Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Mehrere Autos in Duttweiler zerkratzt – Zeugen gesucht

Neustadt – Duttweiler (ots) – In der Zeit von Sonntag, 14.03.2021, 19:00 Uhr bis Montag, 15.03.2021, 07:00 Uhr wurden in Neustadt-Duttweiler insgesamt sieben geparkte PKW, von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die beschädigten PKW befanden sich in der Dudostraße, Am Falltor, sowie in der Mandelbergstraße und wurden teilweise über die kompletten Fahrzeugseiten, mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen die Täterhinweise geben können und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: In Schlangenlinien mit Pkw unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 14.03.2021, gegen 13:00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Mußbacher Landstraße einen Pkw, der augenscheinlich in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Der Atemalkoholtest des 42-jährigen Fahrers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 42-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Neustadt: Defektes Rücklicht moniert – Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.03.2021 gegen 00:05 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert, weil ein Rücklicht defekt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 70-jährige Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab zunächst eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 Promille. Ein weiterer Test auf der Dienststelle ergab eine geringere Atemalkoholkonzentration. Es blieb jedoch im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Fahrer muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

