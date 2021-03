Sachbeschädigung an einer Radreparaturstation

Oppenheim

Im Zeitraum von Sonntag, den 07.03.2021, ca. 20 Uhr bis Montag, den 08.03.2021, ca. 11 Uhr kam es an der Radreparaturstation in der Rheinstraße in Oppenheim (am Sportplatz des Gymnasiums) zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten hierbei eine festverschraubte Fahrradpumpe. Der Schaden beträgt ca. 80 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933 – 0 entgegen.

Sonstige Strafanzeige

Bingen

Trechtingshausen, 15.03., B9 in Fahrtrichtung Bingen-Bingerbrück, 15:30 Uhr. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurde ein VW Sharan mit polnischem Kennzeichen auf einem Parkplatz kontrolliert. Hierbei stellte es sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer seinen Wohnsitz seit Juni 2015 in Deutschland hat, jedoch für den PKW hier keine Steuern entrichtet. Er gab an, dass dies das Auto seines Vaters sei und er es seit einem halben Jahr nutze. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen

Trechtingshausen, 15.03., B 9 zwischen Bingerbrück und Trechtingshausen, 16:00 Uhr. Bei der durchgeführten Laserkontrolle wurde ein Opel Corsa angehalten und kontrolliert. Im Auto der nervös wirkenden 30-jährigen Fahrerin befand sich ihre 6-jährige Tochter. Die zittrige Frau wies deutliche Zeichen einer zeitnahen BTM-Einnahme auf. Sie stritt ab, derartige Substanzen eingenommen zu haben und räumte die Einnahme von Antidepressiva ein. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort entnahm man ihr eine Blutprobe.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

Trechtingshausen, 15.03., Burg Rheinstein, 14:45 Uhr. Im Rahmen der durchgeführten Laserkontrolle wurde ein Mercedes Sprinter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 21-jährige Fahrer, der bereits seit Januar 2020 in Deutschland gemeldet war, händigte einen moldawischen Führerschein aus. Er erklärte, gerade einen neuen Führerschein zu machen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Radarkontrolle

Bingen

Trechtingshausen, B9, 15.03., 14:00-18:00 Uhr. Gemessen wurde die Geschwindigkeit im genannten Zeitraum auf der Bundesstraße zwischen Trechtingshausen und Bingen. Hier ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erlaubt. Es wurden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße begangen, davon waren 14 Verwarnungstatbestände; 2 x wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 99 km/h.

Sachbeschädigung

Bingen

Bingen, Burg Klopp, 12.03., 16:00 Uhr – 15.03., 07:20 Uhr. Unbekannte Täter schlugen im genannten Zeitraum ein seitliches Fenster der öffentlichen Toilette ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wohnungseinbruch am Tag

Bingen

Gensingen, Ahornweg, 14.03., 22:00 Uhr – 15.03., 04:15 Uhr. Unbekannte drangen am späten Abend in einen privaten Gartenbereich ein und von hier aus in den Keller des Wohnhauses. Dort und im Erdgeschoss durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Entwendet wurde der Autoschlüssel des vor dem Haus stehenden Fahrzeugs, aus diesem entnahmen sie das Portemonnaie der Hauseigentümerin mitsamt Inhalt (Bargeld, Dokumente und Scheckkarten). Das Portemonnaie des Eigentümers, welches auf der Kücheninsel lag, wurde ebenfalls entwendet. Des Weiteren stahlen sie die Playstation und ein Tablet. Während der gesamten Tatzeit befanden sich das Ehepaar sowie die beiden Söhne im Hause. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen, Koblenzer Straße, 13.03., 23:30 Uhr – 15.03., 05:50 Uhr. Ein 49-jähriger erschien auf der Dienststelle, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Er hatte seinen Opel Astra mit Binger-Kennung am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Als er nach zwei Tagen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der hinteren linken Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden fest. Ein großer Teil der hinteren Stoßstange war herausgerissen und der Scheinwerfer beschädigt. Die Polizei Bingen nimmt Hinweise entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen Weiler, 14.03., K29, 15:45 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurden die Streifenbeamten von einem 75-Jährigen auf eine Verkehrsunfallflucht angesprochen. Er befuhr die K29 in Fahrtrichtung Lauschhütte/Daxweiler. Ein schwarzer Kleinwagen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, streifte und beschädigte seinen linken Außenspiegel und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise.

Verkehrsüberwachung

Bingen

Bingen, 14.03., Heilig-Kreuz-Weg, 14:40-15:40 Uhr. Im angegebenen Zeitraum wurden sechs Verstöße festgestellt, diese wurden geahndet. Es gilt ein sonntägliches Verbot für Fahrzeuge aller Art.

Sachbeschädigung

Bingen

Bingen, 15.03., Berlinstraße, 00:30 Uhr. Die Polizei wurde über den Brand einer Mülltonne informiert. Bei Eintreffen der Beamten war das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bingen.

Verkehrsunfall in Weiler bei Bingen mit leichtverletzter Person

Bingen

Am frühen Samstagabend kam es auf der Kreuzung der Straßen Zum Knies / Münsterer Weg in Weiler bei Bingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46 jähriger Fahrzeugführer fuhr rückwärts aus der Straße Zum Knies in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen 56 jährigen Fahrzeugführer, der den Münsterer Weg aus Richtung Stromberger Straße befuhr. Der 56 jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Betäubungsmitteldelikte in Bingen am Rhein

Bingen

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bei der Kontrolle eines 25jährigen Fahrzeugführers in der Mainzer Straße in Bingen am Rhein am Freitag Vormittag wurden durch die kontrollierenden Beamten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrzeugführer wurde wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und Besitzes von Betäubungsmitteln beanzeigt.

Betäubungsmittel in Wohnung sichergestellt In der Nacht zum Samstag beschwerten sich Anwohner aus der Schloß-straße in Bingen-Bingerbrück über überlaute Musik ausgehend aus einer Wohnung. Bei Eintreffen der Streife, stellte diese Marihuanageruch ausgehend aus der Wohnung fest. Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung konnte eine kleine Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen die beiden 27 und 39jährigen anwesenden Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Trucker müssen stehen bleiben

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – In den späten Abendstunden des 14.3.2021

führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut

Abfahrtskontrollen zum Ende des Wochenend-Fahrverbotes für LKW durch.

Kontrolliert wurde entlang der A 61 auf den Park- und Rastplätzen Menhir,

Hauxberg, Wonnegau-West und Wonnegau-Ost. Dabei wurden die LKW-Fahrer auf ihre

Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Die Beamten überprüften insgesamt 85 Fahrer. In 12

Fällen waren die festgestellten Atemalkoholwerte so hoch, dass die Abfahrt nicht

gestattet werden konnte. Der höchste festgestellte Wert lag bei ca. 1,58

Promille.

Mainz – Hechtsheim, weitere 30 Fahrzeuge beschädigt – Gesamtschaden über 150.000,- EUR

Mainz – Die Polizei Mainz erhofft sich weiterhin Hinweise aus der

Bevölkerung zu einer andauernden Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen im

Stadtteil Mainz-Hechtsheim. Seit dem 07.03.2021 zerkratzt eine noch unbekannte

Person geparkte Fahrzeuge im Hechtsheimer Ortskern. Bis Montagmorgen, 15.03.2021

sind 107 PKW beschädigt worden. Der Gesamtschaden dürfte über 150.000,- EUR

betragen. Der Täter ist dabei hauptsächlich in den folgenden Straßen tätig:

Neue Mainzer Straße

Bahnweg Falkensteiner Straße Lorscher Straße Büdinger Straße

Geschädigte, Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Taten oder zu einem

möglichen Täter geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Mainz

3 in Verbindung, Tel.: 06131 – 654310.

Körperverletzung 13.03.2021, 21:40 Uhr, Heidesheimer Straße, 55257 Budenheim

Budenheim – Der Samstagabend endete für einen 37-Jährigen mit

Gesichtsverletzungen und einem Krankenhausaufenthalt. Gegen 21:40 Uhr gerät der

spätere Geschädigte in eine verbale Streitigkeit mit einem 26-Jährigen Mann aus

Budenheim. Hintergrund des Streits ist nach ersten Erkenntnissen eine

vorausgegangene Unterhaltung des 37-Jährigen mit der Freundin des 26-Jährigen.

Im Verlauf des Streitgesprächs, was auf offener Straße stattfindet, schlägt der

26-Jährige auf den 37-Jährigen ein, der hierdurch zu Boden fällt, im

Gesichtsbereich verletzt wird und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

verbracht werden muss. Der 26-Jährige Täter muss sich nun wegen Körperverletzung

strafrechtlich verantworten, die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Transporter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Westhofen – Bei einem 35-jährigen Fahrer eines Kleintransporters stellten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.3.2021 gegen 11:15 Uhr

auf der A 61 bei Westhofen Drogeneinfluss fest. Bei der allgemeinen

Verkehrskontrolle zeigten sich bei dem 35-Jährigen Hinweise auf vorausgehenden

Drogenkonsum. Ein angebotener Vortest verlief dann auch entsprechend positiv und

der Verdacht wurde bestätigt. Für den Fahrer war die Fahrt natürlich beendet, er

musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten

nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot, sowie eine Strafanzeige.

illegaler Welpen-Transporter gestoppt

Gau-Bickelheim – Am Sonntag, dem 14.03.2021, wurde im Rahmen einer

Kontrollstelle auf der L400 in der Ortslage Gau-Bickelheim in Höhe der

Anschlussstelle zur BAB61 ein bulgarischer Mercedes-Transporter gestoppt. Neben

den beiden bulgarischen Insassen fanden sich im Laderaum des Fahrzeuges auch

fünf Stahlgitter-Boxen mit insgesamt sechs Welpen. Die aus unterschiedlichen

Rassen stammenden Hunde befanden sich teils in einem bedenklichen

gesundheitlichen Zustand. Auf Grund der Gesamtumstände wird von einem illegalen

Welpen-Transport ausgegangen.

Die Welpen wurden sichergestellt und nach einer tierärztlichen Untersuchung

vorerst in einem Tierheim untergebracht. Gegen die beiden Insassen wird nun u.a.

wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Versammlungen in Mainz

Mainz-Altstadt – Am heutigen Samstagnachmittag fanden im Bereich des

Mainzer-Adenauer-Ufers mehrere Versammlungen statt. Neben einer Kundgebung der

Bewegung „Querdenken“, gab es weitere Versammlungen und eine Mahnwache, die sich

thematisch gegen die Bewegung richteten. Von der Versammlungsbehörde der Stadt

Mainz wurden im Vorfeld Auflagen zur Einhaltung von hygienischen Schutzmaßnahmen

erlassen. Unter anderem das Einhalten von Mindestabständen und das Tragen von

Mund-Nasen-Bedeckungen. Im Laufe der Versammlungen musste von den

Kommunikationsbeamten der Mainzer Polizei mehrfach, auch mit

Lautsprecherdurchsagen, auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und der

Mindestabstände hingewiesen werden. Die Polizei unterstützte die Kräfte des

Rechts- und Ordnungsamts der Stadt Mainz bei Personenkontrollen zur Überprüfung

der erlassenen Auflagen und Hygienevorschriften. Insgesamt wurden 68 Personen

kontrolliert und 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Davon 10

Verfahren wegen Verstößen gegen die Pflicht des Tragens einer

Mund-/Nasenbedeckung und zwei wegen des Konsums von Alkohol auf öffentlichen

Plätzen. 58 Personen legten ein ärztliches Attest zur Ausnahme der

Maskentragepflicht vor. Außerhalb der Versammlungsflächen wurden 39 Personen

kontrolliert und hierbei sieben Verstöße gegen die aktuell geltenden

Coronavorschriften festgestellt. Im Laufe der Versammlungen wurde je eine

Strafanzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen. Nach Zünden eines Rauchtopfes wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz

eingeleitet.