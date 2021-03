Heidelberg / Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Aufgrund eines Reifenplatzers verlor am Montag gegen 16.00

Uhr der Fahrer eins PKW mit Anhäger die Kontrolle über sein Gespann und kam ins

Schlingern. Der Anhänger überschlug sich, so dass die Ladung über die gesamte

Fahrbahn verteilt wurde, und die B 535 zwischen Schwetzingen und Kurpfalzhof

kurzfristig voll gesperrt werden musste. Nach ca. einer Stunde konnte ein

Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es entstand ein ca. 3 km langer

Rückstau. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Heidelberg: Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule gerät in Brand – Pressemeldung Nr. 3

Heideberg (ots) – Nach dem Brand einer Sporthalle am Freitagabend dauern die

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg weiter an. Eine Überprüfung

des Brandorts am Montagmorgen ergab, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Eine Begehung und Untersuchung der abgebrannten Halle ist damit vorerst nicht

möglich. Der Brandort ist bis auf Weiteres beschlagnahmt.

Die Ermittlungen sowie die Berichterstattung werden fortgesetzt.

Heidelberg-Rohrbach: Einbruchserie in Keller – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 11.03.2021 und

dem 13.03.2021, kam es gleich zu mehreren Kelleraufbrüchen im Kolbenzeil, der

Freiburger Straße und der Rastatter Straße. Die bislang unbekannten Täter

verschafften sich in allen Fällen Zutritt zu den Untergeschossen der

Mehrfamilienhäuser, brachen dort gewaltsam Kellerabteile auf und entwendeten

u.a. kleinere Haushaltsgeräte.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesgutes kann bislang noch

nicht beziffert werden. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Heidelberg-Süd hat

die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 3418-140 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Sachbeschädigung durch Farbe – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.03.2021,

16 Uhr und Samstag, 13.03.2021, 12 Uhr wurden in der Bunsenstraße sowohl die

Rolläden eines Büros, als auch zwei vor dem Gebäude geparkte Pkw mit rote und

blauer Farbe beschmiert. Diese wurde durch den bislang unbekannten Täter

vermutlich aus einem Eimer oder Farbtopf gegen die Rolläden und die Fahrzeuge

geschüttet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221-991700 zu melden.

Heidelberg-Schlierbach: Sekundenschlaf führt zu Unfall – 57-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Ein 57-jähriger Taxifahrer kam

vergangenen Sonntagmorgen, gegen 06 Uhr, auf der Schlierbacher Landstraße in

Fahrtrichtung Heidelberg von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er nicht nur

seinen Pkw sondern auch den angrenzenden Grünstreifen und darauf befindliche

Sandsteine.

Der eingesetzten Streife gab der unverletzte Mann an, er sei in einen

Sekundenschlaf gefallen und deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Hinweise auf

Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich keine.

Der Mann gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige und musste

seinen Führerschein abgeben.

Heidelberg: Junger Mann stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen stürzte ein 17-Jähriger aus dem

Fenster eines Zimmers, das im 3. Obergeschoss eines Hotels in der Rohrbacher

Straße.

Der Jugendliche hatte offenbar am offenen Fenster geraucht, als er gegen 5 Uhr,

aus bislang unbekannten Gründen, „Übergewicht“ bekam und auf das zwei Stockwerke

tiefer liegende Terrassenvordach im Innenhof des Gebäudes stürzte. Dabei zog er

sich schwere Kopfverletzungen zu.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine

Klinik eingeliefert.

Wie die bisherigen Recherchen ergaben, hatte der 17-Jährige mit drei weiteren

Personen, zwei jungen Frauen und einem jungen Mann im Alter von 17-20 Jahren,

die zum Teil erheblich alkoholisiert waren, im Hotelzimmer gefeiert und die

Nacht verbracht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von einem Unglücksfall

auszugehen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Heidelberg-Handschuhsheim: Brennendes Fett in Pfanne versucht mit Wasser zu löschen – Küchenbrand verursacht

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 14:40 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus

in der Hans-Thoma-Straße zu einem Küchenbrand, nachdem sich Fett in einer heißen

Pfanne auf dem Herd entzündete. Die 43-jährige Bewohnerin versuchte

fälschlicherweise das brennende Fett mit Wasser zu löschen, wodurch eine

Stichflamme entstand und den Herd sowie die Dunstabzugshaube entflammte. Die

alarmierte Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Schaden

von mehr als 10.000 Euro. Durch den Brand wurde die Wohnungsinhaberin leicht

verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der

Löscharbeiten wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert und die

Hans-Thoma-Straße für etwa eine Stunde gesperrt.

Heidelberg-Handschuhsheim: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus, eine Person verletzt

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Gegen 14:40 Uhr wurde am 13.03.21 ein

Wohnungsbrand in der Hans-Thoma-Straße gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache

kam es im Bereich der Küche zu einem offenen Feuer. Die ersten Löschversuche

schlugen fehl, sodass das Feuer auf die angrenzende Kücheneinrichtung

übergreifen konnte. Durch Anwohner wurde die Feuerwehr herbeigerufen, die den

Brand aber schnell unter Kontrolle bringen konnte. Der Sachschaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Durch den Brand wurde eine

43-jährige Bewohnerin verletzt und musste mit Verdacht einer

Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die

Hans-Thoma-Straße musste aufgrund der Löscharbeiten für den Verkehr für ca. eine

Stunde gesperrt werden.

Heidelberg-Altstadt: Junger Mann überfallen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag bedrohte ein bislang

Unbekannter einen 18-Jährigen am Universitätsplatz und forderte Bargeld – die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der junge Mann sowie sein Begleiter wurden kurz vor Mitternacht von einer

fünfköpfigen Gruppe angesprochen. Einer der unbekannten Männer verlangte

daraufhin, unter Androhung von Gewalt, Bargeld vom 18-Jährigen. Nachdem dem

Täter ein zweistelliger Betrag übergeben wurde, drohte diese weiter und drängte

den jungen Mann in eine Bankfiliale wo er ihn aufforderte ihm weiteres Bargeld

zu übergeben. Auch dieser Aufforderung kam der Mann aus Angst nach. Gleich

darauf flüchtete der Täter auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Trotz

sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige bislang nicht ergriffen

werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80 m groß, schlanke

Statur, seitliche kurze oben längere nach hinten gegelte Haare, schwarze Jeans,

schwarze Bomberjacke mit Fellkragen, schwarze Mund-Nasen-Maske, sprach deutsch

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter 0621 174-4444 entgegen.

Heidelberg: Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule gerät in Brand – Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt wegen Brandstiftung, Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr geriet die Sporthalle der

Geschwister-Scholl-Schule in der Königsberger Straße in Brand. Trotz sofortiger

Alarmierung und dem Einsatz von Polizei und Feuerwehr griffen die Flammen

schnell auf die gesamte Sporthalle über, welches wenig später in Vollbrand

stand. Auch nahestehende Containerbauten wurden hierdurch beschädigt. Ein

Großaufgebot der Feuerwehr löschte das Feuer bis spät in die Nacht. Personen

wurden keine verletzt; der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht

beziffern.

Die Brandermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben am Abend die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Hierbei ergaben

sich Hinweise auf vier namentlich bekannte Jugendliche, die im Verdacht stehen,

das Feuer gelegt zu haben.

Die intensiv geführten Ermittlungen dauern derzeit an. Der Brandort wurde

beschlagnahmt.

Heidelberg: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am frühen Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei

einem Auffahrunfall im Stadtteil Bergheim leicht verletzt.

Der 37-Jährige war kurz vor 13 Uhr mit seiner Honda in der Bergheimer Straße in

Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er kurz nach der Kreuzung Bluntschlistraße

auf einen vorausfahrenden VW auffuhr, dessen 54-jähriger Fahrer verkehrsbedingt

abbremsen musste. Der Biker stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nach

seiner Erstbehandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen zur ambulanten

Behandlung in eine Klinik gebracht.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte

schätzungsweise bei ca. 8.000.- Euro liegen.

Der Verkehr stadteinwärts war während der Unfallaufnahme für rund 90 Minuten

behindert. Der Verkehr wurde über die Straßenbahnschienen an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.