+++Tresor in Penthouse-Wohnung geknackt+++Baumaterial aus Rohbau gestohlen+++Gewächshaus von Kinderbauernhof mit Flasche beworfen+++Falsche Polizeibeamten am Telefon+++

Wiesbaden (ots) – 1. Wohnungseinbrecher dringen in Penthouse-Wohnung ein

Wiesbaden, Steubenstraße 15.03.2021 22:00 Uhr bis 16.03.2021 05:30 Uhr

(cav)In der Steubenstraße in Wiesbaden kam es in der Nacht von Montag auf

Dienstag zu einem Einbruch in eine dortige Penthouse-Wohnung, bei dem die Täter

Schmuck und Bargeld entwendeten. Die unbekannten Täter verschafften sich

unbekannte Art und Weise Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese. Hierbei

entwendeten sie Bargeld und waren ebenfalls in der Lage den Safe zu öffnen um

hochwertigen Schmuck zu entwenden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren

zehntausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Diebe im Rohbau,

Wiesbaden-Erbenheim, Egerstraße, 12.03.2021, 16:30 Uhr bis 15.03.2021, 08:00

Uhr,

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten Diebe diverse

Baumaterialien aus einem Rohbau in der Egerstraße in Wiesbaden-Erbenheim. Die

Einbrecher schnitten sich ihren Weg durch die Umzäunung und betraten den Rohbau.

Im Anschluss entwendeten die Täter diverse Baumaterialien im Wert von mehreren

tausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Rücksichtslose beschädigen Gewächshaus, Wiesbaden, Daimlerstraße, 12.03.2021,

17:00 Uhr bis 13.03.2021 08:40 Uhr,

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Freitag ein Gewächshaus und den

Zaun des Kinderbauernhofs in der Daimlerstraße in Wiesbaden und verursachten

hierbei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Randalierer haben in

der genannten Zeit Flaschen über den Zaun geworfen und hierbei das Gewächshaus

des Bauernhofs getroffen und eine der Scheiben zerstört. Darüber hinaus machten

sich die Personen auch noch am Zaun zu schaffen, der nun ebenfalls repariert

werden muss. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte beim 3. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2340.

Anruf Falscher Polizeibeamter,

Wiesbaden, Von-Leyden-Straße, Montag, 15.03.2021, 10:00 Uhr

(nw) Am Montagmorgen wurde eine 69-jährige Frau aus Wiesbaden von gleich drei

unbekannten Tätern im Rahmen des Betrugsphänomens „Falsche Polizeibeamte“

telefonisch kontaktiert und nach Geld und vorhandenen Sachwerten ausgefragt.

Zunächst meldete sich ein Betrüger als Verwandter der Angerufenen und erkundigte

sich nach Wertgegenständen. Unmittelbar danach rief ein zweiter Täter an, gab

sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass er Trickbetrügern auf der Spur

sei, welche aktuell bei der Seniorin angerufen hätten. Der angebliche

Polizeibeamte wies das ausgesuchte Opfer an, den Notruf 110 zu wählen um sich

dort zu vergewissern, dass er tatsächlich von der Polizei sei. Der Angerufenen

wurde vorgegaukelt, dass sie wirklich mit dem Notruf verbunden wurde und ein

dritter Täter bestätigte die Geschichte. Aus unbekannten Gründen ließen die

Täter nun von der Seniorin ab und es kam zu keinem weiteren Kontakt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeber oder weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0611/ 345 – 0 zu

melden. Es wird außerdem darum gebeten, aufmerksam zu bleiben und insbesondere

ältere Familienmitglieder, die immer wieder im Fokus der Betrüger stehen,

dahingehend zu informieren und aufzuklären. Weitere Informationen zu den Maschen

der Betrüger finden Sie unter www.Polizei-Beratung.de

+++ 15-Jähriger aus Wiesbaden vermisst +++ (FOTO)

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Lehrstraße,

seit 14.03.2021

(cav)Seit dem 14.03.2021 wird der 15-Jährige Calvin Andreya aus Wiesbaden

vermisst. Der Jugendliche war zuletzt in Rüsselsheim am Main unterwegs und

sollte dann am Sonntagabend wieder in seiner Jugendeinrichtung in Wiesbaden

erscheinen. Konkrete Anhaltspunkte auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort liegen

nicht vor. Calvin Andreya ist ca. 170-175 cm groß, hat eine schlanke Statur,

dunkle Haare (an den Seiten rasiert) und trägt meist eine Basecap. Bekleidet ist

er mit einer schwarzen Winterjacke, einem schwarzen Nike Pullover, blauen Jeans

und er führt einen schwarzen Nike Rucksack mit sich. Wer Hinweise zum

Aufenthaltsort des 15-Jährigen geben kann, wird gebeten sich bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 – 3333 zu melden.

+++ Zeugenaufruf Vermisstenfall Christian MARK +++ (FOTO)

Wiesbaden (ots) – (cav)In Zusammenhang mit dem am Sonntag, dem 14.03.2021, um

18:53 Uhr veröffentlichten Fahndungsaufruf, dauert die Suche nach dem vermissten

53-jährigen Christian MARK weiter an. Der Vermisste parkte seinen Peugeot 4008

mit WI-Kennzeichen, am 13.03.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, auf dem

Parkplatz „Hubertushütte“ im Goldsteintal. Daraufhin entfernte er sich in

aktuell noch unbekannte Richtung. Die bislang veranlassten Suchmaßnahmen (unter

anderem mit einem Hubschrauber) erbrachten zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen

Erkenntnisse. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, in welche Richtung

der Vermisste nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug gegangen ist. Wer Christian

M. gesehen (aktuelle Bilder anbei) hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des

Vermissten geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 3333 in Verbindung setzen.

Zu Ihrer Information die oben genannte Pressemeldung vom 14.03.2021, 18:53 Uhr:

Wiesbaden (ots) – Aktuell läuft in Wiesbaden, im Gebiet Goldsteintal bei

Rambach, eine Suchaktion der Polizei und Kräften der Feuerwehr, sowie

Suchhunden. Hintergrund ist die Suche nach dem 53-jährigen Christian M. aus

Wiesbaden. Die Umstände des Verschwindens lassen den Schluss zu, dass er sich in

einer hilflosen Lage befinden könnte. Christian M. wird seit Samstag, 11:30 Uhr

vermisst. Er verließ morgens seine Wohnanschrift und begab sich in Richtung

Maintal bei Hanau. Anschließend fuhr er offensichtlich wieder nach Wiesbaden und

stellte sein Fahrzeug im Goldsteintal ab. Zum verabredeten Zeitpunkt kehrte er

nicht nach Hause zurück. Christian M. ist 185 cm groß und von schlanker Statur,

er ist 76 kg schwer und trägt sehr kurze braune graumelierte Haare, markant ist

ein auffälliger Leberfleck über der Lippe. Bekleidet ist er mit blauen Jeans,

einer braunen Jacke der Marke Jack Wolfskin, einem bunt karierten Schal und

hellbraunen Schnürstiefeln. Wer Christian M. gesehen hat oder Hinweise auf den

Aufenthaltsort der vermissten Person geben kann, soll sich bitte mit der Polizei

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 in Verbindung setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++Beim Abbiegeversuch draufgefahren+++Telefonbetrüger gehen

leer aus+++Fahrrad-Demo für Freitag geplant+++

Bad Schwalbach (ots) – 1. Auffahrunfall beim Abbiegen,

Taunusstein, Neuhof, Engenhahner Weg, 15.03.2021, gegen 07:45 Uhr,

(cav) Am frühen Montagmorgen kam es in Taunusstein-Neuhof zu einem Auffahrunfall

mit einer leichtverletzten Fahrerin. Die in den Unfall involvierten Autos

befuhren die Landstraße 3273 von Engenhahn kommend, in Richtung Neuhof. Die

36-jährige Fahrerin eines erst zwei Wochen alten Ford Puma hielt dann an, um in

den Engenhahner Weg nach links abzubiegen. Der 44-jährige Kia-Fahrer, der hinter

dem Ford fuhr, stieß daraufhin in das Heck des stehengebliebenen Fahrzeugs. Die

36-Jährige verletzte sich leicht und musste im Anschluss in ein Krankenhaus

gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden von

schätzungsweise 10.000 Euro.

Vorsicht: Betrüger rufen an!,

Rheingau-Taunus-Kreis, 15.03.2021, 09:00-11:10 Uhr, (cav)Im

Rheingau-Taunus-Kreis kam es am Montag zu einer Reihe von betrügerischen

Anrufversuchen von vermeintlichen Microsoftmitarbeitern und

„Enkeltrick-Betrügern“. Die Anrufer versuchen hierdurch die Angerufenen um ihr

Geld zu bringen. Die am Montagvormittag angerufenen Seniorinnen schalteten

jedoch schnell und unterbrachen die Gespräche. Hiermit haben sie sich absolut

richtig verhalten. Die betrügerischen Arten von solchen Anrufen sind dabei

vielfältig. Die Anrufer geben sich als Kundendienstmitarbeiter von großen

Firmen, wie zum Beispiel Microsoft, oder auch als Verwandte in einer Notlage

aus. Hierdurch erreichen sie mit geschickter Gesprächsführung, dass die

Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und

Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und

Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei

solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten

Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt

werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den

tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei für

Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de ).

B 42 aufgrund von Fahrrad-Demo besser umfahren, Eltville am Rhein bis

Rüdesheim, Bundesstraße 42, 19.03.2021, (cav)Hiermit erfolgt der Hinweis, dass

es im Verlauf des kommenden Freitages aufgrund einer Fahrrad-Demo zu

Verkehrsbehinderungen auf der B 42 zwischen Eltville und Rüdesheim kommen kann.

Die in der Zeit von 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr geplante Demonstration wird sich

über die B 42, aus dem Stadtgebiet Eltville, in Richtung Rüdesheim bewegen. Die

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die umliegenden Polizeistationen im

Rheingau.