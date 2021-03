Gommersheim / Edenkoben – Der Gäulauf – Volkslauf und ein Volkfest zugleich – wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Zum zweiten Mal wird es inmitten der Corona-Pandemie keine Läufe geben, kein Treffen im Zeichen des gemeinsamen Sportes.

2019 starteten 487 Läuferinnen und Läufer in fünf angebotenen Disziplinen und mehrere hundert Besucher feierten den Sport in und um Gommersheim und an den Strecken.