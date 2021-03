Kaiserslautern – Corona-bedingt befindet sich der Tourismus gerade im Wandel. Gut erreichbare Reiseziele innerhalb von Deutschland sind gefragt, mit möglichst viel Natur und möglichst breitem Freizeitangebot.

Anforderungen, die Kaiserslautern quasi perfekt erfüllt. Als einzige Großstadt in Rheinland-Pfalz verfügt die Barbarossastadt über direkten Zugang zum Biosphärenreservat Pfälzerwald. Diese Vorzüge will die Tourist Information nun mit der neuen Kampagne „Pfalz du mal…“ gezielt herausstellen. Ziel sind insbesondere potenzielle Kurzurlauber aus dem nah gelegenen Ballungsraum Rhein-Ruhr.

Mit halbseitigen Anzeigen in den Reisebeilagen ausgewählter Zeitungen in Nordrhein-Westfalen wird erstmals an diesem Wochenende auf das Naturerlebnis Kaiserslautern neugierig gemacht. Dabei stehen sportive Aktivitäten wie das Wandern im Pfälzerwald, der Mountainbike-Park oder die umliegenden Golfplätze, aber auch Ausflugsziele wie die Hohenecker Burg und der Humbergturm im Fokus. Auch der Japanische Garten und die Gartenschau wurden als Bildmotive verwendet. Auf den Anzeigen sind Ausschnitte handgeschriebener Briefe von Kaiserlauterer Bürgerinnen und Bürger abgedruckt, die ihre Freunde auffordern, mal wieder nach Kaiserslautern zu kommen. Alle Briefe enden mit einem „Pfalz du mal…“ Satz.

Um die Anzeigenkampagne zu untermauern, wurde eine neue Webseite konzipiert. Unter www.pfalz-du-mal.de findet der potenzielle Gast schnell weiterführende Links und Infos für seine Urlaubsplanung. Des Weiteren lockt dort ein Gewinnspiel, bei dem Anregungen, Träumereien und Anekdoten gleichermaßen gefragt sind. Wer mitmachen möchte, schickt der Tourist Information eine Nachricht, sei es mit schönen Geschichten und Erlebnissen von vergangenen Aufenthalten in Kaiserslautern oder mit Wünschen und Plänen für künftige Urlaube in der Region. Unter allen Einsendungen wird am Jahresende eine Wanderpauschale auf dem Prädikatswanderweg Pfälzer Waldpfad verlost. Begleitet wird die gesamte Aktion von einer Social-Media-Kampagne. Dort werden bekannte Lautrerinnen und Lautrer ausgewählte Briefe und Nachrichten vorlesen.

Ermöglicht wurde all dies vom Land Rheinland-Pfalz, das für die großen Städte finanzielle Mittel für den touristischen „ReStart“ bereitgestellt hat. Mit dem Programm fördert das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gezielt Marketingmaßnahmen, die dem Tourismus in Rheinland-Pfalz nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder auf die Beine helfen sollen. Einen entsprechenden Antrag samt ausgearbeitetem Konzept hatte die städtische Tourist Information im Dezember eingereicht. Die Anzeigenwerbung und die Internetseite sind der erste Teil der Maßnahmen, die mit der Förderung umgesetzt werden.

„Die veränderten Reisegewohnheiten durch die Corona-Pandemie bieten uns die große Chance, Kaiserslautern als Topziel für Freizeittourismus bekannt zu machen und Übernachtungsgäste in die Stadt zu bringen“,

erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel.