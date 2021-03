Frau beim Zughalt in Marburg bestohlen

Marburg (ots) – Opfer eines Gepäckdiebstahls wurde am vergangenen Samstag 13.3.2021 ca. 12.30 Uhr eine 39-jährige Frau aus Mühlhausen/Thüringen. Die Frau war unterwegs in einem Regionalexpress von Frankfurt am Main in Richtung Kassel-Hauptbahnhof. Beim Halt im Bahnhof Marburg hätte ein bislang Unbekannter ihr den Rucksack gestohlen und sei damit aus dem Zug geflüchtet.

Die Thüringerin hatte ihren Rucksack neben sich auf dem Sitz stehen, sei aber durch das Bedienen ihres Mobiltelefons offensichtlich abgelenkt gewesen. Dadurch hätte sie den Diebstahl zu spät bemerkt. Nach Angaben der Bestohlenen, soll der Dieb neben dem Rucksack ein Laptop sowie Bargeld in Höhe von 2.500 EUR entwendet haben. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 EUR geschätzt.

Ein zweiter Fall

Ein Opfer der Diebe wäre auch beinahe ein 68-Jähriger aus Darmstadt geworden. Der Mann fuhr im gleichen Zug wie die 39-jährige Frau aus Mühlhausen. Der Rentner hatte die Langfinger Finger jedoch noch rechtzeitig bemerkt und konnte daher den Diebstahl seines Rucksacks verhindern. Auch er hatte sein Gepäck auf dem Nebensitz stehen. Mit einem Ablenkungsmanöver versuchten die Unbekannten Beute zu machen.

In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um die gleichen Täter. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Täterbeschreibungen konnten die Betroffenen nicht abgeben.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Landkreis: …und wieder Polizeikontrollen

(ots) – Eigentlich sprechen die nackten Zahlen von Polizeikontrollen am zurückliegenden Wochenende für sich und bedürfen keines weiteren Kommentares.

13 Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel

5 weitere Fahrer unter Alkohol- oder Alkohol- und Drogeneinfluss mit zwischen 0,73 und 2,17 Promille

3 nicht versicherte Fahrzeuge

1 Fahrer ohne Führerschein

38 von 71 gemessenen Fahrzeugen zu schnell Vom E-Scooter über den Roller und Kleinkrafträder bis zu Pkw war alles dabei.

Die Fahrer waren zwischen 17 und 57 Jahren. Bei den Geschwindigkeitsmessungen in der Straße Am Richtberg am Freitag, 12. März, fuhren zwischen 11 und 13.15 Uhr von 71 gemessenen Fahrzeugen 38 zu schnell, der schnellste bei erlaubten 30 km/h mit 64 km/h. Dieser Mann muss neben dem Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen.

Ebenfalls bei diesen stationären Kontrollen stellten die Beamten bei einem Autofahrer Alkoholeinfluss und bei einem Kradfahrer den Einfluss berauschender Mittel fest. Der Alkotest am Vormittag zeigte 1,61 Promille, der Drogentest des Kradfahrers reagierte auf THC. Die übrigen Straftaten stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen im Rahmen der Streife in Marburg, Ebsdorfergrund, Stadtallendorf, Neustadt und Kirchhain fest. Sofern der Einfluss von Alkohol oder Drogen vorlag, veranlasste die Polizei Blutproben. Bei den alkoholisierten Fahrern stellte die Polizei den Führerschein sicher.

In allen Fällen endeten die Fahrten bei den Kontrollen. “Diese Feststellungen unterstreichen einmal mehr die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Polizeikontrollen. Die Polizei wird daher weiterhin alles tun, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und zu gewährleisten.”

Gravel-Bike zurückgelassen – Polizei sucht Eigentümer

Marburg (ots) – Obwohl derzeit noch keine Strafanzeige wegen Diebstahls vorliegt, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem sichergestellten um ein gestohlenes oder auch unterschlagenes Fahrrad handelt. Der Benutzer gab das Rad zur Instandsetzung des Antriebs am Mittwoch, 10. März, gegen 16 Uhr, in einem Fahrradfachgeschäft in der Innenstadt ab und reagierte auf Nachfragen zunehmend nervös, bevor er dann fluchtartig und ohne das Rad den Laden verließ.

Der Mann, der das Rad brachte, wirkte ungepflegt, alkoholisiert und unter Drogeneinfluss stehend. Er war zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und schlank.

Er hatte braune Haare und trug eine Jeans, Regenjacke, grauen Fahrradhelm und

einen schwarzen Adidas-Rucksack.

Die Polizei hat zwei Fragen. Wer kennt den oben beschriebenen Mann, bzw. wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Wer kann Angaben zur Herkunft des mittlerweile sichergestellten Fahrrades machen? Es handelt sich um ein Gravelbike, ein Marin Nicasio 2 aus dem Jahr 2020 im Wert von mindestens 1.500 Euro.

Das ursprünglich graue Rad mit roten Applikationen war nachträglich laienhaft und

schlecht ausgeführt mit blauer Farbe überlackiert.

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Auseinandersetzung im Damaschkeweg

Marburg (ots) – Am Montag 15.03.2021 gegen 11 Uhr, kam es im Damaschkeweg zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Mann eine Kopfverletzung erlitt. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten aber ansprechbaren Mann zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum derzeit nicht feststehenden Tathergang, Geschehensablauf und zu den Gesamtumständen übernommen.

Die Fahndung endete mit der vorläufigen Festnahme von zwei Männern noch in Tatortnähe. Einer dieser Männer leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Dabei erlitten nach ersten Erkenntnissen mehrere Polizeibeamte und der Festgenommene selbst Verletzungen. Der zweite Mann war bei seiner Festnahme augenscheinlich eher leicht verletzt. Wie es zu dieser Verletzung kam, steht nicht fest und bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Aufklärung, wer von den vorläufig festgenommenen Männern wie an dem Geschehen beteiligt war, gehört ebenfalls zum Umfang der andauernden Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren keine weiteren Personen beteiligt.

Neben einer Vielzahl von Streifenwagen und Zivilfahrzeugen der Polizei war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Niederklein: Kettendumper beschädigt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Die Polizei sucht nach der Sachbeschädigung an einem Kettendumper nach Zeugen und bittet um Hinweise. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag, 12. März. Das Baufahrzeug stand im Feld nahe dem ehemaligen Tanklager in der Nähe zur Landstraße 3290 und dem Wegkreuz. Der Kubota Kettendumper war zur Herstellung eines Amphibienschutzzauns an der Trasse der A 49 im Einsatz.

Unbekannte hatten die offene Fahrerkabine betreten und dort gewaltsam Joysticks, Hebel und Pedale verbogen bzw. teils abgerissen, einen nicht mehr zu entfernenden Gegenstand in das Zündschloss gesteckt und die Tankabdeckung verbogen. Mit hellblauem Farbspray stand seitlich auf der Kippmulde in ca. 35 Zentimeter hohen Lettern auf einer Breite von etwas über einem Meter “No A 49”. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2.000 Euro.

Wer hat zur Tatzeit Personen an oder im Dumper gesehen? Wer hat Personen mit blauen Farbanhaftungen an Körper oder Kleidung bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg: Ans Gesäß gefasst und abgehauen

(ots) – Erst fasste ein Mann einer jungen Frau ans Gesäß und dann flüchtete er sofort. Der Vorfall ereignete sich am Freitag 12.03.2021 zwischen 18.42-19.05 Uhr bei der Treppe zur Bushaltestelle “Berliner Straße”.

Von dem Mann liegt die folgende Beschreibung vor:

Der Gesuchte ist zwischen 1,87 und 1,90 Meter groß, zwischen 25-35 Jahre alt und von unauffälliger Statur. Er hat helle Haare, eine helle Haut und ein rundliches Gesicht. Der Mann trug eine graue oder hellere Jeans, einen schwarzen Parka und schwarze Schuhe. Nach den Angaben des Opfers hatte der Mann einen auffälligen Gang in Form einer “springenden Laufbewegung”.

Wer kennt einen Mann, auf den diese Beschreibung zutrifft? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen können? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen: Taschendiebstahl im Aldi

(ots) – Am Freitag 12.03.2021 kam es im Aldi-Markt in der Straße Im Boden zu einem Taschendiebstahl. Der Täter stahl einem 85 Jahre alten Senioren aus dessen rechter Jackentasche ein schwarzes Lederportemonnaie. In der Geldbörse war neben 170 Euro Bargeld noch diverse Ausweise und Debit-Karten. Der Diebstahl lief für das Opfer völlig unbemerkt ab.

Die Kripo hofft daher auf Zeugen. Wer war zur Tatzeit zwischen 14.45 und 15.30 Uhr noch in dem Markt einkaufen und hat z.B. den Griff in die Jackentasche gesehen oder eine deutliche Unterschreitung des derzeit noch virusbedingt gebotenen Sicherheitsabstandes bemerkt und kann diese Person beschreiben oder wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Trickdiebstahl – Aktentasche mit Laptop und Handy weg

(ots) – Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem typischen Trickdiebstahl. Abgelenkt durch die Frage nach einem Weg bemerkte das Opfer den Diebstahl einer Aktentasche nicht bzw. zu spät.

Täterbeschreibung:

männlich, vermutlich Italiener, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, hager. Der Mann hatte ein dünnes, längliches Gesicht und kurze, dunkle Haare mit Geheimratsecken.

Ob dieser Mann die Ablenkung nutzte oder ein etwaiger zweiter Mann, steht derzeit nicht fest. Gestohlen wurde eine braune Lederaktentasche mit einem Microsoft Surface Book und einem i-Phone XR. Der Gesamtwert der Beute liegt bei etwa 3.000 Euro.

Der Diebstahl geschah am Freitag, 12.03.2021 um 13.50 Uhr, in der Anneliese-Pohl-Allee. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Olivgrüne Reisetasche im Busch

Nachdem ein olivgrüner Reisetaschen Trolley scheinbar herrenlos für mehrere Stunden in einem Busch vor dem Anwesen Ernst-Lemmer-Straße 99 lag, informierte die Finderin am Samstagabend, 13. März, die Polizei. In der Tasche befanden sich u.a. Kleidung und Wertgegenstände wie u.a eine Armbanduhr des Herstellers Cartier, Typ Santos 100. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass es sich um Beute aus einer Straftat handelt.

Die Kripo Marburg sucht den Besitzer der Reisetasche und nach Zeugen der Ablage in dem Gebüsch. Die erstmalige Sichtung der Tasche der Marke KangaROOS war am Samstag gegen 18 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen