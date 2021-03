Einbrecher nehmen Porsche mit,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Donnerstag, 11.03.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 15.03.2021, 08:15 Uhr

(jn)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Bad Sodener Einfamilienhaus eingebrochen und haben Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro gemacht. Ersten Ermittlungen folgend nutzten die Täter zwischen Donnerstag, 11.03.2021 und heute die Abwesenheit der Bewohner eines in der Kronberger Straße gelegenen Wohnhauses und brachen die Eingangstür auf. Hiernach durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen, wobei sie neben Schmuck, einer goldenen Standuhr und Silberbesteck auch einen roten Porsche 911 Carrera 4 entwendeten. An dem verschwundenen Fahrzeug waren bis zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-HS 976 angebracht. Aufgrund entsprechender Zeugenhinweise könnte sich der Einbruch in der Nacht zum Samstag ereignet haben. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die seit letztem Donnerstag verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

Hoher Vandalismusschaden in Schule,

Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Freitag, 12.03.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 14.03.2021, 18:45 Uhr

(jn)In einer Hochheimer Schule haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes einen erheblichen Sachschaden verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten der oder die Täter das Schulgebäude in der Massenheimer Landstraße, welches aufgrund der Kommunalwahlen geöffnet war, und verursachten dort einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Dabei drehten sie auch einen Wasserhahn auf und verstopften den entsprechenden Abfluss, was zu einem Wasserschaden führte. Darüber hinaus wurde ein Notausgangsschild beschädigt.

Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0 zu melden.

Jugendliche beschädigen Bushaltestelle, Hochheim am Main, Dresdener Ring, Sonntag, 14.03.2021, 19:10 Uhr

(jn)Zwei Jugendliche haben am Sonntagabend in Hochheim den Glaseinsatz einer Bushaltestelle zerstört und hiermit einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Gegen 19:10 Uhr hörte eine Zeugin einen dumpfen Schlag im Dresdener Ring und sah im Anschluss zwei etwa 16 bis 17 Jahre alte, rund 1,80 Meter große und schlanke Personen, welche in Richtung Königsberger Ring davonrannten. Allem Anschein nach hatten die beiden zuvor die Glasscheibe eingeschlagen. Ein Täter soll dunkelblonde gelockte Haare haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0.

Kollision zwischen Radler und Fußgänger, Bundesstraße 455, Höhe Eppstein, Sonntag, 14.03.2021, 09:00 Uhr

(jn)Infolge eines Unfalles am Sonntagmorgen bei Eppstein ist ein 52-jähriger Fußgänger zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus transportiert worden. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 48-jähriger Radfahrer aus Frankfurt gegen 09:00 Uhr den Fahrstreifen der B 455 in Richtung Vockenhausen, als etwa 15 Meter vor einem Fußgängerüberweg der 52-Jährige auf die Fahrbahn trat. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit dem Fußgänger. Während der Zweiradfahrer lediglich vor Ort behandelt werden musste, wurde der Fußgänger in einem Krankenhaus aufgenommen.

Wenig Verstöße bei Kontrollen im Kreisgebiet, Hofheim am Taunus, Flörsheim am Main, Eschborn, Sonntag, 14.03.2021, 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(jn)Im Main-Taunus-Kreis wurden am Sonntag in drei Kommunen Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei die Polizei ein Hauptaugenmerk auf Verstöße gegen die Gurtpflicht gelegt hat. Im Verlauf der Kontrollen im Schmelzweg in Hofheim, in der Schwalbacher Straße in Eschborn und in der Grabenstraße in Flörsheim fielen insgesamt ein Dutzend Verkehrsteilnehmer auf, die nicht angeschnallt waren. Erfreulicherweise stand keine der angehaltenen Personen unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Lediglich während einer Kontrolle um 13:40 Uhr in der Schwalbacher Straße in Eschborn musste ein Strafverfahren eingeleitet und das Mobiltelefon eines 36-jährigen Mannes aus Sulzbach sichergestellt werden. Der 36-Jährige hatte trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen, Bild- sowie Tonaufnahmen der Kontrollsituation gefertigt. Dies stellt einen Verstoß gegen die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) dar.

Meldungen vom Wochenende

Eigentumsdelikte

Einbruchdiebstahl in gewerblichen Raum

Tatort: Kelkheim, Eppsteiner Straße

Tatzeit: Freitag, 12.03.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 08:30 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter begaben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unbefugt auf das Firmengelände eines Kelkheimer Betriebs. Auf dem Gelände verschaffte/n sich der/die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren des Firmengebäudes entwendeten der / die Täter Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Das Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt. Nachdem der / die Täter vergeblich versuchten eine Durchgangstür im Firmengebäude aufzuhebeln, entfernten sich der /die Täter in unbekannte Richtung. An dem aufgehebelten Fenster und der Durchgangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR. Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber oder etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06195 6749 – 0 zu melden.

2 Diebstahl aus Pkw

Tatort: Kelkheim, Altkönigstraße Tatzeit: Freitag, 12.03.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 12:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen unbekannten Täter die Beifahrertür eines Fiat Bravo auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Der Pkw stand geparkt am Seitenstreifen der Altkönigstraße in Kelkheim. Der unbekannte Täter durchsuchte das Fahrzeug und entwendete aus der Beifahrertür eine Powerbank im Wert von etwa 30EUR. Ein Sachschaden an dem Fahrzeug ist nicht entstanden.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 6749 – 0 zu melden.

Sachbeschädigung an Backstube

Tatort: Flörsheim, Bahnhofstraße Tatzeit: Freitag, 12.03.2021, 17:50 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 08:00 Uhr

Eine Flörsheimer Backstube wurde in der Freitagnacht Opfer einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter zerstörte eine Fensterscheibe zu den Verkaufsräumen. Dadurch entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 200EUR. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Flörsheim am Main steht unter der Telefonnummer 06145 – 5476 – 0 für sachdienliche Hinweise zur Verfügung.

Körperverletzung auf öffentlicher Straße

Tatort: Flörsheim am Main, Jahnstraße

Tatzeit: Samstag, 13.03.2021, 22:30 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 22:40 Uhr

Ein 25-jähriger Flörsheimer Bürger ging am Freitagabend die Jahnstraße am Friedhof entlang, als er unvermittelt von einem unbekannten männlichen Täter angegriffen wurde. Hierbei erlitt der Geschädigte durch einen spitzen Gegenstand mehrere Schnittwunden. Der Geschädigte flüchtete in Richtung der Polizeistation in Flörsheim. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 180cm groß

Sprach deutsch mit Akzent

Breite Statur

Maskiert mit einer Sturmhaube

Südländisches Erscheinungsbild

Dunkel bekleidet

Trug einen dünnen Windbreaker

Trug eine Jogginghose mit weißem Emblem

Trug eine braun karierte Umhängetasche, ähnlich einer Tasche der

Marke Gucci

Die Polizeistation in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der 06145 5476 – 0 melden.

Verkehrsdelikte

1 Verkehrsunfallflucht Aldi-Parkplatz

Unfallort: Hochheim am Main, Frankfurter Straße Unfallzeit: Freitag, 12.03.2021, 18:35 Uhr bis 19:15 Uhr

Während der Pkw eines Hochheimer Bürgers auf dem Aldi-Parkplatz geparkt stand, wurde es durch ein unbekanntes rotes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Kraftfahrzeugführers im öffentlichen Straßenverkehr gemäß 34 StVO nachzukommen. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 1000EUR. Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise können bei der regionalen Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 06145 5476 – 0 mitgeteilt werden.

2 Flüchtiger Fahrer nach Auffahrunfall

Unfallort: Kriftel, Kapellenstraße

Unfallzeit: Samstag, 13.03.2021, 10:40 Uhr

Am Samstagvormittag kam es in Kriftel zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernte. Eine 58-jährige Toyota-Fahrerin musste verkehrsbedingt auf der Kapellenstraße bremsen. Der nachfolgende VW-Passat kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Toyota. Nachdem beide Fahrzeugführer erst ausstiegen, um den Schaden zu begutachten, entfernte sich der Fahrer des VW-Passat plötzlich in unbekannte Richtung. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 300EUR.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Ca. 40 – 50 Jahre alt

Äthiopischer Herkunft

Kurze lockige Haare

Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der regionalen Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 06192 2079 – 0 melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug auf öffentlicher Straße

Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, Samstag, 13.03.2021, 00:44 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden zwei Reifen eines Fahrzeuges beschädigt. Hierbei zerstachen sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die Fahrzeugreifen, sodass diese völlig luftleer waren. Anschließend flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung.

Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen auf öffentlicher Straße

Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Donnerstag, 11.03.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 12.03.2021, 06:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter zerkratzt. Das Tatmittel ist unbekannt. Die Täter flüchteten danach in eine unbekannte Richtung.

Sollten Sie Zeuge dieser Taten gewesen sein, melden Sie sich bitte hierzu telefonisch bei der Polizeistation Eschborn, unter der 06196 / 9695 -0.

Sachbeschädigung an Toilettencontainern einer Gesamtschule

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Grüner Weg, Freitag, 12.03.2021, 22:04 Uhr

Die unbekannten Täter verursachten an zwei Toilettencontainern einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hierzu schlugen sie mittels unbekannten Werkzeuges die Fensterscheiben ein. Hinweise zur Täterbeschreibung und Fluchtrichtung der Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kelkheimer Polizei, unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Firmengebäude

Eppstein, Bremthal, Valterweg, Samstag, 13.03.2021, 03:00 Uhr bis 03:05 Uhr

In der Nacht zum Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Firmengebäudes auf. Somit konnten sie sich unbefugt Zugang zum Objekt verschaffen. Sie durchwühlten mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts. Wenige Minuten später flüchteten sie, noch vor Eintreffen eines Streifenwagens, in unbekannten Richtung.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich hierzu bei der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises, unter der 06192 / 2079-0.

Sachbeschädigung an Mülltonnen durch Feuer

Hofheim am Taunus, Webergasse / Staufenstraße, Samstag, 13.03.2021, 00:46 Uhr bis 01:15 Uhr

Diese Nacht wurden durch unbekannte Täter mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Art und Weise ist derzeit noch unbekannt. Ein Zeuge konnte jedoch durch die Beamten vor Ort ermittelt werden. Dieser konnte vier dunkelgekleidete Jugendliche beim Legen des Feuers erkennen. Diese Personen flüchteten jedoch in eine unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei, unter der 06192 / 2079-0.