Wetzlar (ots) – Äußerst dreist ging ein Mann vor, um einem 8-Jährigen das Handy zu rauben. Der Vater des Jungen stellte seinen Wagen am Samstagabend 13.03.2021 gegen 19.20 Uhr in der Seibertstraße direkt auf dem Bushaltestellenplatz vor der Sparkasse ab. Sein Sohn saß auf dem Beifahrersitz und schaute sich in seinem Handy ein Video an. Der Vater verließ den Wagen, um in die Sparkasse zu gehen.

Währenddessen öffnete ein dunkelhäutiger Mann die Beifahrertür des Wagens, ermahnte den 8-Jährigen leise zu sein und entriss ihm das Handy. Anschließend rannte der Mann mit dem schwarzen Handy Samsung J4 Plus mit roter Schutzhülle in Richtung Neustadt davon.

Der Junge beschreibt den Mann als dunkelhäutig. Er trug einen schwarzen Schlauchschal über Mund und Nase, eine schwarze Wintermütze sowie einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall am Samstagabend gegen

19.20 Uhr vor der Sparkasse in der Seibertstraße beobachtet?

Wer kann sonst Angaben zu dem unbekannten Räuber machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

