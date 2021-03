Nach Zigarettenautomatenaufbruch geschnappt

Kirchheimbolanden

Am Dienstag teilte gegen 04.30 Uhr ein Zeuge der Polizei in Kirchheimbolanden mit, dass ein vermummter Täter gerade in der Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten aufbrechen würde. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits vom Tatobjekt entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nehmen die Beamten einen 43-jährigen Mann aus Kaiserslautern fest. Bei ihm kann noch Bargeld sichergestellt werden. Eine Strafanzeige wird gegen ihn erstattet.

Einbruch in Naturheilpraxis im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

In der Nacht vom 15.03.2021 auf den 16.03.2021, zwischen 19:00 – 07:15 Uhr, kam es in der Rüdesheimer Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Naturheilpraxis. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Tatobjekt ein und entwendeten aus der Praxis Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 1000EUR. Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach, Ringstraße 3, 55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811-100

Beim Rangieren Grundstücksbegrenzung touchiert

Eisenberg (Pfalz), OT Steinborn

Am Montag, den 15.03.2021, kam es im Lauf des Tages zu einer Verkehrsunfallflucht in der Beethovenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 16 stieß ein Fahrzeugführer beim Rangieren gegen einen Metallpfosten und die hölzerne Grundstücksbegrenzung des vorgenannten Anwesens. Dabei entstand geringer Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Gestohlener Roller aufgefunden

Göllheim

Eine Passantin meldete am Sonntag gegen 18.00 Uhr Rollerteile, die in einem Feldweg bei Göllheim lagen. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das Fahrzeuge einige Tage zuvor in Rüssingen gestohlen wurde und offensichtlich zerlegt wurde. Der Eigentümer konnte ermittelt werden. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Einbruch in Arztpraxis

Eisenberg

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Samstag in eine Arztpraxis in Eisenberg ein. Dazu schlugen sie ein auf der Rückseite des Gebäudes befindliches Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Sozial- und Büroräume. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden.

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Bad Kreuznach

Am Samstag, 13.03.2021 zwischen 15.00 und 15.25 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Brückes ein ordnungsgemäß geparkter grauer Skoda Kodiaq von einem unbekannten Fahrzeug erheblich im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden bei dem Skoda wird auf ca. 5.000,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Unfallschaden verhinderte die Flucht

Eisenberg, Konrad-Adenauer Straße

Nachdem ein 63 jähriger aus dem Donnersberg, in der heutigen Nacht, gegen 22.43 Uhr, zuvor dem Alkohol erheblich zugesprochen hatte, befuhr er mit seinem Pkw die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung L 395.Als er , in Höhe der Einmündung zur Würzgasse, auf die Gegenfahrbahn kam , mussten ihm zwei entgegenkommende Pkw ausweichen. Er wich diesen dann nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einem, am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Trotz des hierbei an seinem Pkw entstanden erheblichen Schadens Im Frontbereich und einem „Plattfuß, versuchte er noch weiter zu fahren. Erst nach ca. 100 Metern verhinderte dann das „Fahren auf der Felge“ letztendlich die Weiterfahrt. Die Unfallzeugen meldeten direkt den Vorfall und der Fahrer konnte, in seinem Pkw sitzend, von den Beamten angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.