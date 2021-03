Mannheim: Brand einer Gartenhütte

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, brach in einer

Gartenhütte im Bereich „Am Brunnengarten“ aus bislang unbekannter Ursache ein

Brand aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Mannheimer Berufsfeuerwehr

brannte die Gartenhütte vollständig nieder. Das Schadensausmaß ist bislang noch

nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Bandursache sind

aufgenommen.

Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B

38a zog sich eine 49-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Der Frau war

gegen 9.30 Uhr mit ihrem Citroën auf der B 38a in Richtung Feudenheim unterwegs.

In der Ausfahrt zur Ludwigshafener Straße geriet sie aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte in die

Leitplanken. Anschließend drehte sich das Fahrzeug, bevor es zum Stillstand kam.

Die 49-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Citroën befreit werden. Sie

hatte durch den Aufprall schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der Citroën war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der

Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme

war die Ausfahrt vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Neckarstadt-West: Hochwertige Elektrowerkzeuge aus geparktem Auto gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag im Stadtteil Neckarstadt-West hochwertige Elektrowerkzeuge

aus einem geparkten Fahrzeug. Die Unbekannten öffneten auf bislang unbekannte

Art und Weise den in der Riedfeldstraße abgestellten Audi A6, ließen die

Seitenscheiben herunter und entwendeten schließlich aus dem Kofferraum

hochwertige Akkuschrauber und Akkubohrer der Marken Bosch und Makita mitsamt

Akkus und Ladegeräten. Zudem ließen sie einen Laser der Marke DeWalt mitgehen.

Der Wert der Geräte wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Inwiefern Schaden am

Fahrzeug entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Kabelbrand in Mehrfamilienhaus – acht Personen leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr kam es in einem

Mehrfamilienhaus in der Straße Vorderer Sporwörth zu einem Kabelbrand.

Ursächlich dürfte ein technischer Defekt an einer Telefonanlage im Keller des

Anwesens gewesen sein. Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte den Brand schnell

gelöscht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden insgesamt

acht Bewohner leicht verletzt. Die sieben Erwachsenen und ein 2-jähriges Kind

wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Mannheim: Konsequente Überwachungsmaßnahmen von Polizei und Stadt Mannheim sorgen im Bereich Lindenhof am Freitagabend für Ruhe und zeigen erste positive Wirkungen (FOTO)

Mannheim (ots) – Aufgrund zahlreicher Anwohnerbeschwerden in den letzten Wochen

sowie den polizeilichen Feststellungen über vermehrte Ruhestörungen durch

Hupkonzerte, aufheulende Fahrzeugmotoren und überlaute Musik aus dem

Fahrzeuginnern führte das Polizeipräsidium Mannheim im Rahmen einer mit dem

Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim entwickelten Konzeption

gezielte Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen in den betroffenen Bereichen

Lindenhof und dem Rheinufer durch.

Trotz schlechter Wetterlagen kam es am Freitagabend, insbesondere am Rheinufer,

erneut zu einem starken Zulauf von überwiegend jungen Feierwilligen, aber auch

vereinzelten Autoposern, die sich dort oftmals lärmintensiv präsentierten.

Wie von Polizeipräsident Andreas Stenger und Erstem Bürgermeister Christian

Specht am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin angekündigt, wurde umgehend mit

starker Polizeipräsenz reagiert. Durch flexible und anlassbezogene Sperrungen

wurde der relevante öffentliche Verkehrsraum frühzeitig abgeriegelt, um den

weiteren Zulauf rasch zu stoppen. Die vor Ort anwesenden Feierwilligen verließen

daraufhin ebenfalls zeitnah die Örtlichkeit. Auffällige Autofahrer wurden

gezielt einer Kontrolle unterzogen. Neben den Fahrern wurden insbesondere die

Fahrzeuge auf ihre Verkehrstauglichkeit intensiv überprüft. Insgesamt konnten

sechs „Poser“ wegen unnötigen Lärms gebührenpflichtig verwarnt und der

Örtlichkeit verwiesen werden.

„Wir werden diese gezielten Einsatzmaßnahmen wie angekündigt konsequent

umsetzen. Ruhestörer, Auto-Poser und sonstige Nachtschwärmer, die die Anwohner

belästigen und den öffentlichen Raum vermüllen, sollten lieber einen weiten

Bogen um den Lindenhof und das Rheinufer machen. Mit dem Einsatzkonzept von

Polizei und Stadt werden wir nachhaltig gegen dieses Phänomen vorgehen und den

Kontrolldruck massiv hochhalten. Mit den ersten Wirkungen des neuen

Einsatzkonzepts bin ich zufrieden“, so Polizeipräsident Andreas Stenger.

Auch zukünftig werden die Kontrollmaßnahmen im Lindenhof und dem Rheinufer, aber

auch im innerstädtischen Bereich, fortgesetzt. „Bei Posern, die aufgrund Lärms

oder ihrer Fahrwiese vermehrt auffallen, die Anwohnerinnen und Anwohner massiv

belästigen und damit wiederholt in den polizeilichen Fokus geraten, werden zudem

intensiv fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen und die gesamte Palette der

gefahrenabwehrrechtlichen Möglichkeiten geprüft“, zeigt sich Stenger

entschlossen.

Mannheim-Käfertal: Supermarkt überfallen – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Freitagabend einen

Supermarkt in der Boveristraße – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die beiden Täter betraten kurz vor Ladenschließung um 20 Uhr das Geschäft und

begaben sich zur Kasse. Dort bedrohte einer der Männer die Kassiererin mit einer

Pistole. Diese wurde daraufhin mit einer weiteren Angestellten von den beiden

Männern in einen Nebenraum gedrängt und aufgefordert den Tresor zu öffnen, was

jedoch misslang. Anschließend entnahmen die Täter Bargeld aus einer Kasse,

fesselten die beiden Frauen und flüchteten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der

Täter. Die Beamten des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim haben

die Ermittlungen aufgenommen. Zudem nahmen die Ermittler der Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Spurensuche auf.

Die gesuchten Männer können wie folgt beschrieben werden:

ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, auffallend grüne

Augen, dunkle Hautfarbe, komplett schwarz gekleidet, schwarze Kapuze, schwarzer

Mundschutz, schwarze Jacke mit Fellkragen, schwarze Hose, schwarze Nike-Schuhe,

helle Gartenhandschuhe, führt eine weiße Plastiktüte mit sich, sprach Deutsch

ohne Akzent ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, kräftige Statur, breiter Kopf,

breites Gesicht, schwarze Haare, dunkel gekleidet, schwarze Kapuze, dunkler

Pulli mit weißem Logo an der linken Brust, schwarze Adidas Jogginghose mit

weißen Streifen an der Seite sowie Druckknöpfen entlang der Außenseite des

Hosenbeins, schwarze Schuhe, trug Handschuhe, bewaffnet mit einer schwarzen

Pistole, sprach deutsch ohne Akzent.

Hinweise zu den Tätern und dem Geschehen nimmt die Kriminalpolizei unter 0621

174-4444 entgegen.