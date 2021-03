An Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht

Kaiserslautern – Dass sich unbekannte Täter – einmal mehr – an

Zigarettenautomaten im Stadtgebiet zu schaffen gemacht haben, wurde der Polizei

am Montag gemeldet. Sowohl in der Perlenbergstraße als auch in der Maxstraße

wurden an Geräten entsprechende Spuren gefunden.

Während die Täter an dem Automaten in der Perlenbergstraße scheiterten, gelang

es ihnen in der Maxstraße, das Gerät aufzuhebeln und die Geldkassette zu

stehlen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt, dürfte aber auf jeden Fall

höher sein als der Wert der Beute.

In der Perlenbergstraße wurde der Schaden am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr

entdeckt, in der Maxstraße (gegenüber der Mall) am frühen Nachmittag kurz nach

13 Uhr. Die jeweilige Tatzeit ist bislang unklar. Zeugen, die an den beiden

Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Fenster und Tür gewaltsam geöffnet

Kaiserslautern – Zwei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet

worden. In der Bachstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu

einem Wohnappartement. Am Sonntag fiel auf, dass jemand die Tür aufgetreten hat.

Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus der Wohnung ein Computerbildschirm

gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmorgen, 6.50 Uhr, und Sonntagnacht,

1.10 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter Telefon 0631 /

369 – 2620 jederzeit entgegen.

Angezeigt wurde auch ein Einbruch in Firmenräume in der Mainzer Straße – der

möglicherweise nicht über das Versuchsstadium hinaus gekommen ist. Fest steht,

dass unbekannte Täter am Fenster der einen Firma scheiterten, das Fenster der

benachbarten Firma aber aufhebelten. Ob sie tatsächlich in die Geschäftsräume

eindrangen, ist noch nicht geklärt – gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der

angerichtete Sachschaden an den Fenstern. |cri

Strafanzeige zum Geburtstag

Kaiserslautern – Kein schönes Geburtstagsgeschenk hat sich ein junger Mann

aus dem Stadtgebiet am Sonntag gemacht. Am späten Abend handelte sich der

27-Jährige eine Strafanzeige ein.

Der Mann war kurz vor Mitternacht in der Innenstadt in eine Polizeikontrolle

geraten. Dabei wurden in seinen Sachen ein Schlagring, Ecstasy-Tabletten sowie

mehrere Gegenstände mit weißen Anhaftungen gefunden. Darauf angesprochen, räumte

der 27-Jährige ein, dass es sich bei den Anhaftungen um Amphetamin handelt.

Die Sachen wurden daraufhin sichergestellt. Gegen den Mann wird jetzt sowohl

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch wegen Verstoßes gegen

das Waffengesetz ermittelt. |cri

Fahrzeuge nicht umgemeldet

Kaiserslautern – Mutmaßliche Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

haben Polizeibeamte am Sonntagabend in Kaiserslautern festgestellt. Während

Streifenfahrten im Stadtgebiet fielen an verschiedenen Örtlichkeiten Fahrzeuge

mit ausländischer Zulassung auf. Die Überprüfungen ergaben in mindestens zwei

Fällen, dass die jeweiligen Halter schon seit längerer Zeit ihren ersten

Wohnsitz in Deutschland angemeldet, ihre Fahrzeuge aber nicht umgemeldet haben.

Die Betroffenen werden nun aufgefordert, sich dazu zu äußern. Ihnen drohen

Strafanzeigen. |cri

Streit um Katze

Kaiserslautern – Wegen einer Katze ist es am Sonntagabend im Stadtgebiet

zu einem heftigen Streit gekommen. Er endete mit einer Strafanzeige wegen

Sachbeschädigung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 39-jähriger Mann die Katze, die

nach seinen Angaben ihm gehört, bei einer Familienangehörigen abholen. Die junge

Frau hatte sich zuletzt um das Tier gekümmert.

Weil der 39-Jährige aber betrunken an der Tür der jungen Frau auftauchte, wollte

diese ihn nicht reinlassen und öffnete nicht. Der Mann fing daraufhin an zu

randalieren, schrie herum, schlug und trat gegen die Tür. Dabei splitterte das

Holz und das Schloss wurde verbogen.

Die alarmierte Polizeistreife erteilte dem 39-Jährigen einen Platzverweis und

erläuterte ihm die Konsequenzen, falls er sich nicht daran hält. Wegen der

Sachbeschädigung wird er sich strafrechtlich verantworten müssen. |cri

„Kleiner“ Auffahrunfall mit großen Folgen

Kaiserslautern – Drogen waren bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der

Mainzer Straße im Spiel. Kurz vor 17 Uhr kam es hier zu einem Auffahrunfall.

Glück im Unglück: Es blieb bei Blechschäden – verletzt wurde niemand.

Ein VW Golf und ein Audi A3 fuhren zu dieser Zeit hintereinander stadtauswärts.

Als der 22-jährige Golf-Fahrer an der Einmündung zum Hilgardring verkehrsbedingt

bremsen musste, krachte ihm der Audi aufs Heck. Geschätzter Sachschaden: 2.000

Euro.

Bei der Aufnahme des Unfalls kam den Polizeibeamten der Verdacht, dass die

18-jährige Audi-Fahrerin unter Drogeneinfluss steht. Erste Tests bestätigten die

Vermutung. Die junge Frau musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und eine

Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Autoschlüssel

an den verständigten Vater übergeben.

Die 18-jährige Unfallfahrerin muss unterdessen mit verschiedenen Konsequenzen

rechnen: Gegen sie wird wegen des Verursachens eines Unfalls unter

Drogeneinfluss sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich

ermittelt. Dies kann eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 5

Jahren nach sich ziehen.

Da sich die junge Dame noch in der Probezeit befindet, kommt neben dem Entzug

der Fahrerlaubnis auch eine mögliche Sperre auf sie zu. Darüber hinaus

verlängert sich die Probezeit um weitere zwei Jahre, und wenn sie den

Führerschein wieder haben möchte, muss sie an einem sogenannten Aufbauseminar

(Nachschulung) teilnehmen, das in der Regel mehrere hundert Euro kostet, und

vermutlich auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) absolvieren.

Und nicht zuletzt: Ob die Versicherung die Regulierung des Unfallschadens

übernimmt, oder ob die 18-Jährige diesen aus eigener Tasche bezahlen muss, ist

noch offen. |cri

Von 0 auf 2 Promille in 20 Minuten?

Kaiserslautern – Von 0 auf 2 Promille in 20 Minuten? – Das wollte ein

Autofahrer am Samstagnachmittag Polizeibeamten weismachen, die vor seiner

Haustür standen.

Die Polizisten hatten kurz nach halb 5 den Hinweis bekommen, dass ein

alkoholisierter Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs sei. Das abgelesene

Kennzeichen des Fahrzeugs führte die Beamten zum Halter des Wagens – 20 Minuten

nach Eingang der Meldung klingelten sie an seiner Tür.

Der 30-jährige Mann bestätigte, mit dem Pkw gefahren zu sein; er behauptete

jedoch, erst Alkohol getrunken zu haben, als er schon zu Hause war. Ein

Atemalkoholtest kurz vor 17 Uhr bescheinigte dem Mann einen Pegel von 1,97

Promille. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm im Abstand

von 20 Minuten zwei Blutproben entnommen wurden.

Während der ärztlichen Untersuchung gab der 30-Jährige an, dass er auch einen

Joint geraucht habe. Ein Urintest bestätigte seine Angaben.

Der Mann musste seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Auf ihn

kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Unverletzt dank Rauchmelder

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Ein Rauchmelder hat am Sonntag in

Mehlingen vermutlich Schlimmeres verhindert. Durch den Alarm des Signalgerätes

wurden die noch schlafenden Bewohner eines Hauses am frühen Morgen geweckt und

konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Auslöser des Alarmsignals war eine

starke Rauchentwicklung, die von der Heizungsanlage ausging und in den

Wohnbereich drang.

Wie sich herausstellte, war es im Brennraum der Pelletheizung sowie im

dazugehörigen Pelletlager zu einem Brand gekommen. Dank des Rauchmelders wurden

die vier Hausbewohner darauf aufmerksam und konnten die Feuerwehr verständigen.

Die Einsatzkräfte löschten den Brennraum sowie das Pelletlager ab und brachten

die Brandrückstände ins Freie. Anschließend wurde das Wohngebäude belüftet. Ein

Gebäudeschaden ist nach ersten Überprüfungen nicht entstanden. |cri

Rollerfahrer vor Trunkenheitsfahrt bewahrt

Kaiserslautern – Weil er um Hilfe bat, konnten Polizeibeamte einen

32-jährigen Mann am frühen Montagmorgen daran hindern betrunken E-Scooter zu

fahren.

Der Mann machte mit seinen Armen gestikulierend auf sich aufmerksam und winkten

die Streifenbeamten zu sich her. Grund dafür war, dass er den E-Scooter über

sein Handy nicht freigeschaltet bekam. Der 32-Jährige war offensichtlich

alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,08 Promille.

Die Erklärung, dass es nicht erlaubt ist mit diesem Wert E-Scooter zu fahren,

verstand der Mann. ER machte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause. |elz

Munitionsfund in Rodenbach

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein 33-jähriger Mann hat am Samstag

Munition in einer Wohnung in Rodenbach gefunden.

Er meldete der Polizei Kaiserslautern, dass er beim Entrümpeln der Wohnung eines

verstorbenen Angehörigen die Munition fand. Die eintreffende Streife fand im

Wohnzimmer verschiedene Munition, sowie eine Panzerabwehrwaffe vor.

Die Gegenstände wurde vom Entschärfer-Team (Delaborierer) des

Landeskriminalamtes abtransportiert und auf freiem Gelände entschärft. |elz

Brand in Wohnung

Kaiserslautern – In einer Wohnung in der Moltkestraße hat es am Sonntag

gebrannt. Eine Frau kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Kurz vor 11 Uhr drangt aus einem Fenster der Wohnung Rauch. Zeugen bemerkten den

Brand und wählten den Notruf. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei aus. Weil die Tür der betreffenden Wohnung verschlossen war, musste sie

von der Feuerwehr geöffnet werden. Aus der Wohnung retteten die Wehrleute die

59-jährige Bewohnerin. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurde sie

ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den brennenden Abfalleimer. Eine

unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe hatte vermutlich den Behälter in Brand

gesetzt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. |erf

Diebstahl aus Personenwagen

Kaiserslautern – Zwischen Samstag und Sonntag haben sich Diebe in der

Pfaffstraße und in der Gasstraße an Autos zu schaffen gemacht. Aus einem weißen

Hyundai stahlen sie zwei teure Sonnenbrillen. Wie sie es anstellten den Pkw in

der Pfaffstraße zu kacken, steht aktuell nicht fest. Am Fahrzeug konnten keine

Aufbruchspuren festgestellt werden. In der Gasstraße gingen Unbekannte mit

brachialer Gewalt vor. An einem Mercedes schlugen sie eine Autoscheibe ein. Die

Täter stahlen eine Tasche mit Sportsachen. In beiden Fällen hat die Polizei ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem ist Verdächtiges

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Sturm in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Kaiserslautern – Das stürmische Wetter hinterließ am gestrigen Samstag

Spuren in Stadt und Landkreis Kaiserslautern, sodass die Kaiserslauterer Polizei

zu mehreren Einsätzen ausrücken musste. So wurden gegen 12:00 Uhr mehrere

umgewehte Baustellenabsperrungen sowie Verkehrszeichen in der Mainzer Straße

gemeldet. Auch in der Eisenbahnstraße wurde ein umgeknickter Mast mit einem

Taxischild festgestellt. Um 11:30 Uhr drohten Teile des Daches eines

Gartencenters in der Merkurstraße abzureißen. Vor Ort konnte ein

Dachdeckernotdienst sowie die Feuerwehr das Dach wieder befestigen und so

Schlimmeres verhindern. Um 14:20 Uhr wurde gemeldet, dass zwischen

Enkenbach-Alsenborn und Fischbach ein Hochsitz aufgrund starker Windböen

umfallen und auf die angrenzende Bundesstraße stürzen könnte. Die Feuerwehr

konnte die Gefahrenstelle beseitigen. |pvd

Mit Pfefferspray attackiert und Rucksack entwendet

Kaiserslautern – Am gestrigen Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es im

Bereich des Stiftsplatzes zu einem Überfall auf einen Mann aus Kaiserslautern.

Wie der 20-Jährige berichtete, begegnete er am Übergang des Stiftsplatzes zur

Fußgängerzone einer Gruppe von mehreren Personen. Ein Mann aus dieser Gruppe, zu

dem es keine weitere Beschreibung gibt, sprühte dem Kaiserslauterer zunächst

Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend bekam er noch einen Faustschlag gegen den

rechten Wangenknochen. Nachdem der Täter den Rucksack des Mannes an sich nahm,

verließ die Gruppe die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige zog

sich eine blutende Wunde im Gesicht zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die

sachdienlichen Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, sich

unter der Tel.-Nr. 0631/369-2150, bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu

melden. |pvd

Radfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern

Zwei Fahrradfahrer hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag aus dem Verkehr gezogen. Beide standen unter Drogeneinfluss.

Ein 40-Jähriger fiel gegen 0.20 Uhr in der Kerststraße auf, weil er mit seinem Fahrrad durch die Fußgängerzone fuhr. Bei einer Kontrolle des Mannes wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Darauf angesprochen, gab er an, „gelegentlich“ Cannabis zu konsumieren. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 1.50 Uhr stoppte eine Streife einen weiteren Radfahrer in der Berliner Straße. Auch er zeigte drogentypisches Verhalten, wollte aber keine Angaben zu seinem aktuellen Drogenkonsum machen. Für den 44-Jährigen war die Fahrt beendet – er musste zu Fuß nach Hause gehen.

Um Drogen ging es auch bei einer weiteren Kontrolle in dieser Nacht in der Vogelwoogstraße. In diesem Fall hatten es die Polizeibeamten aber mit einem Fußgänger zu tun. Der 22-Jährige räumte ein, „früher“ regelmäßig Cannabis konsumiert zu haben. Als er durchsucht werden sollte, händigte er freiwillig ein Tütchen mit einer grünen Substanz aus, bei der es sich um Cannabis handeln dürfte. Zur Herkunft machte er keine Angaben. Weitere Drogen wurden bei dem Mann nicht gefunden. Auf den 22-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Auffallend langsam

Kaiserslautern – Weil er auffallend langsam fuhr, hat ein Autofahrer am

Montagabend in der Pariser Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf

sich gezogen. Als die Beamten den Pkw gegen 20.30 Uhr stoppten, konnte der

Fahrer nur einen bulgarischen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung seiner

Personalien ergab zudem, dass der 54-Jährige zur Aufenthaltsermittlung

ausgeschrieben ist. Der Grund: Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus

dem vergangenen Jahr.

Weitere Ermittlungen ergaben den Verdacht auf eine Urkundenfälschung. Der

54-Jährige musste deshalb für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen,

sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein zwischenzeitlich verständigter Familienangehöriger fuhr das Auto zu einem

nahegelegenen Parkplatz. Er brachte mehrere Dokumente, die beweisen sollten,

dass der vorgelegte Führerschein seine Richtigkeit hat und der 54-Jährige auch

berechtigt im Besitz des Dokuments ist. Eine erste Übersetzung der Papiere

brachte jedoch nicht die gewünschte Bestätigung.

Die Ermittlungen zum Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer möglichen

Urkundenfälschung werden deshalb fortgeführt. |cri

Verhalten zieht Strafanzeigen nach sich

Kaiserslautern – Ein 28-jähriger Mann hat aufgrund seines Verhaltens nun

mehrere Strafanzeigen am Hals. Am Montagmittag beleidigte er aus dem Nichts

heraus vorbeigehende Polizeibeamte in der Glockenstraße. Daraufhin wurde er

einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung wurden ein Schlagring,

ein Schraubendreher und ein langer Dolch gefunden. Die Gegenstände wurden

sichergestellt. Der amtsbekannte Mann muss mit Strafanzeigen wegen Verstößen

gegen das Waffengesetz sowie wegen Beleidigung rechnen. |elz

Aggressive Stimmung

Kaiserslautern – Wegen jugendlicher Randalierer ist die Polizei am

Montagabend in die Fruchthallstraße ausgerückt. Zeugen hatten kurz vor 21 Uhr

gemeldet, dass mehrere Jugendliche an der Mall gegen die Fensterscheiben

schlagen und treten würden.

Als die Streife vor Ort eintraf, konnten die Beamten drei Gruppen ausmachen, die

in unterschiedlichen Bereichen zusammenstanden. Auf den ersten Blick wurden zwar

keine Schäden an den Scheiben festgestellt, die Jugendlichen und jungen

Erwachsenen im Alter von 17 bis 20 Jahren waren jedoch alle in aggressiver

Stimmung. Die Gründe dafür konnten nicht ermittelt werden.

Nachdem von allen die Personalien festgestellt wurden, erhielten sie einen

Platzverweis bis zum nächsten Morgen. Falls bei Tageslicht doch noch

Beschädigungen festgestellt werden sollten, werden die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung wieder aufgenommen. |cri

Verkehrsinsel überfahren – eine Stunde Vollsperrung

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Aus nicht geklärten Gründen ist am

Montagnachmittag eine Autofahrerin mit ihrem Wagen über eine Verkehrsinsel in

der Oberen Lauterstraße gefahren. Die 84-Jährige kam von ihrer Fahrspur ab,

überfuhr die Insel und zwei Verkehrsschilder. Im Gegenverkehr kam ihr Pkw zum

Stehen. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt nicht viele

Verkehrsteilnehmer unterwegs. Das Auto der Seniorin war nach dem Unfall nicht

mehr fahrbereit und hatte eine etwa 60 Meter lange Ölspur nach sich gezogen. Die

Straße musste gereinigt werden und war hierzu etwa eine Stunde lang

vollgesperrt. Die 84-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der

Unfallschaden wird von der Polizei auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. |erf

Jungs klauen gemeinsam Geldbeutel

Kaiserslautern – Ein Jugendlicher und ein Kind haben am Montagnachmittag

in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße „lange Finger“ gemacht. Die beiden 13

und 14 Jahre alten Jungen wurden dabei beobachtet, wie sie in einer gemeinsamen

Aktion einen Geldbeutel klauten.

Zunächst hatten sie zusammen die Auslage mit den Geldbeuteln durchwühlt und sich

den „passenden“ herausgesucht. Danach liefen sie weiter durch den Markt,

entfernten unterwegs an ihrer Beute nach und nach die enthaltenen Zettel und

Etiketten sowie das Preisschild, wobei sie diese teilweise zu Boden oder auch in

verschiedene Mülleimer im Markt warfen. An der Kasse angekommen, hatte der

14-Jährige auch schon das Geld aus seiner Hosentasche in den Geldbeutel gepackt

und bezahlte damit Cola und Toastbrot, als wäre es sein eigenes Portemonnaie.

Die beiden Jungs wurden von einem Mitarbeiter angesprochen und anschließend die

Polizei verständigt. Nach den Formalitäten für die Anzeigenaufnahme wurde der

13-Jährige von seinen Eltern im Markt abgeholt; der 14-Jährige wurde von der

Streife nach Hause gefahren und seinen Eltern übergeben. Das Haus des

Jugendrechts wird sich um die weiteren Ermittlungen kümmern. |cri

Bus gerammt und abgehauen

Kaiserslautern – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei im

Stadtteil Einsiedlerhof. Hier wurde am Montagvormittag in der

Carl-Billand-Straße ein abgestellter Omnibus gerammt und beschädigt. Der

Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub.

Wie der Busfahrer am Nachmittag der Polizei meldete, hatte er sein Fahrzeug

gegen 8.30 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 6 abgestellt. Als er gegen 13.45 Uhr

weiterfahren wollte, entdeckte er die „Bescherung“: Der Außenspiegel auf der

Fahrerseite war abgerissen. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Aufgrund der Anstoßhöhe am Omnibus zwischen 2 und 2,40 Meter ist davon

auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug ebenfalls um ein größeres

Fahrzeug – Lkw oder Bus – gehandelt haben dürfte. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen.

|cri

Ladendieb stiehlt Lederjacke

Kaiserslautern – Ein Dieb hat am Montag in der Riesenstraße aus einem

Geschäft eine Lederjacke gestohlen. Der Unbekannte packte die dunkelblaue Jacke

der Marke „Milestone“ in eine Tüte und flüchtete in Richtung der sogenannten

Mall. Die schwarze Tüte trug die rote Aufschrift „Game Stop“. Die Jacke hat

einen Wert von circa 200 Euro. Ein Zeuge konnte den Verdächtigen beschreiben. Er

ist demnach etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Der Mann habe ein

schmales Gesicht und dunkle Haare. Er trug eine OP-Maske. Die Polizei fahndete

erfolglos nach dem Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit den Beamten in

Verbindung zu setzen. |erf

Wer vermisst Kinderwagen und Kindersitz?

Kaiserslautern – Ein herrenloser Kinderwagen ist der Polizei am Sonntag

aus dem Stadtpark gemeldet worden. Zeugen war der Kinderwagen schon seit ein

paar Tagen aufgefallen; bisherigen Ermittlungen zufolge stand er bereits seit

Donnerstag (11. März) im Park.

Wie die Polizeistreife vor Ort feststellte, hatte jemand nicht nur den

Kinderwagen zurückgelassen, sondern – im Wagen abgestellt – auch einen

Kindersitz. Hinweise auf den Eigentümer konnten bislang nicht ermittelt werden.

Es wurde auch weder ein Kinderwagen, noch ein Kindersitz als gestohlen gemeldet.

Beide wurden deshalb vorläufig sichergestellt und sollen dem Fundbüro der Stadt

Kaiserslautern übergeben werden.

Bei dem Kinderwagen handelt es sich um das Modell „Rapid Fold 4“ der Firma

Hauck, der Kindersitz ist ein „Maxi-Cosi“, Modell „Citi“.

Zeugen, die Kinderwagen oder Kindersitz vermissen, oder die wissen, wem beides

gehört, können sich bei der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250,

melden oder sich direkt ans Fundbüro wenden. |cri

Unfall: Teurer Schaden

Kaiserslautern – Gekracht hat es am Montagvormittag in der Friedenstraße.

Es entstand teurer Sachschaden. An der Kreuzung Friedenstraße / Kahlenbergstraße

hatte ein 65-jähriger Autofahrer nicht die Vorfahrt eines 41-Jährigen beachtet.

Der Bevorrechtigte fuhr mit seinem Pkw durch die Friedenstraße. Im

Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und am Auto des Unfallverursachers

brach eine Achse. Der Pkw des Seniors war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der 41-Jährige konnte seine Fahrt fortsetzen. Den

entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.500 Euro. |erf

Wann wurde der Roller zuletzt bewegt?

Kaiserslautern – Ein fremder Roller, der seit Tagen nicht bewegt wurde,

ist Anwohnern im Stadtteil Erfenbach aufgefallen. Nachdem sie das „verdächtige

Fahrzeug“ mehrere Tage im Auge behielten, meldeten sie es am Montag der Polizei.

Eine Streife rückte aus und schaute sich den Roller vor Ort an. Dabei stellten

die Beamten fest, dass an dem Gefährt noch ein altes Versicherungskennzeichen

aus dem Jahr 2018 angebracht ist.

Weil der aktuelle Nutzer des Zweirads mit dem Roller in diesem „Zustand“ ohnehin

nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf, wurde das Kennzeichen sichergestellt.

Ob das Gefährt bereits ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Straße geführt

wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen – falls ja, folgt eine

Strafanzeige. |cri

Einbruch in Schnellimbiss

Kaiserslautern – Einbrecher haben in der Nacht zum Montag einen

Schnellimbiss in der Marktstraße heimgesucht. Die Diebe verschafften sich Zugang

in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine Geldkassette. Sie brachen die

Kassette auf und erbeuteten Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die

Kassette warfen sie im Anschluss in der Glaserstraße weg. Die Polizei sicherte

Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugenhinweise auf mögliche Täter

nimmt die Kripo unter Telefon 0631 369 – 2620 jederzeit entgegen. |elz

Randalierer schlägt zu

Kaiserslautern – Vor dem Eingang einer Klinik hat ein Mann am

Sonntagnachmittag randaliert. Als ein Mitarbeiter die Tür öffnete, um den

Randalierer zur Rede zu stellen, holte der Randalierer aus und schlug in

Richtung des Kopfes des Mitarbeiters – er traf ihn am Ohr.

In der Folge wurde der 22-Jährige in der Klinik aufgenommen. Zwei Mitarbeiter

begleiteten ihn zu seiner Station – unterwegs beleidigte er beide. Gegen den

Mann wird deshalb wegen Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich

ermittelt. |cri