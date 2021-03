36-jährige Frau vergewaltigt

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(dr) – Am Sonntag 14.03.2021 nahm die Polizei einen 44-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, eine Frau im Bereich der Mannheimer Straße/Karlsruher Straße vergewaltigt zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der 44-jährige Mann am Sonntagnachmittag 14.03.2021 an einer 36-jährigen Frau im Bereich einer Garagenzufahrt sexuell vergangen haben.

Seitens des Tatverdächtigen soll es dabei auch zur Anwendung von körperlicher Gewalt gegenüber der Frau gekommen sein, wie die Geschädigte weiter berichtete. Während der Fahndung gelang es einer Polizeistreife anhand der Beschreibung der Geschädigten, einen 44-jährigen Mann in der Nähe festzunehmen.Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Großeinsatz von Landes- und Bundespolizei am Flughafen

Frankfurt-Flughafen (ots)-(hol) – Montagmorgen 15.03.2021 meldete ein Zeuge einen Mann im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens, der einen verdächtigen Gegenstand in der Hand hielt, bei dem es sich um eine Schusswaffe gehandelt haben könnte. Sofort waren Landes- und Bundespolizei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 09:30 Uhr hatte der Zeuge den Mann bemerkt und die Polizei verständigt. Unverzüglich leitete die Polizei alle erforderlichen Maßnahmen ein, um dem Hinweis nachzugehen und eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger auszuschließen. Zu diesem Zweck wurden auch Spezialkräfte der Frankfurter Polizei zum Flughafen entsandt.

Der öffentliche Personennahverkehr wurde kurzzeitig eingestellt. Die Polizei sperrte einen Teil des Terminals 1 und fahndete nach dem Verdächtigen. Bilder eines Überwachungsvideos zeigten diesen und bekräftigten zudem die Angaben des Mitteilers hinsichtlich des verdächtigen Gegenstands.

Gegen 12:30 Uhr konnte über die Überwachungsaufnahmen nachvollzogen werden, dass die verdächtige Person in Begleitung einer Frau und eines Kindes das Terminal bereits verlassen hatte. Darüber hinaus war zu erkennen, dass es sich bei der “Waffe” offensichtlich um eine Spielzeugpistole des Kindes gehandelt hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Marihuanageruch wird Dealer zum Verhängnis

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(hol) – Nach einem Hinweis auf Marihuanageruch der aus einer Wohnung ins Treppenhaus dringt, suchte eine Streife ein Wohnhaus in der Schleusenstraße auf. Anschließend fanden die Beamten Marihuana und Kokain in nicht geringen Mengen. Gegen 20:00 Uhr läutete die Streife an der Tür der Wohnung, aus der intensiver Geruch nach Marihuana wahrzunehmen war. Als die Tür geöffnet wurde, erblickten die Beamten ein vertrautes Gesicht.

Der junge Mann war ihnen bereits wegen Drogenhandels bekannt. Nichtsdestotrotz bat er die Gesetzeshüter in die Wohnung, wo sich aufgrund herumliegender Plastiktütchen samt Vakuumiergerät der Verdacht des Drogenverkaufs erhärtete. Nach richterlicher Anordnung durchsuchten die Beamten die Wohnung und fanden mehr als 1 Kilogramm Marihuana, fast 65 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld.

Der 23-Jährige wurde festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich derzeit in Untersuchungshaft.

Mann überrascht Eindringling im Schlafzimmer

Frankfurt (ots)-(hol) – Am Sonntagmittag stieg ein 38-Jähriger durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in eine Wohnung in der Europaallee ein. Der Bewohner überraschte den Eindringling anschließend. Dieser bekam dann noch Unterstützung eines Unbekannten Dritten. Gegen 15:30 Uhr kam der 29-Jährige Wohnungsinhaber zurück in sein Schlafzimmer und entdeckte einen unbekannten Eindringling hinter der Tür. Dieser war zuvor offensichtlich durch das geöffnete Fenster der Erdgeschosswohnung eingestiegen.

Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf plötzlich ein weiterer Mann durch das Fenster ins Schlafzimmer einstieg, offenbar um dem Einbrecher zu helfen. In diesem Moment kam die Lebensgefährtin des Bewohners hinzu und schlug den Unbekannten mit Reizgas in die Flucht. Gemeinsam gelang es, den 38-jährigen Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Beamten fanden zwei Parfumflacons in dessen Taschen, die dem Wohnungsinhaber gehörten. Der bereits einschlägig bekannte Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Der unbekannte Dritte ist weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung:

Männlich, 40-45 Jahre alt, ca. 190 cm groß, westeuropäischer Phänotyp und helle Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sachbeschädigungen an Autos

Frankfurt-Sindlingen (ots)-(fue) Zwei Zeugen bemerkten am Sonntag, den 14. März 2021 gegen 20.30 Uhr, einen Mann, der mit einem Kochtopf gegen die Außenspiegel von in der Küferstraße abgestellten Pkw schlug. Auf diese Weise wurden an 17 Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Den beiden Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Frankfurter. Seine Handlungsweise begründete er mit “Frust”, da er “nichts mehr zu essen” habe. Der 25-Jährige, der einen verwirrten Eindruck hinterließ, begab sich freiwillig in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

PKW überschlägt sich mehrmals – 4 Verletzte

Frankfurt-Sindlingen (ots)-(fue) – Am Samstag 13.03.2021 gegen 17.30 Uhr, kam es in der Okrifteler Straße/Höhe der Hausnummer 116, zu einem schweren Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 18-Jähriger mit seinem Audi unterwegs in Richtung Okriftel.

Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und wurde durch eine Erdaufschüttung in die Höhe katapultiert. Nachdem er sich mehrfach überschlagen hatte, kam er auf dem Gelände eines Kleingartens zum Stehen.

Der 18-jährige Fahrer, als auch seine drei Mitfahrer, wurden bei dem Unfall verletzt. Der 18-jährige Fahrzeuglenker, ein 20-jähriger und eine 19-jährige Mitfahrerin kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der vierte Fahrzeuginsasse, ein 18-Jähriger, wurde leicht verletzt. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Brand einer Spülmaschine verursacht mehrere tausend Euro Sachschaden

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Montagnachmittag 15.03.2021 hat gegen 16:00 Uhr in Eckenheim eine Spülmaschine gebrannt. Der Brand war in einer Küche im 3. OG eines Mehrfamilienhauses in der Hügelstraße ausgebrochen.

Das Feuer konnte von den nur wenige Minuten nach Eingang des Notruf vor Ort eingetroffenen Einsatzkräften mit einem CO2-Feuerlöscher rasch gelöscht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen