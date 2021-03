Ladendieb vergisst Geldbörse

Fulda (Hessen) – Ein 29-Jähriger aus Alsfeld hat am Freitag (12.3.), gegen

12 Uhr, in einer Drogerie im Bahnhof Fulda Waren im Wert von knapp 100 Euro

gestohlen.

Als der Mann den Laden verließ, löste das Diebesgut den Alarm am Ausgang aus.

Die Mitarbeiter des Marktes konnten den Alsfelder aber nicht mehr aufhalten und

so konnte der Mann mit den gestohlenen Artikeln verschwinden.

Vorerst …

Kurze Zeit später wurde eine im Geschäft liegengebliebene Geldbörse samt Ausweis

zweifelsfrei dem Ladendieb zugeordnet.

Die Filialleitung erstattete gegen den 29-Jährigen Strafanzeige und übergab das

Portemonnaie der Bundespolizei.

Dem Alsfelder waren wohl seine Ausweisdokumente so wichtig, dass er gegen 13 Uhr

bei der Bundespolizei in Fulda erschien, um diese abzuholen.

Die Geldbörse inklusive vollständigem Inhalt konnte dem rechtmäßigen Besitzer

übergeben werden. Zusätzlich eröffneten die Beamten dem 29-Jährigen den

Tatvorwurf des Diebstahls.

9-Jähriger allein unterwegs

Fulda (Hessen) – Ein 9-Jähriger wollte am Samstag (13.3.), gegen 18 Uhr,

seine Tante in Großenlüder (Landkreis Fulda) besuchen.

Nachdem der Junge am Bahnhof Lauterbach in eine Regionalbahn gestiegen war,

verlor er jedoch die Orientierung.

Die Zugbegleiterin wurde sofort auf das Kind aufmerksam und nahm ihn bis nach

Fulda in ihre Obhut. Dort angekommen übergab sie den 9-Jährigen der

Bundespolizei.

In Zusammenarbeit mit der Polizei Lauterbach konnte nach kurzer Zeit die Mutter

des Jungen ausfindig gemacht werden.

Im Polizeiauto ging es dann um 19:30 Uhr für den 9-Jährigen wieder zurück nach

Hause.

Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen

Alsfeld – Am Samstagnachmittag (13.03.) gelang es der Alsfelder Polizei, mit Unterstützung einer operativen Einheit der Kriminaldirektion Osthessen, drei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat festzunehmen. Die Täter, stahlen in einem Lebensmittelmarkt in der Löbergasse Getränke sowie Drogerieartikel im Wert von rund 60 Euro. Bei den Tätern handelt es sich um eine 35-jährige Frau, einen 13-jährigen Jungen aus dem Raum Alsfeld sowie um einen 51-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Diebe konnte nach Verlassen des Marktes durch die Polizei festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen bezüglich noch weiterer möglicher durch das Trio begangener Diebstahlsdelikte dauernd noch an.

Versuchter Einbruch in Bürogebäude – Eingangstür hält stand

Lauterbach – In der Nacht zu Freitag (12.03.) versuchten Unbekannte, in ein Bürogebäude in der Spessartstraße einzubrechen. Die Täter wollten augenscheinlich die Eingangstür aufhebeln, was jedoch misslang. Der Entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

E-Bikes aus Scheune gestohlen

Lauterbach / Maar – In der Nacht von Donnerstag (11.03.) auf Freitag (12.03.) brachen Unbekannte in eine Scheune im Bilsweg ein. Die Täter stahlen aus der Scheune zwei E-Bikes. Zum einen eins der Marke Giant in der Farbe Blau und zum anderen ein Rad der Marke Specialized in Grün. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Einbruch in Firmengebäude

Lauterbach – In der Nacht zu Freitag (12.03.) hatten es Unbekannte auf ein Firmengebäude in der Fuldaer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das komplette Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch innerhalb eines Mehrfamilienhauses

Bad Hersfeld – Zwischen Mittwoch (10.03.) und Freitag (12.03.) verschafften sich Unbekannte auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Wigbertstraße. Dort drangen sie gewaltsam in eine Wohnung ein und durchsuchten diese. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen die Täter Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Schrottbatterien gestohlen

Kichheim – In der Nacht zu Freitag (12.03.) verschafften sich Unbekannte auf bisher noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „Am Friedrichsfeld“. Dort stahlen sie mehrere Schrottbatterien von einem Lagerplatz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Einbruch innerhalb eines Mehrfamilienhauses

Bad Hersfeld – Zwischen Freitag (12.03.) und Samstag (13.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Uffhäuser Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beim Einkaufen abgelenkt – Geldbörse gestohlen – Polizei sucht Zeugen!

Künzell – Am Donnerstag (11.03.), zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde eine 63-jährige Dame aus dem Raum Künzell Opfer von Taschendieben. Während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Landweg“, wurde sie von einer ihr unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. In diesem Moment stahl eine weitere weibliche Person die Geldbörse der Geschädigten aus deren Tasche, welche sie in einen Einkaufswagen gestellt hatte. In der Geldbörse befanden sich mehrere Plastikkarten sowie Bargeld.

Die Geschädigte konnte eine der Täterinnen gegenüber der Polizei wie folgt beschreiben: Weiblich, etwa 20 Jahre alt, circa 156 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, zierliche / schlanke Figur, gepflegte Erscheinung, lange braune lockige Haare, keine Brille und sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen zwischen Freitag (05.03.) und Donnerstag (11.03.) zwei Fahrräder aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schlitzer Straße. Die Täter drangen auf bisher noch unbekannte Art und Weise in den Kellerraum ein und stahlen ein Trekkingrad der Marke Liv in schwarz/grün sowie ein Trekkingrad der Marke Cube in schwarz/rot. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Kennzeichenschild gestohlen

Fulda – Am vergangenen Freitag (12.03.), zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – RÜD-MG 36 – welches an einem schwarzen VW Golf angebracht gewesen war. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Sturmiusstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda – In den Tagen vor Freitag (12.03.) versuchten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Walter-Georgii-Straße einzubrechen. Die Täter machten sich an der Terrassentür zu schaffen, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda – Zwischen Samstag (13.03.) und Sonntag (14.03.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Arthur-Martens-Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Personenschaden

Am Samstag (13.03.), gegen 17.50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27, Höhe Marbach-Süd, zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer aus Fulda befuhr die Bundesstraße 27 von Fulda kommend in Richtung Hünfeld. In Höhe der Anschlussstelle Marbach-Süd kam der Ford-Fahrer auf glatter Fahrbahn (Graupelschauer) und bedingt durch starken Seitenwind ins Rutschen und nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Ford gegen den Mercedes eines 30-jährigen aus Flieden, der auf B 27 von Hünfeld in Richtung Fulda fuhr.

Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Pkw-Lenker sowie die Beifahrerin im Mercedes verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeugen gesucht!

Fulda – Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Freitag, (12.03.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 06.10 Uhr in Fulda die Magdeburger Straße aus Richtung Pappelweg kommend in Fahrtrichtung Domänenweg. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Laterne, drehte sich und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Mit leichten Verletzungen wurde der 29-jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Sachschaden

Fulda – Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag, (14.03.). Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr gegen 20.15 Uhr in Fulda die Christian-Wirth-Straße stadtauswärts und wollte nach rechts in eine

Grundstückseinfahrt abbiegen. Er bemerkte die Einfahrt jedoch zu spät und versuchte abzubremsen. Gleichzeitig riss er das Lenkrad nach rechts, um noch rechtzeitig abbiegen zu können. Dies gelang ihm jedoch nicht und er prallte gegen einen Stromkasten am Gehwegrand, welcher beschädigt wurde. Vor Ort konnte der Stromkasten durch einen Mitarbeiter von Osthessen Netz provisorisch abgesichert werden.

Fahrzeug kommt von Straße ab

Feldatal – Am Samstag (13.03.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Feldatal mit seinem weißen Seat die B49 aus Richtung Schellnhausen in Richtung Romrod. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet hierbei gegen eine Böschung mit Felsvorsprung. Der PKW kam danach wieder auf die Fahrbahn, drehte sich und kam im linken Flutgraben zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Zusammenstoß an Autobahnausfahrt

Alsfeld – Am Montag (08.03.), gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 70 Jahre alter Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem schwarzen Mercedes die A5 von Frankfurt kommend und wollte an der Anschlussstelle Alsfeld Ost auf die B62 in Fahrtrichtung Alsfeld fahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 49 Jahre alten Autofahrer aus Grebenau, der mit seinem weißen VW die die B62 in Richtung Alsfeld befuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten am 13.03.2021, 17.50 Uhr, auf der Bundesstraße 27, Höhe Marbach-Süd

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer aus Fulda befuhr die Bundesstraße 27 von Fulda kommend in Richtung Hünfeld. In Höhe der Anschlussstelle Marbach-Süd kam der Ford-Fahrer auf glatter Fahrbahn (Graupelschauer) und bedingt durch starken Seitenwind ins Rutschen und nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Ford gegen den Mercedes eines 30-jährigen aus Flieden, der auf B 27 von Hünfeld in Richtung Fulda fuhr.

Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Pkw-Lenker sowie die Beifahrerin im Mercedes mittelschwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- EUR

Kurze Freude über neuen Sportwagen

Fulda

Ein 43-jähriger aus Baden-Würtemberg bestellte sich vor zwei Jahren seinen Traumwagen. Bei dem Sportwagen handelt es sich um ein Unikat. Von der Sitznaht bis zur Lackierung wurde alles individuell gestaltet. Der Wert des Fahrzeuges wird mit 360.000 Euro angegeben. Am Vormittag des 13.03.2021 nahm der Besitzer sein Fahrzeug in Berlin in Empfang. Auf seinem Heimweg kam es auf der A5, Gemarkung Gemünden, dann zu dem folgenschweren Unfall. Das Fahrzeug war mit Sommerreifen ausgerüstet. Auf regennasser Fahrbahn und mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen 720-PS starken Boliden. Zuerst kollidierte er mit der Betongleitwand. Dabei riss ein Hinterrad ab und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Hier traf das Rad einen Kleinbus, der auf der A5 in Richtung Norden unterwegs war. Der Sportwagen indes schleuderte über die Fahrbahn und krachte in die Schutzplanke. Völlig zerstört kam er nach nur ca. 6 Betriebsstunden mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt – sein Beifahrer wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden insgesamt beläuft sich auf ca. 366.000 Euro.

Junge Pkw-Fahrerin verursacht Sachschaden und flüchtet

Bebra – Am Freitag, den 12.03.2021, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 20-Jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg a. d. Fulda die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Zwischen Bebra-Mitte und Bebra-Nord kam die Pkw-Fahrerin von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort. Eine Streife der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda konnte die Unfallverursacherin kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Da die Unfallverursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein sichergestellt und sie zwecks Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation verbracht.

Verkehrsunfallflucht

ALSFELD. In der Zeit von Donnerstag, 11.03.2021 17:00 Uhr bis Freitag, 12.03.2021 05:45 Uhr kam es in der Grünberger Straße im Bereich der Hausnummern 17 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Grünberger Str. aus Richtung Mainzer Tor kommend und streifte beim Vorbeifahren ein am rechten Fahrbahnrand in Längsrichtung geparkten PKW. Hierbei entstand am geparkten PKW Sachschaden am linken Außenspiegel. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld

Am Samstag, dem 13.03.2021, gegen 01:14 Uhr, verursachte ein silberfarbener bzw. grauen PKW an der LOMO – Kreuzung in Bad Hersfeld Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der PKW verlor kurz nach der LOMO – Kreuzung in Fahrtrichtung Asbach die Kontrolle, kam nach rechts von Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Durch den Aufprall schleuderte der PKW auf die gegenüberliegende Straßenseite und kollidierte dort ebenfalls mit der Schutzplanke. Anschließend entfernte sich der verursachende PKW, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher melden sie bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932 0, jede andere Polizeidienststelle oder in der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.