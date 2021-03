Neustadt: Termine im Landesimpfzentrum bleiben nach AstraZeneca-Stopp mit anderem Impfstoff bestehen

Neustadt an der Weinstraße – Wie das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz mitteilt, können alle Personen, die ab Mittwoch, 17.03.2021, einen geplanten Termin zur Impfung mit AstraZeneca im Impfzentrum haben, diesen wie geplant wahrnehmen. Alle Personen werden an diesem Termin nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft, sondern erhalten eine Impfung mit den mRNA-Impfstoffen Biontech oder Moderna.

Das Bundesgesundheitsministerium hat am Montag, 15.03.2021, mitgeteilt, dass Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt werden. Das Landesimpfzentrum Neustadt an der Weinstraße hat am Montag umgehend auf den Impfstopp reagiert.

Alle Personen, die am 15.03. und 16.03. nicht wie geplant mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft wurden erhalten einen neuen Termin. Dieser wird den Betroffenen schriftlich mitgeteilt. Die bestehenden Termine ab Mittwoch 17.03., bleiben bestehen. Statt AstraZeneca werden die Impfstoffe der Hersteller Moderna oder Biontech angeboten.

Mit der Aussetzung des Impfstoffes AstraZeneca reagiert das Land auf eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Eine Prüfung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA soll nun zeigen, ob und wie sich neue Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken. Aktuell liegen noch keine Informationen vor, wie die Zweitimpfungen für die mit AstraZeneca geimpften Personen stattfinden werden.

Das Bundesgesundheitsministerium informiert unter www.bundesgesundheitsministerium.de in Form von Fragen und Antworten über die Thematik.

