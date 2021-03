Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Speyer (ots) – In eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag 15.03.2021, ein 22-jähriger PKW Fahrer. Bei dem jungen Mann, der gegen Mitternacht in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs war, konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Das Ergebnis verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Unter Alkoholeinfluss PKW geführt

Speyer (ots) – Mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss eine 49-jährige Frau aus Speyer rechnen, die am Samstag 13.03.2021 ins Visier der Beamten geriet. Die Frau fuhr zuvor mit ihrem PKW auf einen Parkplatz unweit des Schützenparks in Speyer. Dort wurde sie durch Polizeibeamte, welche in diesem Bereich fußläufig unterwegs waren, einer Personenkontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. So überraschte es auch nicht, dass der Atemalkoholtest einen Wert von 2,11 Promille ergab. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Drogenfund bei Personenkontrolle

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Heinrich-Heine-Straße konnte bei einem jungen Mann aus Speyer ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren aufgrund des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.