dort mehrere Spinde einer Umkleidekabine aufzubrechen.

Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Tel.: 06221-45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.