Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 15.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.03.2021 gegen 17:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Die Fahrzeugschlüssel wurden seiner Beifahrerin übergeben. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Haßloch: Bewaffneter Raubüberfall auf Haßlocher Wettbüro

Haßloch (ots) – Am Fr., 12.03.2021, gg. 22:50 Uhr, überfiel eine männliche Person unter Vorhalt einer Schusswaffe ein Haßlocher Wettbüro und erbeutete wenige 100 Euro. Der Räuber war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer „ADIDAS“-Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug schwarze Handschuhe. Das Gesicht des Täters war aufgrund eines blauen Mund-Nasen-Schutzes und einer über den Kopf gestreiften Kapuze nicht zu erkennen. Er sprach mit Akzent und flüchtete zu Fuß von der Forstgasse in Richtung Ortsmitte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt/Wstr. unter der Tel.-Nr. 06321/854-0.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):