Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung auf Großbaustelle – Schaden rund 50.000 Euro – Zeugen gesucht!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter richteten am Wochenende

erheblichen Sachschaden auf einer Großbaustelle in Hemsbach an. Die unbekannten

drangen zunächst auf die Großbaustelle zum Neubau der Hebelschule in der

Giselherstraße ein und verschafften sie anschließend Zugang zu dem im Rohbau

befindlichen Gebäude. Auf dem Dach öffneten sie einen für Folgearbeiten

vorbereiteten, aber noch versiegelten Deckendurchbruch, wodurch das dort

angesammelte Regenwasser sturzbachartig in das Gebäudeinnere abfloss. Durch das

eindringende Wasser, nach derzeitigem Erkenntnisstand mehrere Kubikmeter, wurden

bereits erfolgte Trockenbauarbeiten im Erdgeschoss so stark beschädigt, dass

diese ausgetauscht werden mussten. Weiter entfernten sie an einem weiteren

Oberlichtfenster die Schutzplane entfernt, wodurch auch hier Wasser eindringen

konnten. Schließlich demontierten die Täter im Obergeschoss ein Entlüftungsrohr

und nahmen es mit.

Aufgrund der Tat werden nun Zusatzarbeiten erforderlich, die die

Baufertigstellung voraussichtlich verzögern werden. Es entstand Sachschaden in

Höhe von rund 50.000 Euro, zudem entstehen durch die zusätzlich erforderlichen

Arbeiten Kosten im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Einbruch in mehrere Parzellen der Gartenfreunde – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): (ots) – Gleich in mehrere Parzellen der

Gartenfreunde Sandhausen wurde in der Zeit zwischen Freitag, 12.03.2021, 16 Uhr

und Samstag, 13.03.2021, 16 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Täter

überstiegen mittels Leiter den Schutzzaun und gelangten so auf das Gelände. Hier

wurden mehrere Gartentore sowie Gartenhäuser aufgebrochen. Ob auch etwas

entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Sandhausen unter Tel.: 06224 248-1 zu melden.

Neckargemünd-Kleingemünd (Rhein-Neckar-Kreis): Diebstahl von Geldbörse – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Vergangenen Samstag wurde einer

52-Jährigen während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Neckarsteinacher

Straße die Geldbörse aus ihrer am Einkaufswagen hängenden Handtasche entwendet.

Die Frau ließ ihren Wagen im Bereich der Tiefkühlwaren nur kurzzeitig

unbeaufsichtigt. Diese Gelegenheit nutzte der bislang unbekannte Täter, um die

Geldbörse aus der Handtasche zu nehmen.

Der Frau war zuvor eine merkwürdige männliche Person aufgefallen, ca. 60 Jahre

alt, ungepflegtes Äußeres, mit grauen Haaren und gebücktem Gang, die selbst nur

wenige Waren im Wagen hatte. Ob es sich bei dieser Person um einen

Tatverdächtigen handelt, ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223 92540 zu melden.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchserie und mehrere Autos beschädigt; Zeugen dringend gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der

nach von Samstag auf Sonntag in mehrere Gebäude ein und hinterließen einen hohen

Gesamtschaden.

Darüber hinaus wurden in der Nähe eines der Tatorte, nach bisherigem Stand der

Ermittlungen, acht geparkte Autos beschädigt, in dem deren Außenspiegel

abgetreten oder abgeschlagen wurden.

Die Unbekannten brachen die die Realschule ein und stahlen daraus acht

Flachbildschirme.

In der nahegelegenen Grundschule schlugen die Täter ebenfalls eine

Fensterscheibe ein und durchsuchten im Inneren sämtliche Zimmer. Ob etwas

entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Vermutlich dieselben Täter brachen in derselben Nacht auch noch in die

Stadthalle und in das Clubhaus des ortsansässigen Fußballvereins ein. Durch

eingeschlagene, bzw. eingeworfene Fensterscheiben stiegen die Täter in die

Gebäude ein und durchsuchten auch hier sämtliche Räume. Ob sie dabei Beute

machten, bedarf noch der Abklärung.

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf weit über

10.000.- Euro.

Am Montagmorgen war die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

zur Spurensicherung an den Tatorten.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft

derzeit, ob ein Tatzusammenhang zu den Fahrzeugaufbrüchen besteht, die in der

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche von bislang unbekannten

Tätern begangen wurden.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen sowie zu den Sachbeschädigungen an den

geparkten Autos geben können, bzw. denen verdächtige Personen in der Nacht zum

Sonntag an den Tatorten und/oder in deren unmittelbarer Umgebung aufgefallen

sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807

oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Über rote Ampel gefahren und Unfall verursacht

Walldorf (ots) – Am Sonntag gegen 14:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich L723 /

L598 zu einem Unfall zwischen einem Smart und einem Mercedes, nachdem die

23-jährige Smart-Fahrerin über eine rote Ampel fuhr. Die 23-Jährige war auf der

L723 von Wiesloch in Richtung Walldorf unterwegs, als sie eine dortige rote

Ampel missachtete. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit der Beifahrerseite

des Mercedes, der die Kreuzung von Rot kommend in Richtung Sandhausen überqueren

wollte. Der Mercedes war mit einer 3-köpfigen Familie besetzt. Das 10-jährige

Kind der Familie wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Auch die Unfallverursacherin

verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Eberbach: Fußgänger beim Vorbeifahren touchiert; 16-Jähriger leicht verletzt

Eberbach (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der L595 zwischen Pleutersbach und

Allemühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fußgänger leicht

verletzt wurde.

Der Jugendliche war kurz vor 6 Uhr gemeinsam mit einem 15-Jährigen zu Fuß in

Richtung Allemühl unterwegs, wobei beide jeweils ein Fahrrad schoben. Als ein

63-jährger Sprinterfahrer an den Jugendlichen vorbeifuhr, streifte er den

16-Jährigen mit seinem rechten Außenspiegel, sodass dieser stürzte und sich

verletzte.

Bei der Untersuchung in einer Klinik wurde bei dem 16-Jährigen zum Glück

lediglich eine Prellung des Ellenbogens festgestellt, weshalb er nach seiner

ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen konnte. Der Sachschaden am

Sprinter ist gering.

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Leichtkraftradfahrer und Sozius bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Mühlhausen (ots) – Am Sonntag gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Bruchsaler Straße / Eichendorfstraße zu einem Unfall zwischen einem

Leichtkraftrad und einem Auto, bei dem der Fahrer und Sozius des

Leichtkraftrades schwer verletzt wurden. Der 16-jährige Fahrer des Zweirads fuhr

mit seinem 18-jährigen Sozius auf der Bruchsaler Straße in Richtung Östringen

und missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Eichendorfstraße kommenden

Mercedes-Fahrers. In dessen Folge kollidierte der 89-jährige Mercedes-Fahrer mit

der rechten Seite des Leichtkraftrads und brachte dieses zu Fall. Der 16-Jährige

Zweiradfahrer sowie der 18-jährige Sozius mussten schwer verletzt mit dem

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Durch den

Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sandhausen: Erneut hochwertiges Auto gestohlen mit Keyless Go-System entwendet; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – In der Nacht zum Samstag wurde erneut ein hochwertiges Auto

entwendet, das mit dem Keyless Go-System ausgestattet ist.

Der schwarze BMW X6 mit dem Kennzeichen HD-KK 717 war unter dem Carport eines

Anwesens in der Wendelinusstraße abgestellt, als ihn bislang unbekannte Täter

zwischen 02.00 Uhr und 07.50 Uhr am Samstagmorgen entwendeten. Das Fahrzeug

hatte einen Wert von rund 50.000.- Euro.

Dieser Autodiebstahl steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl

eines BMW X5, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09./10. März) in der

Straße „Tiefer Weg“ in Nußloch entwendet wurde.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, an das

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder an den Polizeiposten Sandhausen,

Tel.: 06224/2481.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung von Ex-Mann eingebrochen und Mobiliar entwendet

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr

beobachteten Zeugen in der Friedrichsfelder Straße eine 38-jährige Frau, als

diese in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Mittätern gewaltsam in die Wohnung

ihres Ex-Mannes eindrang und dessen Möbel entwendeten. Hierbei entstand ein

Schaden von mehr als 50.000 Euro. Im Anschluss an die Tat konnten die Täter

unerkannt flüchten. Lediglich die Ex-Frau des Opfers war den Nachbarn bekannt.

Die Ermittlungen bezüglich der Mittäter dauern derzeit noch an.

Zuzenhausen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zuzenhausen (ots) – Bereits am Samstag ereignete sich an der Kreuzung

Hubweg/Goethestraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund

20.000.- Euro entstand. Eine 51-jährige Volvo-Fahrerin hatte gegen 11 Uhr die

Vorfahrt eines 50-jährigen Kia-Fahrers missachtet. Der Volvo war derart stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück

niemand.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Mann entblößt sich vor Spaziergängerin am Neckarufer

Ladenburg (ots) – Am Sonntag gegen 11:45 Uhr entblößte ein bislang noch

unbekannter Täter am Neckarufer im Bereich der Fähre sein Geschlechtsteil vor

einer 50-jährigen Spaziergängerin und entfernte sich dann in Richtung Schleuse.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 Jahre, 180 cm groß, kräftig, rundes

Gesicht, lichtes graues Haar, brauner Blouson. Zeugen, die die Tat beobachtet

haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Nußloch / Leimen / Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Benzinspur in Nußloch, Leimen und Angelbachtal verursacht

Nußloch (ots) – Am Sonntag zwischen 09:00 Uhr und 10:45 Uhr verursachte ein

VW-Fahrer wegen eines Lecks an seinem Fahrzeug eine Benzinspur, die von Nußloch

nach Leimen, wieder zurück über Nußloch bis nach Angelbachtal reichte. Der

54-jährige VW-Fahrer fuhr zum Einkaufen von Nußloch nach Leimen, bemerkte den

Defekt an seinem Auto und brachte dieses anschließend in eine Werkstatt nach

Angelbachtal. Dass der Mann damit einen Feuerwehreinsatz der freiwilligen

Feuerwehren Nußloch, Leimen und Rauenberg mit über 30 Einsatzkräften auslöste,

war diesem wohl nicht bewusst. Die Feuerwehren sowie eine Reinigungsfirma

beseitigten die Verschmutzung der Fahrbahn. Ob der Verursacher für die Kosten

des Großeinsatzes aufkommen muss, wird derzeit noch geprüft.

Sinsheim/BAB 6: Ins Schleudern geraten und in die Leitplanken geprallt – 19-Jähriger leicht verletzt

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der

BAB-Anschlussstelle „Sinsheim/Steinsfurt“ an der A 6 erlitt ein 19-jähriger

Autofahrer leichte Verletzungen. Der junge Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem

BMW auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Anschlussstelle

„Sinsheim/Steinsfurt“ verließ er die Autobahn. Aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn brach das Heck seines Fahrzeugs in

einer starken Rechtskurve nach links aus. Nachdem er sofort entgegengelenkt

hatte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Von

dort wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er quer zur Fahrtrichtung

zum Stehen kam. Der 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er nach ambulanter Behandlung

wieder entlassen wurde.

Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der

Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle zwischen 22.45 Uhr und 23.15

Uhr komplett gesperrt.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr

verursachte ein 45-jähriger VW-Fahrer alleinbeteiligt einen Unfall in der

Hauptstraße in Altlußheim. Der Mann befuhr die Hauptstraße und wollte nach links

in die Kurpfalzstraße abbiegen, hierbei stieß er gegen den Zaun eines dortigen

Anwesens. An dem VW-Golf sowie an dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von

je ca. 3.000 Euro. Eine Passantin, die den Unfall beobachtet hatte, verständigte

die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte bei dem Fahrer deutlicher

Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem konnte sich dieser kaum auf den Beinen

halten. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Nach erfolgter Blutentnahme durch einen Arzt auf dem Polizeirevier Hockenheim,

wurden sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Nach

Abschluss dieser Maßnahmen konnte der 45-Jährige, nun zu Fuß, seinen Heimweg

antreten.

BAB 6, St. Leon-Rot: Betrüger weißt sich als Polizeibeamter aus und stiehlt Bargeld – Zeugen gesucht

BAB 6 / St.Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Kurz nachdem ein 37-jähriger

Mercedes-Fahrer am späten Freitagabend beim Autobahnkreuz Walldorf auf die A 6

in Fahrtrichtung Heilbronn auffuhr, setzte sich ein Opel Vectra neben ihn. Der

unbekannte Beifahrer des ebenfalls unbekannten Opel-Fahrers signalisierte mit

Handzeichen anzuhalten und hielt dabei einen Ausweis an die Scheibe. Der

Mercedes-Fahrer folgte der Anweisung und fuhr auf den Seitenstreifen. Nachdem

alle Fahrzeuge standen, stieg der Opel-Beifahrer aus und wies sich angeblicher

Polizeibeamter aus, der eine Drogenkontrolle durchführen müsse. Dazu durchsuchte

der Betrüger den Mercedes-Fahrer sowie seine Mitfahrer. Als der falsche

Polizeibeamte auf mehrere tausend Euro Bargeld aufmerksam wurde, gab er an, dass

Geld auf Echtheit überprüfen zu müssen, nahm es an sich und rannte zum

Opel-Vectra. Der 37-Jährige nahm sofort die Verfolgung zu Fuß auf, griff an die

Türe des Opel, der allerdings sofort beschleunigte und samt Beute flüchtete. Bei

Versuch in das Fahrzeug zu gelangen, verletzte sich der 37-jährige Mann leicht.

Die Täter entkamen.

Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf haben die Ermittlungen

aufgenommen und suchen nach Zeugen. Personen, die Hinweise zum Geschehen oder

dem flüchtigen Fahrzeug mit der Zulassung SH machen können, werden gebeten, sich

unter 06227 358260 an die Ermittler zu wenden.

BAB 6, Reilingen, Hockenheim: Verlorene Ladung führt zu Unfällen – Verursacher ermittelt

BAB 6 / Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei ungesicherte Holzpaletten

führten am Freitagnachmittag zu zwei Unfällen auf der Autobahn 6 nahe Reilingen

/ Hockenheim.

Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Ford verlor gegen 15.20 Uhr aufgrund

fehlender Sicherung zwei Paletten von seiner offenen Ladefläche – setzte seine

Fahrt aber zunächst fort. Zwei nachfolgende Pkw konnten den Hindernissen nicht

mehr ausweichen. Bei einem Auto platzte beim Zusammenprall mit einer Platte ein

Reifen und die Airbags lösten aus, ein anderer konnte nach dem Zusammenstoß noch

auf den Seitenstreifen fahren. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Hinweise von Zeugen ergaben, dass der bis dahin unbekannte Verursacher auf der

Tank- und Rastanlage hielt, seine restliche Ladung sicherte und anschließend

weiterfuhr. Die Beamten der Autobahnpolizei Walldorf konnten das Fahrzeug sowie

den Fahrer noch am Abend ermitteln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

mindestens 2.500 Euro.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Gasgeruch in Schule – Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften, Pressemitteilung Nr. 2

Eberbach (ots) – Nachdem am Freitagmorgen über mehr als eine Stunde unbemerkt

Gas aus einem Leck einer Gasleitung in einem Unterrichtsraum austrat, sind die

Einsatzmaßnahmen der Polizei und der freiwilligen Feuerwehr Eberbach und Leimen

abgeschlossen. Der Hausmeister der Schule bemerkte den Gasgeruch, drehte die

Hauptzufuhr ab und verständigte die Einsatzkräfte. In einem benachbarten

Klassenzimmer befanden sich 23 Schülerinnen und Schüler, glücklicherweise kam

aber niemand zu Schaden. Die evakuierten Schüler wurden in einer nahegelegenen

Turnhalle betreut. Die Feuerwehr Eberbach lüftete das Gebäude mit großen

Ventilatoren und beseitigten die Gefahr. Die Stadtwerke Eberbach schalteten

während der Einsatzmaßnahmen von 11:05 Uhr bis 12:45 Uhr die Stromzufuhr der

Schule ab. Ob ein fahrlässiges Verhalten einer Fachfirma bei

Renovierungsarbeiten ursächlich für den Gasaustritt war, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen. Von 10:45 Uhr bis 12:45 Uhr musste die Zufahrt Hirschhorner

Landstraße/Karlstalweg gesperrt werden. Das Gasrohr konnte durch eine

verständigte Firma abgedichtet werden.