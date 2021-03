Haßloch: Fußballworkshop für Kids von 7-13 Jahren am 06. April 2021

Haßloch – Gemäß der jüngst beschlossenen Lockerungen ist kontaktloser Mannschaftssport im Freien wieder erlaubt. Deshalb bietet der Blaubär in Kooperation mit dem FV1921 Haßloch am letzten Tag der Osterferien (06.04.2021) einen Fußballworkshop von 10:00 bis 15:30 Uhr für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren an.

Geplant ist ein Schnuppereinstieg, um etwas Ballgefühl zu bekommen. Passspiel und weitere Trainingseinheiten ermöglichen auch Ungeübten die Teilnahme. Mit Kleinfeldspielen und Elfmeterturnieren wird der Spaß nicht zu kurz kommen. Natürlich sind auch schon geübtere Fußballer willkommen. Treffpunkt ist direkt auf dem Sportplatz des Vereins, bitte geeignete Kleidung mitbringen. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Der Kostenbeitrag liegt bei 7,00 €. Eine vorherige Anmeldung im Jugend- und Kulturhaus Blaubär ist erforderlich. Kontakt: 06324/935-460 oder blaubaer@hassloch.de.

Hinweis: Das Angebot und die Planungen für dieses Angebot sind vorbehaltlich der jeweils geltenden Bestimmungen zu sehen. Da die zuletzt beschlossenen Lockerungen abhängig von den Inzidenzwerten sind, muss der Fußballworkshop unter Umständen kurzfristig abgesagt werden.