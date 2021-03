Verkehrsunfallflucht auf Behindertenparkplatz

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 13.03.2021 gegen 16:00 Uhr bis zum 14.03.2021 gegen 12:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Veldenstraße in Frankenthal. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW der Marke Mercedes. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Frankenthal (ots) – Am Samstag 13.03.2021 zwischen 10:10-10:40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Wormser Straße. Die 26-jährige Geschädigte bemerkte bei Rückkehr an ihren ordnungsgemäß geparkten VW Golf mehrere Kratzer an der Beifahrertür. Da an den Beschädigungen rote Lackanhaftungen festgestellt wurden, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Pkw handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR.

