Karlsruhe – Auffahrunfall mit hohem Sachschaden auf B 10

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Montagmorgen auf der

Bundesstraße 10, Fahrtrichtung Durlach ereignete.

Gegen 07:15 Uhr befuhr der 66 Jahre alte Unfallverursacher die Südtangente

zwischen den Anschlussstellen Kühler Krug und Bulacher Kreuz. Vermutlich infolge

Unachtsamkeit und zu geringen Sicherheitsabstand fuhr er auf den vor ihm

verkehrsbedingt bremsenden Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der

Mercedes auf den wiederum vor ihm fahrenden Golf geschoben. Der 34-jährige

Mercedes-Fahrer sowie die 27-jährige Golf-Fahrerin wurden durch den Unfall

leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Durch

den Aufprall wird das Fahrzeug des Verursachers so stark beschädigt, dass es

durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Für

die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen der

Südtangente blockiert.

Bruchsal – Renitenter Fahrgast leistete Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 37-Jähriger leistete am frühen

Sonntagmorgen am Bahnhof Bruchsal bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand.

Vom Zugbegleiter wurde das Polizeirevier Bruchsal verständigt, da in einem

Abteil ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein aggressiv und beleidigend geworden

sei und den Zug nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen den Mann an, der

sofort auch gegen die Beamten aggressiv und beleidigend reagiert. Er musste aus

dem Zug geführt werden. Auf dem Bahnsteig versuchte er dann die Polizisten mit

Kopfstößen und Tritten zu verletzten. Ihm mussten schließlich Handschließen

angelegt werden. Bei der körperlichen Durchsuchung des Mannes wurden ca. 3 Gramm

Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Auch auf der Fahrt auf die Wache

versuchte er wiederholt den danebensitzenden Beamten mit Kopfstößen zu

verletzten. Weiterhin wurden die Polizisten übel beleidigt. Der Beschuldigte

wurde in Gewahrsam genommen und nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizei überstellt.

Karlsruhe – 16-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamtin

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 16-Jähriger hat am Freitag kurz vor

Mitternacht nach seiner vorläufigen Festnahme bei einem Fluchtversuch eine

Polizeibeamtin verletzt.

Zunächst waren Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West in die Steinhäuserstraße

gerufen worden, wo in Nähe des dortigen Krankenhauses in einer Parkgarage

Jugendliche lautstark Musik hörten. Bei Annäherung der Uniformierten flüchtete

der 16-Jährige auf seinem Fahrrad, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei

stürzte der Jugendliche – ohne Beteiligung anderer – und verhielt sich den

Schilderungen zufolge gleich aggressiv. Daher musste er aufgrund seines

Verhaltens mit Handschließen gefesselt werden.

Offenbar wegen eines technischen Defekts an dem Fesselungswerkzeug konnte der

junge Mann aber eine Hand befreien und rannte los. Dabei riss er eine

Polizeibeamtin, die ihn festhalten wollte, zu Boden. Zudem zog er die Frau so

heftig an ihrem Haar, dass sie vor Schmerzen schrie. Erst danach konnte der

16-Jährige durch erneute Fesselung fixiert werden, wobei er sich weiterhin mit

Kräften den weiteren polizeilichen Maßnahmen entgegenstellte. Die Beamtin wurde

schließlich so schwer an ihrer Hand verletzt, dass sie ihren Dienst nicht mehr

verrichten konnte.

Ein Alkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,2 Promille, daher

wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Er wurde anschließend in die Obhut

seiner Erziehungsberechtigten gegeben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Tätlichen

Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Geldbörse im Zug nach Karlsruhe gestohlen

Karlsruhe (ots) – Einer 55-jährige Frau wurde Freitagmorgen (12. März) die

Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Kurz vor der Ankunft im Karlsruher

Hauptbahnhof suchte sie noch schnell die Zugtoilette auf. Dabei blieb die

Handtasche auf dem Sitzplatz zurück. Erst in der Vorhalle des Karlsruher

Hauptbahnhofes bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war.

Die 55-Jährige suchte daraufhin die Dienststelle der Bundespolizei auf, um eine

Anzeige zu erstatten. Hinweise auf mögliche Täter konnte sie hierbei nicht

geben. Ihr entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Um Diebstähle zu vermeiden, empfiehlt die Bundespolizei, Handtaschen und Gepäck

im Zug nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Es bietet sich an, Wertsachen oder

Handtaschen stets bei sich zu tragen und gerade bei Zughalten aufmerksam zu

sein. Diebe nutzen häufig schonkurze Aufenthalte an Bahnhöfen, um den Zug zu

betreten und mit schneller Beute noch vor der Weiterfahrt wieder zu verlassen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Unbekannter setzte Toilettenhäuschen in Brand

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in

Leopoldshafen ein Toilettenhäuschen angezündet.

Gegen 04:45 Uhr wurde das Feuer in der Leopoldstraße durch einen

Zeitungszusteller entdeckt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten

Rettungskräfte griffen die Flammen auf einen angrenzenden Gartenzaun sowie auf

eine Bauhütte über. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen,

die mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte

das Feuer rasch gelöscht werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und den

Wetterverhältnissen muss nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen

Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Der durch

das Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen, die im Bereich der Leopoldstraße

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721

6665555 zu melden.

Karlsruhe – Polizei sucht unbekannte Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Opfer einer Körperverletzung wurde offenbar am Sonntagmittag,

gegen 11.30 Uhr, eine bislang unbekannte ältere Dame an der

Straßenbahnhaltestelle Europaplatz/Karlstraße.

Ein Zeuge hatte Polizeibeamte darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mann kurz

zuvor wohl eine ältere Dame gegen den Arm geschlagen hatte, nachdem sich diese

zu ihm auf die Bank in der Haltestelle gesetzt hatte. Den Mindestabstand hatte

die Dame offenbar eingehalten.

Der Mann befand sich noch an der Haltestelle, die Dame war bereits in eine

Straßenbahn gestiegen und weggefahren.

Bei der Dame handelt es sich um kräftige, ältere Frau, die mit einem roten

Mantel bekleidet war. Außerdem führte sie einen Rollator mit. Diese Dame bzw.

weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 19-Jähriger verkaufte gefälschtes Mobiltelefon

Karlsruhe (ots) – Einen 19-Jährigen, der ein gefälschtes Mobiltelefon verkauft

hatte, konnte die Polizei am Samstagnachmittag in Karlsruhe vorläufig

festnehmen. Der Beschuldigte hatte auf einer Verkaufsplattform im Internet ein

IPhone 12 PRO MAX Mobiltelefon mit Rechnung günstig angeboten. Ein 52-Jähriger

verabredete sich mit dem 19-Jährigen am Freitag in der Innenstadt von Karlsruhe

und kaufte das Telefon. Kurz darauf stellte er fest, dass es sich um eine

Fälschung handelte. Von dem Geschädigten wurde daraufhin ein weiterer

Verkaufskontakt hergestellt und die Polizei informiert. Am Samstagnachmittag

übergab der Beschuldigte an einen Familienangehörigen des Geschädigten ein

weiteres gefälschtes IPhone 12 PRO MAX. Von Polizeibeamten wurde die Übergabe

observiert und der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung

seiner Wohnung fanden die Beamten weitere gefälschte Mobiltelefone, Samtwaches

und Rechnungen. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Karlsruhe – Kennzeichen entwendet und Auto zerkratzt

Karlsruhe (ots) – Ein 49-jähriger Mann trat am Samstagabend, gegen 20 Uhr, die

Hauseingangstür an seiner Wohnadresse in der Fritz-Erler-Straße ein und musste

anschließend aufgrund einer bestehenden psychischen Erkrankung in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. In der Wohnung aufgefundene Autokennzeichen

hatte er offenbar zuvor entwendet.

Die Überprüfung dieser Kennzeichen ergab, dass sie im Laufe des

Samstagnachmittags offenbar an verschieden Örtlichkeiten in Karlsruhe entwendet

wurden. Sie waren an unterschiedlichen Fahrzeugen angebracht gewesen.

An einem der Fahrzeuge war die komplette Motorhaube vermutlich mit dem

entwendeten Kennzeichenschild zerkratzt worden. Hier beträgt der Sachschaden

ungefähr 2500 Euro. Dieses Schild wurde in der Wohnung des Mannes gefunden.

Den Ermittlungen zufolge hat der psychisch auffällige Mann sowohl die

Kennzeichen gestohlen als auch das Fahrzeug zerkratzt.

Karlsbad – 44-Jähriger nach Flucht in gestohlenem Pkw vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen 44-jährigen Polen konnte die Polizei am Montagmorgen an

der Autobahnanschlussstelle Karlsbad vorläufig festnehmen.

Gegen 06.45 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass der Fahrer eines weißen Audi

Q5 mit schweizer Kennzeichen auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen

Achern und Bühl mit hoher Geschwindigkeit Schlangenlinien fahren würde. Ein

Pkw-Fahrer habe dem Audi bereits ausweichen müssen um einen Unfall zu

verhindern. Weiterhin habe der Fahrer bereits Leitplanken gestreift. Der Pkw

konnte in Höhe Ettlingen gesichtet und durch zwei Streifen verfolgt werden. Das

Fahrzeug wies erhebliche Unfallbeschädigungen auf. Trotz Sonder- und

Anhaltesignal flüchtete der Audi-Fahrer weiter auf der Bundesautobahn A8 in

Richtung Pforzheim. Beim Wechsel auf die A8 gefährdet er die Beamten in einem

Streifenwagen. Auf der A8 nutzte der Fahrer alle drei Fahrspuren und überholte

mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von

ca. 180 km/h. An der Anschlussstelle Karlsbad wollte der Audi-Fahrer die

Autobahn verlassen. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug,

fuhr geradeaus über eine Wiese und prallte gegen einen Baum. Nach dem Unfall

stieg der 44-Jährige aus und flüchtete zu Fuß. Er konnte nach kurzer Verfolgung

vorläufig festgenommen werden. Mit leichteren Verletzungen wurde er in ein

Krankenhaus gebracht. Der erheblich unfallbeschädigte Audi musste abgeschleppt

werden. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass der Audi Q5 in der Schweiz

gestohlen worden war und der 44-Jährige mit Haftbefehl gesucht wird.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des 44-Jährigen auf der

Bundesautobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gefährdet oder geschädigt wurden.

Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannter verwüstet Kirche -Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Samstagmorgen eine Kirche in

der Karlsruher Südstadt verwüstet.

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr betrat der Täter die Liebfrauenkirche in der

Augartenstraße. Im Inneren warf er den Weihwasserkessel, Kerzen, Gläser und

andere Gegenstände zu Boden. Das ausgelegte Kondolenzbuch des erst kürzlich

verstorbenen Pfarrers nahm er an sich. Anschließend verschwand der Täter bislang

unerkannt aus der Kirche.

Zeugen die am Samstagmorgen im Bereich der Kirche verdächtigte Beobachtungen

gemacht haben werden gebeten sich tagsüber beim Polizeiposten Südstadt unter der

Telefonnummer 0721 352700 zu melden.

Östringen – Rentnerin wird von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fußgängerin

von einem Pkw erfasst wurde, kam es am Samstagmorgen in der Östringer

Hauptstraße.

Der 46-jährige Unfallverursacher war gegen 08:10 Uhr mit seinem Caddy auf der

Hauptstraße unterwegs und missachtete an einer dortigen Lichtzeichenanlage das

für ihn geltende Rotlicht. In der Folge erfasste er die bei Grünlicht die Straße

überquerende Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wird die Frau auf die

Motorhaube abgewiesen und stürzte im Anschluss auf den Boden. Alarmierte

Rettungskräfte versorgten die 82-Jährige vor Ort und brachten sie im Anschluss

in eine Klinik.

Stutensee – Einbruch bei Natur- und Vogelfreunden

Karlsruhe (ots) – Die Spendenkasse der Natur- und Vogelfreunde Friedrichstal

wurde bei einem Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet.

Unbekannte hatten die Eingangstür des Lagerraums im Vogelpark „Heglachaue“

aufgebrochen und dann die Kasse geplündert. Reste des Geldes konnten noch

aufgefunden werden. Trotzdem beträgt der Schaden an der Tür ungefähr 200 Euro

und aus der geplünderten Kasse fehlen 100 bis 150 Euro.

Marxzell – Diesel aus Lkw gestohlen

Karlsruhe (ots) – Aus einem abgestellten Lkw wurde in der Nacht von Freitag auf

Samstag in Marxzell-Fischweier der Treibstoff abgezapft.

Die Täter mussten einen ungefähr zwei Meter hohen Zaun überwinden um an den

Lastwagen zu kommen. Dort wurde das Benzin, ungefähr 250 Liter, aus dem Tank

gepumpt. Der Schaden liegt bei ungefähr 400 Euro.

Karlsruhe – Auseinandersetzung am Europaplatz

Karlsruhe (ots) – Ein verbaler Streit unter Jugendlichen am Freitagabend, gegen

21 Uhr, am Europaplatz mündete augenscheinlich in einer tätlichen

Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray verwendet wurde.

Ein bislang unbekannter Täter stritt sich wohl mit zwei Jugendlichen an der

Straßenbahnhaltestelle Europaplatz. Die Ursache für den Streit konnte noch nicht

ermittelt werden. Unvermittelt schlug der Unbekannte dem einen Geschädigten

offenbar mit der Hand ins Gesicht und versprühte anschließend Pfefferspray, das

er bei sich getragen hatte. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Geschädigten wurden

hierbei leicht verletzt.

Der unbekannte Mann konnte mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung fliehen.

Die beiden Geschädigten befanden sich in Begleitung von drei Freunden.

Der flüchtende Mann war um die 20 Jahre alt, hatte helle Haare und trug eine

schwarze Hose und Jacke der Marke „adidas“. Außerdem eine schwarze Base-Cap und

eine schwarze Bauchtasche. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes

Herrenfahrrad.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier

Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Einbrecher suchen Eisdiele auf

Karlsruhe (ots) – Münzwechselgeld im unteren dreistelligen Bereich haben

unbekannte bei einem Einbruch in der Nacht zum Samstag in Durlach erbeutet.

Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam über ein

Fenster Zutritt in die Eisdiele in der Pfinztalstraße. Im Verkaufsraum öffneten

die Diebe eine Schublade und nahmen das darin befindliche Wechselgeld an sich.

Weitere Schränke und Schubladen wurden durch sie nach ersten Einschätzungen

nicht geöffnet. Mit ihrer Beute verschwanden die bislang unbekannten Täter aus

dem Eisgeschäft.

Zeugen die hierzu Angaben machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Waghäusel – Hochwertiges E-Bike gestohlen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Freitagabend in Wiesental ein

hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen.

Zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr entwendete der Dieb das in der Mannheimer Straße

an einem Bauzaun gesicherte Fahrrad der Marke Electra, Farbe Schwarz. Mit dem

Rad verschwand der Täter bislang unerkannt, weshalb das Polizeirevier

Philippsburg auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Östringen-Eichelberg – Nach Wohnungsbrand eine Person nach Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Östringen (ots) – Durch einen Brandmelder wurden am späten Samstagnachmittag

zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in der Lehenstraße auf einen Brand im

Obergeschoss aufmerksam. Der 60 Jahre alte Bewohner begab sich darauf nach oben

ins Obergeschoss und stieß dabei auf ein völlig verrauchtes Wohnzimmer. Durch

die verständigte Feuerwehr aus Östringen/Odenheim konnte der Brandherd in einem

angrenzenden Vorratsraum festgestellt und rasch gelöscht werden. Der 60-jährige

Bewohner zog sich während seines Aufenthalts im Obergeschoss eine

Rauchgasvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Durch den Brand

wurde der Vorratsraum nahezu vollständig zerstört. Ebenso wurden das angrenzende

Wohnzimmer und der Wohnraum im Obergeschoss erheblich in Mitleidenschaft

gezogen. Am Gebäude und Inventar entstand Sachschaden von geschätzten 40.000

Euro. Die Ursache des Brandes ausgehend vom Vorratsraum ist unklar. Zur

Brandermittlung wurden Beamte der Kriminaltechnik vor Ort eingesetzt.

Karlsruhe/Landkreis KA – Sturmtief mit Orkanböen und dessen Auswirkungen im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Vom Deutschen Wetterdienst wurde für Samstag, den 13.03.2021,

von 05.00 Uhr bis 24.00 Uhr eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in den

Höhen herausgegeben. Der Wind verstärkte sich am frühen Morgen ab 06.00 Uhr

merkbar bis hin zu Sturmböen und flaute, begleitet von zum Teil kräftigen

Regenfällen bis zum späten Nachmittag wieder merklich ab. Im Dienstbezirk des PP

Karlsruhe wurden in diesem Zeitraum bei der Leitstelle der Polizei ca. 60

Einsätze mit Gefahrenlagen oder Unwetterschäden abgearbeitet. In der Regel

handelte es sich um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune,

umgeknickte Verkehrszeichen, beschädigte Dächer oder andere herumfliegende

Gegenstände und Wahlplakate. In der Karlsruher Waldstadt beschädigte ein

umgefallener Baum die Oberleitung der Straßenbahn in der

Albert-Schweitzer-Straße, was zu längeren Beeinträchtigungen des dortigen

Straba-Verkehrs führte. In der Nordweststadt beschädigte ein umgefallener Baum

zwei geparkte Pkws in der Frankenthaler Straße. Am Nachmittag schlug ein Blitz

ein Loch ins Dach eines Wohngebäudes in der Brettener Bahnhofstraße und

zerstörte teilweise die Elektroinstallation. Ein Brand wurde hierdurch nicht

verursacht und zur Schadensbehebung wurden die Stadtwerke Bretten verständigt.

Die sturmbedingten Ereignisse verteilten sich gleichmäßig über die Stadt und den

Landkreis von Karlsruhe. Bis in die späten Abendstunden wurden keine verletzten

Personen gemeldet. Besonders schadensträchtige Einzelereignisse durch

Sturmschäden blieben aus.