Taschen- und Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs,

Ort: Wiesbaden, Mitte/Dotzheim/Biebrich/Klarenthal/Kostheim Zeit: Freitag,

12.03.2021 / Samstag, 13.03.2021

(cp) Am Wochenende trieben erneut Taschen und Trickdiebe in Wiesbaden ihr

Unwesen und erbeuteten Bargeld, Kredit – und EC-Karten sowie persönliche

Dokumente im Wert von mehreren Hundert Euro. In zwei Fällen scheiterten sie an

der Aufmerksamkeit ihrer Opfer.

Neben dem Fall vom Freitag, bei dem einer 81-Jährigen in einer Bankfiliale in

der Webergasse nicht nur die EC-Karte entwendet wurde, sondern die Täter auch

noch mehrere Tausend Euro damit abhoben (wir berichteten), kam es am Wochenende

zu sieben weiteren Taschen- und Trickdiebstählen. Am Freitag, gegen 13:50 Uhr

lenkte ein Täter eine 80-jährige Frau im Innenhof eines Hauses in der Karlstraße

ab. Sein Mittäter entwendete derweil ihre Geldbörse aus ihrem Einkaufstrolley.

Die Täter sollen beide ca. 25- Jahre alt gewesen sein. Der Mann, der sie

ablenkte soll mit einer Schiebermütze, sowie einem grauen Wollmantel bekleidet

gewesen sein. Auffällig war, dass er Goldzähne hatte. Zum Mittäter ist nur

bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Um 14:30 Uhr versuchten es ebenfalls zwei

Männer bei einer ebenfalls 80-jährigen Frau im Künstlerviertel. Sie wiesen die

Frau in einem Hausflur in der Maria-Sibylla-Merian-Straße darauf hin, dass sie

angeblich Bargeld verloren habe. Die argwöhnisch gewordene Dame reagierte aber

nicht darauf und wollte gerade in ihre Wohnung gehen, als einer der Täter in

ihre Handtasche griff. Sie bemerkte den Versuch, wehrte ihn ab und die Täter

ergriffen die Flucht. Beide sollen 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Einer der

beiden sei 180 cm groß und schlank. Er habe kurze schwarze Haare und sei mit

einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Sein

Mittäter sei etwa 170cm groß, etwas fülliger, habe mittelblonde gelockte Haare

und sei mit einem blauen Anorak mit grauen Streifen auf dem Rücken bekleidet

gewesen. Um 15:00 Uhr wurde einem 73-jährigen Mann in einem Discounter in der

Stegerwaldstraße unbemerkt das Portemonnaie aus seiner Herrenhandtasche

entwendet. Hier liegen keine Hinweise vor. Ebenso wie im Fall eines

Taschendiebstahls zwischen 15:45 Uhr und 17:00 Uhr in einem Supermarkt in der

Friedrich-Bergius-Straße in Biebrich, wo einer 56-jährigen Frau während des

Einkaufs die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen wurde. Am Samstag schlug ein

Täter dann in einem Discounter in der Dotzheimer Straße zu. Der Mann verwickelte

sein Opfer, eine 43-jährige Frau, gegen 08:15 Uhr in ein Gespräch und stahl ihr

das Portemonnaie aus der umgehängten Handtasche. Er soll 175 cm groß gewesen

sein und einen Ring am kleinen Finger getragen haben. Weiter war er mit einer

dunkelblauen oder schwarzen Jacke, dunklen Jeans und einem Hoodie bekleidet. An

der Aufmerksamkeit ihres 81-jährigen Opfers scheiterten um 09:35 Uhr zwei Männer

in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Einer der beiden fragte nach einer Straße und

versuchte so abzulenken, während der andere in die Jackentasche nach dem

Portemonnaie der Seniorin griff. Sie schlug seine Hand weg und die Täter

flüchteten. Beide seien zwischen 170 cm und 175 cm groß, hätten gräuliche

Basecaps und grün-graue Jacken getragen. Zuletzt nutzten Unbekannte um 14:00 Uhr

die Unachtsamkeit einer 59-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Geschäftes in

der Kostheimer Landstraße aus. Ein ca. 168 cm großer, mit blauer Jacke und Jeans

bekleideter, über 50 Jahre alter Mann mit grau meliertem Haar lenkte die Frau

beim Beladen ihres Autos ab. Währenddessen entwendete sein Mittäter unbemerkt

die EC-Karten der Frau aus ihrer Geldbörse, die sie in ihrem Auto liegengelassen

hatte. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

Festnahme nach Einbruch in Kiosk,

Ort: Wiesbaden, Mitte, Moritzstraße,

Zeit: Montag, 15.03.2021, 01:00 Uhr

(cp) In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei in Wiesbaden einen

39-Jährigen fest, der im Verdacht steht zuvor versucht zu haben in einen Kiosk

einzubrechen. Ein weiterer Täter konnte flüchten.

Um 01:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei zwei Personen, die sich an einem Kiosk

in der Moritzstraße zu schaffen gemacht hätten und nun von dort weggehen würden.

Wie sich später herausstellte, hatten die Personen dort vergeblich versucht die

Tür aufzuhebeln und danach eine Scheibe eingeschlagen. Eine der alarmierten

Polizeistreifen wurde auf Grund der Beschreibung schnell auf einen 39-jährigen+++ Einbrecher in Taunusstein zugange +++ 2 Autos auf dem

Dach – Ein Fahrer ohne Führerschein und der andere betrunken +++

Taschendiebe in Idstein und in Geisenheim +++ Unfallfluchten+++

Bad Schwalbach (ots) – 1. Mehrere Gewerbebetriebe von Einbrechern heimgesucht –

Erheblicher Sachschaden verursacht Taunusstein, Wehen, Platter Straße,

Taunusstein, Neuhof, Im Maisel, 11.03.2021, 17:20 Uhr – 12.03.2021, 06:15 Uhr,

(cav)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu insgesamt vier Einbrüchen

in Gewerbeobjekte in der Platter Straße in Taunusstein-Wehen und im

Gewerbegebiet „Im Maisel“ in Taunusstein-Neuhof. Die Einbrecher verursachten bei

ihren Taten fünfstellige Sachschäden und erbeuteten insgesamt über 10.000 Euro

in Form von Bargeld, Alkohol und mehreren Baumaschinen. Durch einen Mitarbeiter

einer der Firmen, konnten am Vortag der Tat zwei verdächtige Personen beobachtet

werden, die sich im Bereich Straße „Im Maisel“ aufhielten. Sie fuhren einen

grauen Mini-Van mit GG-Kennzeichen. Die beiden verdächtigen Personen sollen etwa

30- 40 Jahre alt, sowie korpulent gewesen sein und einen Vollbart gehabt haben.

Einer der Männer habe eine „Boxernase“ sowie eine „Undercut“- Frisur und dunkle

Kleidung sowie eine dunkle Baseballmütze getragen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrer legen Autos aufs Dach,

Taunusstein, Watzhahner Straße, 13.03.2021, gegen 00:55 Uhr, Schlangenbad,

Hausen v. d. H., Taunusstraße, 14.03.2021, gegen 02:35 Uhr,

(cav)In der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf

Sonntag kam es zu jeweils einem Verkehrsunfall, wo letztlich ein PKW auf dem

Dach lag.

Der Unfall von Freitagnacht ereignete sich auf der Watzhahner Straße zwischen

Bleidenstadt und Watzhahn. Ein 19-Jähriger kam mit einem Mercedes CLA von der

Straße ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Er

selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt und am Fahrzeug entstand ein

erheblicher Sachschaden. Seine 29-jährige Beifahrerin wurde nicht verletzt. Da

der 19-jährige Unfallverursacher über keinen Führerschein verfügte, muss er sich

neben dem Unfall nun auch noch in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Samstagnacht kam es dann noch zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein

31-Jähriger einen geliehenen Seat Ibiza durch den Zusammenstoß mit einem

geparkten Fahrzeug aufs Dach beförderte. Der Autofahrer fuhr über die

Taunusstraße in Hausen in Richtung Schlangenbad-Bärstadt, als er frontal in das

Heck eines geparkten PKW fuhr, woraufhin der Seat durch die Wucht des Aufpralls

auf das Dach kippte. Die aufnehmenden Beamten stellten bei der Unfallaufnahme

einen Atemalkoholwert von über 2,6 Promille fest, was zu einer Blutentnahme auf

der Dienststelle führte. Im Anschluss daran durfte der 31-Jährige wieder gehen.

Taschendiebe unterwegs,

Geisenheim, Bleichstraße, Idstein, Limburger Straße, Tatzeitraum: 13.03.2021,

14:30 Uhr bis 16:05 Uhr, (cav)Am Samstagnachmittag kam es im

Rheingau-Taunus-Kreis zu zwei Fällen von gestohlenen Geldbörsen. In Geisenheim

entwendete ein Dieb einer Seniorin, gegen 14:30 Uhr, im Vorbeigehen, das

Portemonnaie und flüchtete dann von der Bleichstraße in Richtung Domplatz. Er

konnte als männlich, 14-16 Jahre alt, ca. 160-165cm groß und mit gelblicher

Hautfarbe beschrieben werden. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. In einem

Einkaufsmarkt in der Limburger Straße in Idstein wurde eine 60-Jährige

bestohlen. Beim Erledigen ihrer Einkäufe stahl ihr ein unbekannter Täter den

Geldbeutel aus der Handtasche, die sie in ihrem Einkaufswagen abgestellt hatte.

Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Somit bleibt für die

Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen und Geldbörsen

aufzupassen. Portemonnaies, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht

einfach offen in einen Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern sollten dicht am

Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Ein kurzer

Moment der Ablenkung kann nämlich ausreichen, um Wertsachen unbemerkt zu

entwenden. Weitere Informationen zur Vorbeugung erhalten Sie auch im Internet

unter www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle

in Wiesbaden

5000 Euro geschätzt. Am Sonntag, gegen 14:40 Uhr befuhr eine Autofahrerin mit

ihrem Mercedes die Neuhofer Straße in Richtung Bundesstraße 417. Ein

entgegenkommendes Fahrzeug habe dann plötzlich auf ihre Fahrspur gesteuert,

wodurch sie ausweichen musste und von der Straße abkam. Hierbei kollidierte sie

mit einem Verkehrsschild und die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs wurde

beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Mögliche

Zeugen der Unfallfluchten und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der jeweils

zuständigen Polizeidienststelle zu meldena der Mann zudem gegen Auflagen

verstoßen hatte, wurde ein gegen ihn bestehender Haftbefehl wieder in Vollzug

gesetzt und er wurde in Haft genommen. Zu der zweiten Person gibt es bis dato

keine Hinweise. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 3450 bei der

Polizei zu melden.

Frau von Exhibitionist belästigt,

Ort: Wiesbaden, Mz.-Kostheim, Bischofsheimer Straße, Zeit: Sonntag, 14.03.2021,

02:15 Uhr

(cp) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine 32-jährige Frau im

Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kostheim von einem unbekannten Mann belästigt. Dieser

hatte sich vor ihrem Fenster entblößt.

Gegen 02:15 Uhr bemerkte die Frau den Mann vor ihrem Schlafzimmerfester. Die

Frau sprach den Mann an, forderte ihn auf sofort zu gehen und bemerkte dabei,

dass er sich entblößt hatte. Der Mann suchte daraufhin das Weite. Er soll 30 bis

50 Jahre alt, circa zwei Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er habe

vermutlich eine Glatze und sei dunkel gekleidet gewesen. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0611 / 3450 um Hinweise zu dem

Täter.

Jugendliche beschädigen erneut Fahrkartenautomat,

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Saarstraße, Zeit: Sonntag, 14.03.2021, 03:05 Uhr

(cp) Am frühen Sonntagmorgen wurde in Wiesbaden in der Saarstraße zum

wiederholten Male ein Fahrkartenautomat beschädigt. Nach Zeugenhinweisen wurden

zwei Tatverdächtige festgenommen.

Nachdem der Fahrkartenautomat an der Bushaltestelle „Kahle Mühle“ in der

Saarstraße in der Nacht vom 05. auf den 06.03. nach einem Aufbruchsversuch

bereits beschädigt worden war (wir berichteten), wurde er im Laufe der

vergangenen Woche gleich zweimal von Unbekannten weiter beschädigt. Ein drittes

Mal am frühen Sonntagmorgen. Um 03:05 Uhr meldete ein Zeuge zwei Jugendliche,

die gegen das Gerät treten würden. Die Polizei nahm kurze Zeit später die beiden

mutmaßlichen Täter, zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren, fest. Ob

sie auch für die anderen Taten verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand von

Ermittlungen.

Sieben Fahrzeuge in Schierstein beschädigt,

Ort: Wiesbaden, Schierstein, Reichsapfelstraße & Kettenbornstraße, Zeit:

Sonntag, 14.03.2021, 01:43 Uhr

(cp) Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten Unbekannte

Sonntagnacht in Wiesbaden-Schierstein.

An sieben in der Reichsapfelstraße und der Kettenbornstraße geparkten Fahrzeugen

wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. In diesem Zusammenhang wurden drei

junge Männer im Alter von etwa 15 Jahren beobachtet. Alle sollen ca. 170 cm groß

sein. Einer der Täter hatte kurzes, an den Seiten rasiertes dunkles Haar und

trug eine grüne Jacke mit weißer Aufschrift am Rücken. Die anderen beiden hätten

dunkle Jacken mit Fellkragen getragen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter

0611-345 25 40 entgegen.

Einbrecher überrascht,

Ort: Wiesbaden, Klarenthal, Werner-Hilpert-Straße, Zeit: Samstag, 13.03.2021,

20:00 Uhr

(cp) Am Samstagabend wurde ein Einbrecher in Wiesbaden, in der

Werner-Hilpert-Straße von einem Bewohner überrascht und flüchtete unerkannt vom

Tatort.

Geräusche aus dem ersten Stock ließen den 54-jährigen Bewohner eines

Einfamilienhauses hellhörig werden. Als er dort nach dem rechten sah, musste er

feststellen, dass in einem Zimmer das Fenster aufgebrochen worden war. Der

Einbrecher war scheinbar Augenblicke zuvor ohne Beute unerkannt geflüchtet. Ihm

war es gelungen über eine Regentonne auf das Dach eines Wintergartens zu

klettern und dort das Fester aufzuhebeln. Eine Fahndung blieb ergebnislos.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

Garage und Pkw aufgebrochen,

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Drususstraße, Zeit: Freitag, 12.03.2021, 23:00 Samstag, 13.03.2021, 10:05 Uhr

(cp) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Garage in

der Drususstraße in Wiesbaden-Biebrich ein. Nur zwei Häuser weiter wurde in der

selben Nacht ein Pkw aufgebrochen.

Bei dem Einbruch in die Garage erbeuteten die Täter einen Akku-Laubbläser im

Wert von wenigen Hundert Euro, richteten hierbei aber einen Sachschaden von

einigen Tausend Euro an. In der selben Nacht brachen Unbekannte nur wenige Meter

weiter einen auf einem Grundstück geparkten VW Polo auf. Die Schadenshöhe steht

in diesem Fall noch nicht abschließend fest. Zeugen werden gebeten sich unter

0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Meldungen vom Wochenende

+++ Mehrere Versammlungen im Wiesbadener Stadtgebiet +++

13.03.2021, 15:00 Uhr – 20:00 Uhr

Wiesbaden (ots) – (he)Im Verlauf des heutigen Nachmittags, bzw. des frühen

Abends fanden in Wiesbaden mehrere angemeldete Versammlungen statt, die durch

die Polizei begleitet wurden. In der Reisinger Anlage / Herbertanlage fanden

zwei Versammlungen statt, welche sich mit gegensätzlichen Meinungsbildern

beschäftigten. Durch eine Trennung der Gruppen konnten beide Versammlungen ohne

Störungen stattfinden. In Teilen wurde die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung

nicht getragen und der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern und

Teilnehmerinnen nicht eingehalten. Durch die Polizei wurden entsprechende

Lautsprecherdurchsagen durchgeführt und Anhäufungen von Personen außerhalb des

Versammlungsgeländes aufgelöst. An diesen beiden Versammlungen nahmen in der

Spitze bis zu 1.000 Personen teil. Auf dem Bahnhofsvorplatz, in der

Friedrich-Ebert-Allee, auf dem Luisenplatz sowie über die gesamte Wiesbadener

Innenstadt verteilt wurden ebenfalls kleinere Versammlungen unterschiedlichster

Vereine und Bündnisse abgehalten sowie Informationsstände politischer Parteien

aufgebaut. Ab 18:30 Uhr wurden die Versammlungen durch die jeweiligen Anmelder

sukzessive beendet. Im Nachgang bewegten sich mehrere Personengruppen in

Richtung Landtag, bzw. dortiger Bannmeile. Polizeikräfte verlegten nach dort und

sperrten den Bereich entsprechend ab. In diesem Zusammenhang kam es zu einer

Widerstandshandlung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++Auseinandersetzung in Linienbus +++ Von zwei Männern angegriffen und geschlagen +++Senioren bestohlen +++ Randalierer leistet Widerstand +++ Einbruch in Schule +++

Auseinandersetzung in Nightliner-Bus der Linie N2

Wiesbaden, Luisenstraße, Samstag, 13.03.2021, 00:36 Uhr

(schü)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es in

der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Bus der Linie N2. Aus bisher nicht

bekannten Gründen gerieten die beiden in dem Bus aneinander, was damit endete,

dass einer der beiden eine blutende Nase davontrug. Während einer der

Kontrahenten von einer Polizeistreife noch an der Bushaltestelle

Luisenstraße/Wilhelmstraße angetroffen werden konnte, hatte sich der zweite

bereits entfernt. Allerdings konnte auch dieser Mann im Rahmen von

Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt angetroffen und zunächst festgenommen

werden. Die beiden Männer zeigten sich der Polizei gegenüber höchst

unkooperativ, bei einem der an der Auseinandersetzung Beteiligten wurden zudem

noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Die

dementsprechenden Strafverfahren zur Körperverletzung und dem verbotenen Besitz

der Betäubungsmittel sind eingeleitet.

25-Jähriger in Mainz-Kastel zusammengeschlagen Mainz-Kastel, Steinern Straße,

Freitag, 12.03.2021, 20:10 Uhr

(schü)Zwei junge Männer haben in den Abendstunden des Freitags einen 25-Jährigen

aus Mainz zusammengeschlagen. Wie der Geschädigte angab, seien die beiden jungen

Männer ihm gefolgt, als er zu Fuß in Kastel unterwegs war. Es sei ihm zunächst

gelungen sich zu verstecken, die beiden Schläger hätten ihn dann aber doch

entdeckt und mit Faustschlägen und, als er am Boden lag, auch noch mit Tritten

eingedeckt. Zur Untersuchung und Erstversorgung seiner Verletzungen wurde ein

Rettungswagen hinzugezogen. Die beiden Angreifer konnte der Verletzte

beschreiben. Der erste Täter sei männlich und ca. 25 Jahre alt gewesen. Er habe

schwarze Haare und sei mit einem roten Jogginganzug mit ebenfalls roter Kapuze

bekleidet gewesen. Der zweite Schläger sei ebenfalls männlich und ca. 25 Jahre

alt gewesen. Er habe einen schwarzen Bart gehabt und habe dunkle Kleidung

getragen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Vermeintliche Hilfeleistung zu Diebstahl genutzt Wiesbaden, Friedrichstraße,

Bushaltestelle Kirchgasse, Mittwoch, 10.03.2021, 14:00 Uhr

(schü)Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde ein 87-jähriger Wiesbadener bereits am

vergangenen Mittwoch Opfer einer dreisten Diebin. Der Geschädigte befand sich an

der Bushaltestelle Kirchgasse in der Friedrichstraße und wollte in einen Bus der

ESWE-Verkehrsgesellschaft einsteigen, als ihn nach seinen Angaben plötzlich und

unaufgefordert eine weibliche Person am linken Arm erfasst hätte, um ihm

vermeintlich beim Einsteigen behilflich zu sein. Die Frau drängte sich hierbei

auch unangenehm an den Geschädigten, fuhr jedoch selbst nicht mit dem Bus,

sondern entfernte sich plötzlich in unbekannte Richtung. Zuhause bemerkte der

Mann, dass ihm seine Geldbörse aus der Manteltasche entwendet worden war. Nach

Einschätzung des Geschädigten war die beschriebene Situation der einzige Moment,

in dem die Tat begangen worden sein kann. Die Frau habe schulterlange, braune

Haare getragen und sei mit einem grünen bis dunkelgrünen Kurzmantel, sowie

orangefarbener Leggins oder einer eng anliegenden Hose bekleidet gewesen.

Entwendet wurden mitsamt der Geldbörse 80,- Euro an Bargeld, sowie diverse

Kundenkarten, so dass dem Geschädigten ein Schaden von etwa 100,- Euro entstand.

Hinweisgeber werden gebeten, sich an das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

EC-Karte entwendet und anschließend Geld abgehoben Wiesbaden, Webergasse 9

Freitag, 12.03.2021, 14:39 Uhr

(mü) Einer 81 Jahren alten Frau aus Taunusstein wurde am Freitagnachmittag in

einer Bankfiliale die EC-Karte entwendet, anschließend wurde damit mehrere

Hundert Euro Bargeld abgehoben. Die Frau war gerade dabei an einem Geldautomaten

Bargeld abzuheben. Als sie ihr Geld aus dem Automaten entnommen hatte, wurde sie

von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser teilte der Frau mit, dass ihr

ein Geldschein heruntergefallen sei. Sie blickte daraufhin nach unten und konnte

dort tatsächlich einen Geldschein erblicken, den sie anschließend aufhob. Sie

bedankte sich bei dem Mann und verließ die Bank. Später stellte sie das Fehlen

ihrer EC-Karte fest und kehrte zur Bankfiliale zurück. Nach Rücksprache mit den

Bankmitarbeitern und Auswertung der Videoaufnahmen, konnte man schließlich

feststellen, dass es sich bei dem heruntergefallenen Geldschein um einen Trick

gehandelt hatte. Das Aufheben des Geldscheins nutzte der Mann, um die EC-Karte

aus dem Automaten zu entwenden. Vorher hatte er offensichtlich die Frau beim

Eingeben der PIN beobachtet. Als die Frau die Bank verlassen hatte, wurde durch

den Mann und zwei weiteren Begleitern am gleichen Automaten Geld vom Konto der

Frau abgehoben. Die Täter konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: alle

Personen 30-40 Jahre alt 1. Männlich, 170-180 cm groß, er trug eine dunkelblaue

Daunenjacke, die an den Schultern grau abgesetzt war, eine blaue Jeanshose,

weiße Freizeitschuhe (Sneaker), schwarzes Basecap und eine medizinische

Mundnasenbedeckung 2. Männlich 170-180 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke

und Hose, schwarzen Sneakern mit weißen Applikationen, eine schwarze Basecap und

einen schwarzen Schlauchschal 3. Weiblich, etwas kleiner als die Begleiter,

diese trug eine lange schwarze Daunenjacke, blaue Jeans, weiße Sneaker, ein

rotes Basecap und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man gerade an

Geldautomaten darauf achtet, dass die Eingabe der PIN nicht beobachtet wird und

man sich nicht ablenken lässt, um Trickdieben keine Chance zu geben. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich an das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

Randalierer leistet bei der Festnahme Widerstand Wiesbaden, Bahnhofsplatz 3

(Einkaufszentrum Lili) Samstag, 13.03.2021, 18.33 Uhr

(jk) Ein 35- jähriger Wiesbadener hat am frühen Abend in einem Markt im

Einkaufszentrum Lili bei der Festnahme durch die Polizei Widerstand geleistet.

Alarmiert wurde die Polizei durch Angestellte des Ladens, nachdem der Mann sich

zunächst widerrechtlich Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatte, indem er sich

nicht an Corona bedingte Regeln halten wollte. Er weigerte sich die

Zutrittsbeschränkungen einzuhalten und sich vor dem Geschäft anzustellen,

drängelte sich vor und betrat schließlich den Verkaufsraum, ohne einen

vorgeschriebenen Korb für den Einkauf zu benutzen. Im Geschäft drohte er

Angestellten, die auf sein Fehlverhalten hinwiesen, mit körperlicher Gewalt und

randalierte. Bei Eintreffen der Polizei zeigte er sich verbal aggressiv und

wehrte sich massiv gegen die Festnahme. Er musste schließlich mit Handfesseln

fixiert werden. Bei der Durchsuchung des Randalierers wurde eine geringe Menge

Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Den Wiesbadener erwartet nun

ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde auf das 1. Polizeirevier verbracht und

nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, nachdem er sich beruhigt hatte. Es

wurde niemand verletzt.

Einbruch in Schule

Wiesbaden, Langenbeckstr. 6 Zw. Freitag 12.03.21, 19:00 Uhr und Samstag,

13.03.2021, 09:00 Uhr

(mü) Eine Wiesbadener Schule wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch

unbekannte Einbrecher heimgesucht. Die Täter verschafften sich über zwei

gekippte Fenster im 2. OG Zugang zum Schulgebäude. Im gleichen Geschoß wurde die

Türe zum Sekretariat auf bisher nicht bekannte Weise geöffnet. Im Sekretariat

wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Es wurden Gegenstände im

Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Das 3. Polizeirevier hat in diesem

Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.