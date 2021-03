Dämmungsmaterial illegal entsorgt (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht auf Montag 15.03.2021 wurde in der Wiesenstraße in einem Container einer Fachklinik, Dämmungsmaterial illegal entsorgt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Streit auf der Straße resultiert in Blutprobe

Maikammer (ots) – Am Samstag 13.03.2021 wurde die Polizei Edenkoben gegen 16:45 Uhr über einen lautstarken Streit zwischen zwei Personen in Kenntnis gesetzt, welcher sich auf dem Gehweg in der Sankt-Martiner-Straße in Maikammer abspielen soll. Die streitenden Parteien konnten angetroffen werden. Bei dem Streit ging es um Differenzen bezüglich der kürzlich erfolgten Trennung der Ehepartner.

Zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt hinsichtlich des Streits kam es nicht. Jedoch konnte vor Ort festgestellt werden, dass der 31-jährige Streithahn kurz zuvor mit einem Wohnmobil in die Sankt-Martiner-Straße gefahren war. Hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit ergaben sich erhebliche Zweifel.

Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Der 31-jährige musste die eingesetzten Beamten folglich auf die Dienststelle zwecks Blutprobe begleiten. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch wurde die Führerscheinstelle über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Diese wird nun prüfen, ob der 31-jährige zur weiteren Teilnahme am Straßenverkehr geeignet erscheint.

Abfahrtskontrollen

Edesheim/A65 (ots) – Wegen eines überhöhten Alkoholkonsums wurden am Sonntagabend 14.03.2021, 20 Uhr bis 21 Uhr an der Tank- und Rastanlage “Pfälzer Weinstraße West” 3 LKW-Fahrern die Abfahrt untersagt. Während ein LKW-Fahrer 0,78 Promille in den Alko-Tester pustete, waren es bei zwei weiteren Truckern 1,15 Promille bzw. 3,38 Promille.

Die Fahrzeugschlüssel sowie die Frachtpapiere wurden vorläufig sichergestellt. Die Fernfahrer wollten gegen 22 Uhr ihre Fahrt fortsetzen.

Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Billigheim (ots) – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 13.03.2021, gegen 14:45 Uhr, in Billigheim ereignete. Ein 55jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr mit seinem Sportwagen die L 544 von Billgheim in Richtung Impflingen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Sein Pkw überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrzeugführer in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 15000 Euro. Die Fahrbahn musste zum Zwecke der Reinigung für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Steinfeld (ots) – In der Nacht zum Sonntag 14.03.21 gegen 01:25 Uhr, wurden zwei Personen an der L 546 bei Steinfeld beim Versuch in eine Lagerhalle einzubrechen beobachtet. Nachdem die beiden Personen, bekleidet mit heller Oberbekleidung, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren angesprochen wurden, flüchteten Beide in das naheliegende Feld.

Wer in dieser Zeit die beschriebenen Personen im Bereich der L 546 auf Höhe der Raiffeisenstraße gesehen hat, soll sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.demit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Scheibenwischer gezeigt

Rohrbach/A65 (ots) – Am 13.03.2021 befuhr der 52-jährige Geschädigte gegen 13 Uhr mit seinem PKW die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Geschädigte überholte in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach ein Fahrzeug und wechselte dann zurück auf den rechten Fahrstreifen. Die gefahrene Geschwindigkeit soll hierbei circa 120 km/h betragen haben. Ein hinter dem Geschädigten befindlicher Fahrer eines Sprinters mit Anhänger dauerte der Überholvorgang wohl zu lange.

Seinen Unmut äußerte der Sprinter-Fahrer beim Überholen des Geschädigten durch Zeigen der Scheibenwischergeste. Der Sprinterfahrer konnte im Rahmen der Fahndung zwar nicht mehr angetroffen werden. Jedoch ist das Kennzeichen bekannt. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.