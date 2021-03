Kassel-Nordstadt (ots) – Am Montagabend 15.03.2021 zeigte eine 13-Jährige im Beisein ihrer Eltern bei der Polizei in Kassel an, dass sie am Nachmittag im Bereich des Tannenheckerwegs das Opfer eines Sexualdeliktes durch einen ihr unbekannten Mann wurde. Der von der 13-Jährigen beschriebene Mann sprach gebrochenes Deutsch und war ihr nach eigenen Angaben zuvor bereits im Bereich eines Drogeriemarktes an der Wiener Straße aufgefallen. Im Verlauf ihres Weges hat der Mann das Mädchen gegen ihren Willen im Bereich des Spielplatzes festgehalten, wo es letztlich zu dem Sexualdelikt kam.

Nach den Schilderungen des Opfers hat sich die Tat im Bereich des Spielplatzes Tannenheckerweg, der sich unweit vom Eingang des Hauptfriedhofs befindet, ereignet.

Die genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Der Vorfall muss sich am Montagnachmittag 15.03.2021 in der Zeit zwischen 13:00-16:30 Uhr ereignet haben.

Die 13-Jährige wurde am Montagabend in ärztliche Obhut übergeben.

Zu dem Täter liegt derzeit folgende Beschreibung vor:

männlich, ca. 25 Jahre alt, heller Hauttyp, dünne und athletische Statur. Dunkle Haare, dunkelbraune Augen, sprach gebrochenes Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Hose, weiße Schuhe und 2 Ringe.

Die Kasseler Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die gestern möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben.

Die für Sexualdelikte zuständigen Beamtinnen und Beamten des K 12 suchen Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich der Wiener Straße oder des Tannenheckerwegs möglicherweise einen entsprechenden Mann beobachtet haben, auf den die Beschreibung zutrifft. Außerdem bitten die Ermittler um Hinweise von Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

