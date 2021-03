Kaiserslautern – „Und wieder sind wir einen großen Schritt weiter im Bereich Digitalisierung der Schulen – die vom Bund und Land gelieferten Tablets sind fertig eingerichtet und können an den Schulen verteilt werden“, freut sich Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Mit zwei Mann hat das Schulreferat der Stadt Kaiserslautern unter Projektleitung von Wolfgang Ernst in nur einer Woche 1.935 vom Bund gelieferte End-Geräte installiert. Weitere 462 Geräte vom Land und insgesamt 39 Geräte aus dem bereits gelieferten Lehrerkontingent sind ebenfalls für die Schülerinnen und Schüler programmiert worden und können den Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Die Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler erfolgt nach Bedarf, der von der Schule festgelegt wurde.

„Das Fertigen der individuellen Leihverträge nahm etwas Zeit in Anspruch, ist aber seit heute abgeschlossen, so dass alle Schulen, die uns die dortigen Bedarfslagen gemeldet hatten, noch in dieser Woche bedient werden und die Schülerinnen und Schüler ihr Leih-Tablet in Empfang nehmen können“,