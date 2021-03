Dillenburg: In Keller eingebrochen –

Bei einem Einbruch in einen Keller am Hüttenplatz erbeutete der Dieb Uniformteile der Bundespolizei. Im Zeitraum vom 21.02.2021 bis zum gestrigen Donnerstag (11.03.2021) verschafften sich der Täter Zutritt zum Haus und brach den Kellerraum auf. Hier griff er sich Diensthemden, eine Tuchjacke, eine Hose sowie Ledergürtel und Clip-Binder. Die Uniformteile tragen die Hoheitsabzeichen der Bundespolizei.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Einbrecher machen?

Wo sind die Uniformteile aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Heckscheibe beschädigt –

Die Heckscheibe sowie den linken Außenspiegel eines Ford beschädigten Unbekannte in der Schelde-Lahn-Straße. Der silberfarbene Fokus parkte zwischen Sonntag (14.03.2021), gegen 18.00 Uhr und Montag (15.03.2021), gegen 05.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 9. Die Täter schleuderten einen Stein gegen die Heckscheibe und traten oder schlugen gegen den Außenspiegel. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Corsa touchiert und abgehauen –

In der Nacht von Dienstag (09.03.2021) auf Mittwoch (10.03.2021) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Schloßstraße einen geparkten Opel Corsa. Zwischen 18.00 Uhr und 10.30 Uhr stand der graue Kleinwagen in Höhe der Hausnummer 3, entgegen der Fahrtrichtung. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug die Beifahrerseite des Corsas und ließ einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. An dem Opel blieb nicht näher bestimmbare, helle Farbe zurück.

Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: Räuber erbeutet Tageseinnahmen –

Am Samstagabend (13.03.2021) überfiel ein Unbekannter den Netto-Markt in der Straße “Auf dem Hollerstück”. Gegen 19.52 Uhr stellte der Täter eine Getränkedose auf das Kassenband. Als er abkassiert werden sollte, zog er ein Messer, bedrohte die Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 21-Jährige übergab ihm einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag in Geldnoten. Der Unbekannte steckte das Geld in eine Plastiktüte, lief aus dem Markt und flüchtete zu Fuß in Richtung Aßlar.

Der Räuber war auffallend klein, zwischen 160 und 165 cm, von sportlich schlanker Figur und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Mütze.

Wem ist der Täter nach dem Überfall auf der Flucht in Richtung Aßlar aufgefallen?

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar: Roller aus Garage verschwunden –

Mit einem rund 450 Euro teuren Motorroller suchten Diebe in der Kantstraße das Weite.

Der rot-weiße Roller “Speedfighter” von Piaggio stand in einer Garage. Im Zeitraum vom 04.01.2021 bis zum letzten Samstag (13.02.2021) verschafften sich die Täter Zutritt zur Garage und griffen sich das Moped.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Rollers oder zu den Dieben machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Diesel abgezapft –

Rund 150 Liter Diesel ließen Diebe aus dem Tank eines gelben Scania-Lkw mitgehen.

Der Laster parkte auf dem Besucherparkplatz am Sportplatz des SC Waldgirmes.

Wer hat die Täter im Zeitraum vom 12.03.2021, gegen 16.30 Uhr bis Sonntagnachmittag (14.03.2021), gegen 15.30 Uhr beobachtet?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim: In Vereinsheim eingestiegen –

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende das Vereinsheim des ESV Wetzlar auf. In der Nacht von Freitag (12.03.201) auf Samstag (13.03.2021) drangen sie Gewaltsam in das Clubhaus in der Dammstraße ein. Sie griffen sich zwei Flaschen Schnaps im Wert von rund 30 Euro und ließen einen Schaden von rund 200 Euro zurück.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Ladendieb schlägt um sich –

Wegen räuberischen Diebstahls sowie mehrfacher Körperverletzung wird sich ein 27-jähriger Ladendieb verantworten müssen. Zwei Sicherheitskräfte des Supermarktes im Forum erwischten den in Gießen lebenden Mann beim Diebstahl von Tabak im Wert von rund 500 Euro. Als er im Kassenbereich angesprochen wurde, schlug er in Richtung eines der Männer und verpasste dem zweiten zwei Kopfnüsse. Die Security überwältigte den renitenten Mann und brachte ihn ins Büro des Filialleiters. Dort schlug er den Filialleiter sowie einen weiteren Sicherheitsbediensteten.

Eine Streife der Wetzlarer Polizei übernahm die Identitätsfeststellung. Er ist der Polizei kein Unbekannter und bereits mehrfach in den Fokus polizeilicher Ermittlungen geraten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Wetzlar: In Wohnung eingestiegen –

Bargeld, zwei Tablets, eine Uhr sowie ein I-Phone ließen Einbrecher aus einer Wohnung in der Lahnstraße mitgehen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und brachen die Wohnungstür auf. Anschließend suchten sie in der gesamten Wohnung nach Beute.

Zurück blieb ein Einbruchschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Dienstag (09.03.2021) bis Samstag (13.03.2021) dort beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen