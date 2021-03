Frankfurt-Sossenheim (ots)-(mc) – Am Montagabend 15.03.2021 wurde eine ältere Dame auf dem Lidl Parkplatz in der Siegener Straße von einem unbekannten Täter mit Tritten, Schlägen und einem Hund attackiert. Gegen 20.15 Uhr kam zu verbalen Streitigkeiten zwischen der 70-jährigen Frau und dem Mann. In der Folge trat er gegen ihr Auto und zog sie aus diesem, bevor er ihr Schläge und Tritte versetzte, bis sie zu Boden ging. Ein von ihm mitgeführter Hund verletzte die Seniorin währenddessen am Unterarm.

Kurz darauf flüchtete sich die 70-Jährige in ihr Fahrzeug und eilte ins Krankenhaus, wo sie umgehend operiert wurde. Bislang ist die Schwere der Verletzungen noch nicht abschließend geklärt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, schwarze kurz rasierte Haare (vermutlich sog. Undercut). Bekleidet mit einem blauen Schal oder Kapuze, brauner Jacke, schwarzer Hose.

Er sprach akzentfrei Deutsch und war in Begleitung einer Frau sowie 2 Hunden.

Die Kriminalpolizei sucht in dieser Angelegenheit Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem unbekannten Täter bzw. seiner Begleitung machen können.

Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51199 zu melden.

