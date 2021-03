Darmstadt

Zwei Männer prügeln sich in der Straßenbahn

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 12.03.2021 wurde um 21:05 Uhr im Paulusviertel eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Straßenbahn der Linie 9 gemeldet. Die Bahn war auf dem Weg in die Innenstadt, als ein 32-jähriger Mann einen 34-Jährigen unvermittelt angriff. Durch den Straßenbahnfahrer wurde die Bahn angehalten und einer der Männer konnte ausgesperrt werden. Danach trat dieser die Scheibe der Fahrertür ein und flüchtete.

Wenige Minuten später konnte der Flüchtige durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Durch mehrere Zeugen wurde die Tat bestätigt. Nun erwartet den 31-jährigen Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Beide Männer stammen aus Darmstadt und kannten sich. Sie waren zur Tatzeit alkoholisiert. Der Schläger wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung ins Gewahrsam eingeliefert.

Kriminalpolizei durchsucht Wohn-und Geschäftsräume nach Anlagebetrug

Darmstadt (ots) – Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht des Anlagebetruges stehen, hat die Darmstädter Kriminalpolizei am Freitag 12.3.2021 die Wohn- und Geschäftsräume eines 63-jährigen Mannes in Darmstadt und Dreieich durchsucht. Der Tatverdacht gegen den Mann war bereits im Jahr 2020 entstanden, nachdem er im Internet über eine Webseite mit vermeintlichen Schürfbeteiligungen an Bitcoins sowie vorbörslichen Aktienbeteiligungen gehandelt und auf betrügerische Art und Weise Geldsummen im 6-stelligen Bereich erschlichen haben soll.

Bei der Vollstreckung der von der Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse stellten die Ermittler umfangreiches Beweismittel sicher. Darüber hinaus stießen die Beamten in den Kellerräumen des Mannes im Rahmen eines Zufallsfundes auf eine Maschinenpistole samt Munition.

Gegen den 63-Jährigen wird neben dem Verdacht des Anlagebetruges und der Geldwäsche daher auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen sowie der Herkunft der Waffe dauern derzeit an.

Stühle und Sporttasche aus Kellerverschlag entwendet

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Auf vier Stühle und eine Sporttasche hatte es ein noch unbekannter Täter am Sonntag (14.3.) in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße abgesehen. In der Zeit zwischen 0 und 19.45 Uhr brach der Kriminelle die Tür zum Kellerverschlag auf, schnappte sich die Gegenstände und machte sich mit der Beute auf und davon.

Möglicherweise wurde der ungebetene Besucher bei seinem Vorgehen und dem Abtransport der Beute beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

Einbrecher in Unigebäude – Geld aus Stahlschrank entwendet

Darmstadt (ots) – Aus Büroräumen der Universität in der Hochschulstraße haben noch unbekannte Täter Geld aus einem Stahlschrank gestohlen. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Gebäude verschafft und die Büroräume betreten. Dort angekommen brachen sie gewaltsam einen Stahlschrank auf und entwendeten eine Geldbörse mit Geld.

Am Samstag (13.3.) gegen 17.30 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden. Die hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Montag (8.3.) zurückreichen.

Wer in dem benannten Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnte wird gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Wertgegenstände aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (12.-13.3.) haben Diebe ihr Unwesen in der Sandstraße getrieben und aus einem blauen Audi zurückgelassene Wertgegenstände entwendet. Darunter unter anderem eine Werkzeugkiste und diverse Schlüssel.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

28-jähriger Tatverdächtiger bestellt Drogen im Internet – Polizei stellt Indoor-Plantage sicher

Pfungstadt (ots) – Weil sich ein 28-jähriger Tatverdächtiger Marihuana im sogenannten “Darknet” bestellte, geriet er bereits im letzten Jahr in das Visier der Ermittler. Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 28 Jahre alten Tatverdächtigen erwirkt.

Diese fand am Freitag (12.3.) statt. Neben rund 80 Gramm Marihuana und 16 Gramm Haschisch, entdeckten die Rauschgiftermittler eine Indoor-Plantage. Die aufgefundenen Beweismittel stellten die Beamten sicher.

Der 28-jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Kriminelle erbeuten blauen Porsche 911

Münster (ots) – Einen “Auf der Beune” abgestellten blauen Porsche, machten sich Kriminelle am vergangenen Wochenende (12.3.-14.3.) zur Beute. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der blaue “911” war auf einem dortigen Gelände abgestellt. Nachdem die Unbekannten auf das Grundstück gelangten, machten sie sich an dem Oldtimer zu schaffen. Unter Einwirken von Gewalt, gelang es ihnen den Porsche zu entwenden. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte hierbei ein Fenster des Wagens beschädigt worden sein. An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen “DI-GO 6 H” angebracht. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 100.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den blauen Oldtimer gesehen und kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Waschmaschinenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Fischbachtal-Niedernhausen (ots) – Der Brand einer Waschmaschine im Wersauer Weg, rief am Sonntagmittag (14.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 15.10 Uhr alarmierte der Bewohner die Einsatzkräfte und meldete den Brand im Badezimmer. Offenbar geriet die Waschmaschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits weitere Teile des Badezimmers, unter anderem auch ein Wäschetrockner, in Flammen. Die Feuerwehr Fischbachtal konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Der Bewohner wurde im Anschluss vorsorglich von einem Notarzt betreut und blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße rückte am Freitag (12.3.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 11 und 21.50 Uhr unter Gewalteinwirkung ins Innere des Hauses.

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Offenbar wurden die ungebetenen Gäste bei ihrem kriminellen Vorhaben gestört und verließen nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute das Anwesen. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Drei Fahrzeuge in Tiefgarage von Vandalen beschädigt – Hinweisgeber gesucht

Weiterstadt (ots) – Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag (13.-14.3.) in einer Tiefgarage im Brunnenweg in den Fokus von Vandalen geraten. Nach ersten Erkenntnissen traten die Täter gegen ein Motorrad, das hierauf umfiel und dabei zwei geparkte Autos beschädigte. Der Schaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 Hinwiese zu den Unbekannten entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden durch Rotlichtfahrt

Darmstadt Innenstadt (ots) – Am Samstag den 13.03.2021 kam es um 11:41 Uhr an der Kreuzung Dieburger Straße/Spessartring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos: Ein schwarzer VW Polo befuhr die Dieburger Straße stadtauswärts. Ein grauer Mazda befuhr den Spessartring in Richtung Ostbahnhof. Beide Autos überquerten, trotz funktionierender Ampel, zeitgleich die Kreuzung, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Polo musste aufgrund der erheblichen Schäden abgeschleppt werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es ist unklar, welcher Fahrer bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben dazu machen können, welches Auto bei welcher Ampelfarbe gefahren ist.

Groß-Gerau

26-Jähriger attackiert und bestohlen – Kripo ermittelt

Biebesheim (ots) – Ein 26-jähriger Mann wurde nach eigenen Angaben in der Nacht zum Montag 15.03.2021 gegen 01.30 Uhr in der Burgundenstraße, von einer dunkel gekleideten 4-5-köpfigen Männergruppe, hinterrücks attackiert. Der 26-Jährige wurde geschlagen und getreten und erlitt hierbei Blessuren.

Die Gruppe entwendete anschließend die Geldbörse ihres Opfers mit mehreren hundert Euro sowie dessen Mobiltelefon. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Rüsselsheim (ots) – Gleich zweimal stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Samstagnachmittag (13.03.) Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Die Tests reagierten um 15.20 Uhr bei einem jungen Mann im Waldweg positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis und bei einem 22-jährigen Wagenlenker in der Eisenstraße auf Amphetamin, Kokain und Cannabis. Beide wurde daraufhin vorläufig festgenommen und mussten sich anschließend Blutentnahmen unterziehen.

Die beiden Autofahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unbekannter schlägt mit Faust Autoscheibe ein – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Mit der rechten Faust schlug ein bislang unbekannter Mann am Samstagabend (13.03.) gegen 23.00 Uhr, die Heckscheibe eines am Berliner Platz geparkten Mercedes ein und flüchtete anschließend in Richtung Essener Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Tat wurde von einem Passanten beobachtet.

Der Tatverdächtige ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhaarig. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Jacke. Er war in Begleitung einer etwas kräftigeren Frau im gleichen Alter mit schulterlangen, braunen Haaren, die eine rote Umhängetasche mit sich führte. Der Unbekannte dürfte sich nach Spurenlage nicht unerheblich an der Hand verletzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 13.03.2021 gegen 09:15 Uhr befuhr ein roter Opel Astra (amtl Kennzeichen bekannt) den Vitrollesring aus Richtung Mörfelden in Richtung Walldorf. Dabei versuchte er mehrfach in riskanter Fahrweise ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Auf Grund des Gegenverkehrs gelang ihm dies zunächst nicht. Der Gegenverkehr musste teilweise abbremsen,um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Opel überholte schließlich verkehrswidrig mehrere Fahrzeuge, auch im Kreuzungsbereich vor der Polizeistation. Er umfuhr teilweise die Verkehrsinseln auf der Gegenfahrbahn. Kurz danach lenkte der Fahrer seinen Opel auf einen Parkplatz des hiesigen Einkaufsmarktes.

Beim Rangieren auf dem Behindertenparkplatz direkt vor dem Eingang des Marktes musste ein Fußgänger dem Opel ausweichen,um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, bzw. geschädigt wurde wird gebeten sich bei der Polizei Mörfelden-Walldorf oder auch bei jeder anderen Polizeistation zu melden.

Autofahrerin berauscht am Steuer

Gernsheim (ots) – Eine 20 Jahre alte Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Samstagabend (13.03.) auf der Mainzer Straße. Rasch stellten die Ordnungshüter fest, dass die Wagenlenkerin unter Drogeneinfluss stand.

Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Kokain, Amphetamin und Cannabis. Die junge Frau, die zudem eine Kleinstmenge Marihuana dabei hatte, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste ein Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei kontrolliert 52-Jährigen – Drogen beschlagnahmt

Riedstadt (ots) – Ein 52-jähriger verwirrter Mann, wurde der Polizei am Sonntagabend (14.03.2021 gegen 19.30 Uhr im Kiefernweg gemeldet. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung des Mannes fanden die Beamten in seiner unmittelbaren Nähe eine Dose mit insgesamt 30 Gramm Marihuana, Haschisch und Amphetamin. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Der 52-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auto aufgebrochen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein in der Erzberger Straße geparkter Mercedes, geriet in der Nacht zum Sonntag (14.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Geldbörse samt persönlichen Dokumenten mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Einbruch in Bürogebäude

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Bürogebäude in der Dreieichstraße geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (13.03.) und Sonntagvormittag (14.03.), in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst auf unbekannte Weise in das Gebäude ein und brachen anschließend die Tür zu einem Büro auf. Dort ließen sie einen Laptop und diverse Dokumente mitgehen, bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 11.03.2021 zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Farmstraße, vor einem der dortigen Geschäfte ein schwarzer Daewoo Rok im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, Tel. 06105- 4006 0.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Rüsselsheim (ots) – Am Freitag 12.03.2021 kam es in der Zeit von 10-11:25 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsgeschäft “TEDOX” in der Flörsheimer Straße 1 in 65479 Raunheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des geparkten PKW Fiat 500, Farbe blau, und verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Anschließend entfernte sich der Wagenlenker unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim, Tel. 06142-696 595.

Kreis Bergstraße

Brummifahrer ohne Visum – Weiterfahrt untersagt

Lorsch (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Freitagvormittag (12.03.) den Sattelzug einer osteuropäischen Spedition auf der A 67. Der 37-jährige Fahrer konnte kein Visum und keine EU-Fahrerbescheinigung für seine Tätigkeit vorweisen. Das Unternehmen fiel der Polizei diesbezüglich bereits bei vorherigen Kontrollen auf.

Die Weiterfahrt wurde somit von den Ordnungshütern untersagt. Der Transportunternehmer musste zur Sicherung des Bußgeldverfahrens einen Teilbetrag von über 2.600 Euro entrichten. Das zuständige Ausländeramt wurde über den Sachverhalt ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Der Fahrer hielt sich zudem überwiegend im Bundesgebiet auf und hätte somit auch Anspruch auf den hiesigen Mindestlohn, den er nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht bezog. Weitere Ermittlungen hierzu werden nun vom Hauptzollamt aufgenommen.

Langfinger greifen in mehreren Autos zu – Wer hat etwas bemerkt?

Viernheim (ots) – In bislang drei bekannten Fällen, haben es Unbekannte über das vergangene Wochenende (12.-15.03.) auf in teils unverschlossenen Fahrzeugen abgelegte Wertgegenstände abgesehen. Aus einem in der Eichenstraße geparkten Transporter ließen sie Bargeld mitgehen, aus einem in der Ernst-Reuter-Allee abgestellten VW erbeuteten sie ein mobiles Navigationsgerät und in einem in der Kirschenstraße geparkten Opel entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Die Polizei warnt zudem wiederholt davor, Wertgegenstände, wie Geldbörsen, in den Autos zurückzulassen und appelliert an Autofahrer, Fahrzeuge auch bei nur kurzer Abwesenheit immer sorgfältig zu verschließen.

Berauscht am Steuer

Lorsch (ots) – Einen 26-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Sonntag 14.03.2021 gegen 3.15 Uhr, in der Carl-Benz-Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Der 26-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

