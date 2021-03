Neustadt an der Weinstraße – Am 27. März 2021 um 20.30 Uhr schalten Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus. Eine Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz. Das ist die Earth Hour.

Auch Neustadt an der Weinstraße ist in diesem Jahr wieder dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung folgender Gebäude ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen:

Beleuchtung der Wolfsburg

Turm des Leibniz-Gymnasiums

Beleuchtung des Rathausinnenhofs und des Löwen  Beleuchtung des Saalbaus

Die Klimaschutzmanager Marcel Schwill und Andreas Faßbender: “Wir laden alle Neustadterinnen und Neustadter herzlich dazu ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen. Und so können sich Interessierte beteiligen: ein Foto oder Video von sich beim Lichtausschalten machen und in den sozialen Netzwerken mit den genannten Hashtags posten.

Ob Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den Kindern, malen mit Leuchtfarben: Wer mitmachen möchte, findet unter www.wwf.de/earth-hour neben Hintergrundinformationen auch Vorschläge für die eigene, gelungene Earth Hour.

Natürlich sei dies vor allem ein symbolischer Akt, so Marcel Schwill weiter. „Wichtig ist insbesondere auch, sich und seine Handlungen über das Jahr verteilt immer wieder zu Hinterfragen und auf ein klima- und zukunftsgerechtes Verhalten abzustimmen. Habe ich schon Ökostrom von unseren Stadtwerken? Nutze ich das eigene Fahrrad oder VRN- nextbike, statt das Auto?“

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. Neustadt an der Weinstraße ist seit vielen Jahren mit dabei. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr.

Alle Infos und Orte gibt es beim WWF Deutschland auf www.wwf.de/earth-hour. Informationen zum Klimaschutz in Neustadt unter: klimaschutz.neustadt.eu