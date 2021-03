PKW vom Güterzug auf Bahnübergang erfasst (siehe Foto)

Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein Leichtverletzter und ein hoher Sachschaden war die Bilanz eines Unfalles zwischen einem Güterzug und einem Pkw im Bereich Niederzwehren. Ein 44-jähriger Mann aus Kassel befuhr am vergangenen Samstag 13.3.2021 gegen 13 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen Feldweg im Bereich der Kleingartenanlage Südend e. V. in Richtung der Brüder-Grimm-Straße. Beim Überqueren des Bahnübergangs übersah der Mann offensichtlich den herannahenden Güterzug.

Der Lokführer konnte den Unfall, trotz Schnellbremsung und Achtungspfiffe, nicht verhindern. Der 44-jährige Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr Kassel leicht verletzt geborgen.

“Er hätte den Güterzug total übersehen!”, sagte der 44-Jährige später der Bundespolizei.

An dem PKW entstand ein Schaden von zirka 43.000 EUR. Die Lok des Güterzuges wies lediglich einige Kratzspuren auf. Ebenfalls beschädigt wurde das Andreaskreuz am Bahnübergang. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 45.000 Euro.

Die Bahnstrecke war von 12:45 Uhr bis 15:10 Uhr gesperrt. Ein nachfolgender Zug bekam deswegen rund zwei Stunden Verspätung. Ebenfalls im Einsatz waren je eine Streife der Bundespolizei und des Polizeireviers Süd-West sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und eine RTW-Besatzung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr” eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt – Zeugen werden gesucht

Kassel-Innenstadt (ots) – Von einer Straßenbahn ist heute Abend eine 40-jährige Frau in der Innenstadt erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen lief die 40-Jährige um kurz vor 20:00 Uhr aus dem Bereich der Moritzstraße kommend über die Holländische Straße in Richtung Innenstadt. Beim Überqueren der Gleise übersah sie vermutlich die stadtauswärts fahrende Straßenbahn, wurde von dieser erfasst und hierbei schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 38-jährige Fahrer der Straßenbahn den Zusammenstoß nicht verhindern.

Die 40-jährige Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert, die Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt. Eine Lebensgefahr besteht nach neuesten Erkenntnissen glücklicherweise nicht mehr.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Autodieb wird ertappt und flüchtet – Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Niederzwehren (ots) – Einen mutmaßlichen Autodieb ertappte in der Nacht zum Montag 15.03.2021 in Kassel-Niederzwehren der Sohn des Fahrzeugbesitzers. Als der bereits in dem schwarzen Porsche Cayenne sitzende Täter den Zeugen entdeckte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie gehen davon aus, dass der Täter den hochwertigen Pkw stehlen wollte und suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Es soll sich um einen über 35 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann mit sportlicher Statur gehandelt haben, der eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine blaue OP-Maske und einen Rucksack trug.

Die Mitteilung des Autobesitzers über den Diebstahlsversuch in der Brüder-Grimm-Straße, nahe der Frankfurter Straße, war unmittelbar nach der Tat um 2:10 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem in Richtung Korbacher Straße geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg. Wie der Unbekannte den auf einem Privatparkplatz abgestellten Porsche geöffnet hatte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Der 23-jährige Sohn des Fahrzeugbesitzers war bei seiner nächtlichen Heimkehr auf den im Auto sitzenden Mann aufmerksam geworden. Der drei Jahre alte Porsche wurde anschließend zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unbekannte sprühen Graffitis an Stromkästen und Hausfassade

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte haben am gestrigen Sonntag Graffitis in rostroter Farbe an zwei Stromkästen und eine Hausfassade in der Kasseler Innenstadt gesprüht. Hierbei handelt es sich um Schriftzüge und Konterfeie, die offenbar die Bundeskanzlerin darstellen sollen. Wegen der erkennbaren politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Anwohner hatte die Graffitis in der Frankfurter Straße, die offensichtlich mithilfe einer Schablone aufgesprüht wurden, am späten Sonntagabend entdeckt und die Polizei alarmiert. Die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte stellte drei Konterfeie und beleidigende Schriftzüge an zwei Stromkästen im Bereich der Haltestelle “Am Weinberg” und an der Fassade des Hauses Frankfurter Straße, Ecke “An der Karlsaue” fest. Von den unbekannten Tätern fehlte bereits jede Spur. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen 15 und 21 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

