Knüllwald: Tragischer Unfall im Kuhstall

(ots) – 14.03.2021, 15:41 Uhr – Am Samstagnachmittag 13.03.2021 wurde eine 60-jährige Frau in Knüllwald von einer Kuh lebensgefährlich verletzt. Infolge der schweren Verletzungen verstarb sie im Krankenhaus.

Die 60-Jährige wurde im Kuhstall von einer Kuh getreten, als sie sie beim Kalben unterstützen wollte. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie ins Klinikum nach Bad Hersfeld eingeliefert werden musste. Hier verstarb sie infolge der schweren Verletzungen.

Bad Zwesten: Unbekannter Täter schlägt 20-Jährigen mit Bierflasche

(ots) – 13.03.2021, 23:25 Uhr – Am Samstagabend 13.03.2021 hat eine unbekannte Person in der Straße “Im Bodenfeld” einen 20-Jährigen mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Nach Angaben einer Zeugin hatten sich mehrere Jugendliche in einer Halle zum Feiern getroffen. Im Laufe der Feier wurde der 20-Jährige aus Wesseling von einer unbekannten Person mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Beim Eintreffen der Polizei waren nur noch die Zeugin und das Opfer in der Halle.

Der 20-Jährige war stark alkoholisiert und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen den unbekannten Täter ermittelt nun die Fritzlarer Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Verkehrsunfall A7 – Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden – Zeugen gesucht

Gmkg.Felsberg/BAB 7(ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB7/Fahrtrichtung Süden, ist am Montagnachmittag 15.03.2021 der Fahrer eines PKW schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 16:40 Uhr. Bei dem Unfall, dessen Ursache noch abschließend ermittelt werden muss, wurde ein 49-jähriger männlicher Fahrzeugführer eines silberfarbenen PKW Ford Focus schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus transportiert werden.

Die vor Ort durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer bereits zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen und hierbei möglicherweise mit mindestens einem weiteren Fahrzeug kollidiert sein könnte. Die Unfallstelle befindet sich auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlußstellen Guxhagen und Melsungen.

Zeugen, die auf dem Streckenabschnitt zuvor einen silberfarbenen Ford Focus mit auffälliger Fahrweise beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561/910-0 oder direkt bei der Polizeiautobahnstation in Baunatal unter Tel. 0561/910-1920 zu melden.

Die BAB 7 war in Fahrtrichtung Süden aufgrund der Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers bis gegen 18:50 Uhr teilweise vollgesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Borken-Großenenglis: Unbekannte setzen Grillhütte in Brand

(ots) – 12.03.2021, 22:55 Uhr – Am Freitagabend 12.03.2021 haben unbekannte Täter eine Grillhütte in der Straße “Am Heiligengarten” in Brand gesetzt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro verursacht. Die Täter stapelten vor der Eingangstür der Grillhütte Holz auf. Anschließend entzündeten sie den Holzstapel, sodass die Grillhütte im weiteren Verlauf Feuer fing und brannte.

Die umliegenden alarmierten Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Die Homberger Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Pkw-Fahrer mit Backstein verletzt

(ots) – 13.03.2021, 14:40 Uhr – In der Webergasse hat am Samstagnachmittag 14.03.2021 ein 44-Jähriger Homberger einen fahrenden Pkw mit Backsteinen beworfen und dabei den 38-jährigen Pkw-Fahrer verletzt. Der 38-jährige Pkw-Fahrer aus Homberg fuhr mit seiner Ehefrau mit seinem blauen Pkw, Renault Scenic die Webergasse hinauf. In Höhe “Enge Gasse” kam plötzlich der 44-Jährige auf die Straße gelaufen und bewarf den Pkw mit mehreren Backsteinen. Hierbei wurde die Windschutzscheibe und die Seitenscheibe der Fahrertür zerstört.

Ein Backstein hatte den Fahrer an der linken Körperseite getroffen. Er stieg mit seiner Ehefrau aus und flüchtete in Richtung “Am Holzhäuser Tor”. Der 38-Jährige wurde zunächst im Rettungstransportwagen versorgt und anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Homberg ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Rucksack aus Pkw gestohlen

(ots) – 12.03.2021, 17:00 Uhr bis 13.03.2021, 11:00 Uhr – In der Zeit von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Straße “Am Heinberg” aus einem Pkw einen Rucksack mit Geldbörse und EC-Karten gestohlen. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren weißen Pkw, Fiat Panda, am Freitagabend vor ihrem Wohnhaus abgestellt. Als sie am Samstagmorgen zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass ihr Rucksack von der Rücksitzbank entwendet wurde.

In dem Rucksack befand sich ihre braune Damengeldbörse mit 50 Euro Bargeld, EC-Karten und diversen Ausweisen. Die aufnehmenden Homberger Beamten konnten keine Aufbruchspuren am Pkw feststellen. Mit der gestohlenen Bankkarte gelang es den Tätern anschließend, mehrere Einkäufe im Wert von insgesamt ca. 100 Euro zu tätigen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Gudensberg – Falscher Wasserwerker entwendet Bargeld aus Wohnung

(ots) – 15.03.2021, 10:25 Uhr – Heute Morgen haben sich Trickbetrüger Zutritt zu einer Wohnung in der Hugo-Brunner-Straße verschafft und 100 Euro Bargeld gestohlen. Gegen 10:25 Uhr klingelte ein fremder Mann bei einem 89-jährigen Rentner und gab sich als Wasserwerker aus, der die Wasserqualität testen wollte. Während der Mann den Rentner ablenkte, schlich sich eine zweite Person in die Wohnung, entwendete 100,- Euro Bargeld und riss das Telefonkabel heraus.

Der 89-Jährige beschreibt den vermeintlichen Wasserwerker wie folgt:

ca. 35 Jahre alt, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, trug eine Arbeitsjacke mit gelben Neonstreifen und einen Mund-Nasen-Schutz.

Damit sie nicht Opfer von falschen Handwerkern werden rät die Polizei:

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnräume. Wenn Handwerker Arbeiten bei Ihnen ausführen möchten, dann bitten Sie um eine vorherige Terminabsprache und nehmen Sie sich an dem Termin einen Vertrauten hinzu, damit Sie nicht alleine in der Wohnung sind.

Öffnen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür nicht ohne zu wissen, wer vor der Tür steht. Führen Sie Gespräche im Zweifel nur per Gegensprechanlage oder nutzen Sie spezielle Türsicherungen, die es erlauben die Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Auch wenn es unhöflich erscheinen mag, nutzen Sie diese Möglichkeiten, um sich Sicherheit zu verschaffen.

Das Anliegen der Polizei richtet sich vor allem auch an Angehörige von Seniorinnen und Senioren. Bitte reden Sie mit den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern über solche Betrugsmaschen. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für solche Situationen zur Verfügung, hinterlegen Sie Ihre Telefonnummer und machen Sie den Seniorinnen und Senioren klar, dass Sie im Zweifel jederzeit ohne schlechtes Gewissen die Polizei über den Notruf 110 erreichen können.“

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Morschen-Altmorschen – Einfamilienhaus mit Farbe beschädigt

(ots) – 12.03.2021, 23:30 Uhr bis 13.03.2021, 07:30 Uhr – In der Elzestraße haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitag auf Samstag ein Einfamilienhaus mit Farbe beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

Die Täter betraten das Grundstück und beschmierten die Fassade, ein heruntergelassenes Rollo und die Hofeinfahrt mit dunkelroter und weißer Farbe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

