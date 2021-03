Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda – Ein Einfamilienhaus in der Robert-Kornfeld-Straße war am Samstag (13.03.), gegen 20:45 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter versuchten eine Kellertür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gartenzaun und Hecke beschädigt

Alsfeld – Am Montag (15.03.), gegen 06:30 Uhr, fuhr ein LKW rückwärts in die Uhlandstraße ein und stieß auf unbekannte Art und Weise mit dem Gartenzaun und der Hecke bei der Hausnummer 2 zusammen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Montagmorgen (15.03.), befuhren ein 38-jähriger Mann aus Halle mit einem Ford Focus und ein 54-jähriger Mann aus Niederaula mit einem VW Passat die B62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Beiershausen. Am Ortsausgang von Asbach musste der Focus-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der 54-jährige Mann aus Niederaula zu spät und fuhr ungebremst auf den Focus des Mannes aus Halle auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Pkw-Fahrer verletzen sich bei dem Unfall leicht.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schenklengsfeld – Am Sonntag (14.03.), gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Mann aus Friedewald mit einem VW Passat in der Goethestraße beim Ausparken rückwärts gegen den am Straßenrand geparkten Opel Zafira eines 37-jährigen Mannes aus Friedewald. Anschließend entfernte sich der 45-jährige Mann ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Eine aufmerksame Zeugin sah den Unfall und fuhr dem Unfallverursacher nach, der eine Straße weiter anhielt, um sich den Unfallschaden an seinem Fahrzeug zu betrachten und setzte die Fahrt anschließend fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Alleinunfall

Bad Hersfeld – Am Montagmorgen (15.03.), gegen 07:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Wildeck die Bundesstraße 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld, als hinter ihm ein Rettungswagen unter Einsatz von Sondersignalen heranfuhr. Um diesem Platz zu machen fuhr der 28-jährige Mann nach rechts und stieß dabei gegen die Schutzleitplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind in der Gemeinde Kalbach

In der Gemeinde Kalbach, OT Niederkalbach, ereignete sich am Montag, (15.03.), gegen 16:00 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind aus Kalbach verletzt wurde.

Eine 20 – jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Kalbach befuhr mit ihrem PKW die Straße Am Kreisberg. Plötzlich fuhr das Kind mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn und wurde vom PKW der 20 – Jährigen erfasst. Hierbei erlitt das Kind Verletzungen. Zur weiteren Behandlung erfolgte der Transport des Kindes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Am PKW der 20 – Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Vor Ort waren ein Rettungswagen und Rettungshubschrauber im Einsatz.

Gegen Straßenlaterne gefahren

Lauterbach – Am Montag (15.03.), fuhr gegen 13:15 Uhr ein VW-Passat-Fahrer die Langgasse in Richtung Königsberger Straße. Beim Abbiegen in die Hainigstraße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei eine Straßenlaterne. Der Schaden beträgt rund 5.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte aber nach kurzer Zeit anhand von Zeugenaussagen ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

„Ehrlich währt am längsten“ – Geldbörse mit fast 2.000 Euro zur Polizei gebracht!

Bad Hersfeld – Nicht schlecht staunte eine Frau aus dem Raum Rotenburg, als sie am Montagnachmittag (15.03.) in Bad Hersfeld unterwegs war und vor einem Bekleidungsgeschäft in der Klausstraße eine Geldbörse mit besonderem Inhalt, auf der Straße liegend, fand. Neben diversen Bank- und Kreditkarten waren fast 2.000 Euro in dem Portemonnaie. Sie zögerte keinen Moment und versuchte sofort, die Eigentümerin ausfindig zu machen, bzw. diese zu erreichen.

Da dies nicht zum erwarteten Erfolg führte, brachte die ehrliche „Finderin“ die Geldbörse zur Polizei. Dies ist für die „Finderin“ wohl eine Selbstverständlichkeit, da sie gegenüber den Polizisten angab, keinen Finderlohn haben zu wollen.

Ermittlungen der Polizei führten schließlich zur „Eigentümerin“ aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Diese ist zum einen sicherlich erfreut darüber, dass die verloren geglaubte Geldbörse wieder aufgetaucht ist und zum andren, dass es noch solche ehrliche „Finder“ gibt.