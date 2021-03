Ober-Mörlen (ots) – Die bereits am Freitag 12.3.2021 im Bereich der Kremermühlen bei Ober-Mörlen durch Spaziergänger gefundenen 2 toten Igel sowie 2 toten Hasen waren in auffälliger Weise verpackt und entsorgt. Die Polizei in Butzbach bittet nach wie vor um Mithilfe.

Die Tierkadaver sind durch den Butzbacher Tierschutzverein bereits nach dem Auffinden zur veterinärmedizinischen Untersuchung gebracht worden.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise auf die Herkunft der beiden auf den Bildern zu erkennenden Behältnisse machen? Hierbei handelt es sich um eine rechteckige, pinke Kiste mit hellblauem Deckel, handschriftlich mit “1/2 Kg” gekennzeichnet und mit silberfarbenem Panzerband zugeklebt. Sowie um einen ovalen, schwarzen Einkaufskorb mit orangen Reißverschlüssen, Henkel aus Aluminium sowie der Aufschrift “Miyako BBQ”.

Wer hat südlich der B275, östlich der A5 (Anschlussstelle Ober-Mörlen) verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen können? Konnten gar Personen dabei beobachtet werden, wie sie sich dort der abgebildeten Boxen entledigten?

Hinweise nimmt die Polizei Butzbach unter Tel. 06033/70430 entgegen.

Bereits 2020 waren im Bereich Ober-Mörlen mehrfach entsorgte Tierkadaver aufgefunden worden. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

