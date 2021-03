Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer (siehe Foto)

Gem.Mutterstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen 13.03.2021 kam es gegen 05:55 Uhr auf der L530 kurz vor der Auffahrt zur B9 zu einem sog. Alleinunfall. Ein 43-jähriger Peugeotfahrer aus Limburgerhof übersah die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit dem darauf befindlichen Verkehrszeichen.

Hierbei wurde er leicht verletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt und es liefen größere Mengen an Betriebsstoffen aus. Die notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten zogen sich bis ca. 09:00 Uhr, hierzu musste die Straße für 3 Stunden voll gesperrt werden.

Unfallzeugin in Schifferstadt gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Freitagabend 12.03.2021 kollidierten gegen 20:00 Uhr zwei Fahrzeuge an der Einmündung Mannheimer Straße/Friedhofstraße aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes, der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 7.000 EUR.

Die Polizei sucht jedoch noch nach einer vermeintlich wichtigen Unfallzeugin, die sich mit einem weißen BMW mit RP-Kennzeichen vor dem Eintreffen der Polizeistreife vom Unfallort entfernt hat. Hinweise dazu bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Unfallflucht in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am Freitagmorgen 12.03.2021 verursachte im Zeitraum von 08:05-08:15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen Verkehrsunfall in der Fußgönheimer Straße, wobei zwei dort geparkte Pkw, ein Kia Picanto und ein VW Up, aufeinander geschoben wurden.

Der Gesamtschaden liegt nach erster Schätzung bei ca. 1.600 EUR. Hinweise zu dem Verursacher-Fahrzeug bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Strafanzeige wegen Fahrens mit einem E-Board (Hoverboard)in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 12.03.2021 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Weinbietstraße eine Mutter mit ihrer 9-jährigen Tochter. Der Grund: Das Mädchen fuhr auf dem Gehweg mit einem E-Board (auch Hoverboard genannt, einem elektrisch betriebenen Rollbrett ohne Lenkstange, auf dem sich eine Person stehend fortbewegen kann). Da es sich bei diesem Gerät um ein Fahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h handelt, wird für die Teilnahme am Straßenverkehr eine Zulassung benötigt.

Dies trifft auch auf viele weitere elektrisch betriebene Fortbewegungsmittel zu, die gerne von Kindern als Spielzeuge genutzt werden. Tatsächlich ist deren Betrieb einzig und allein auf Privatgelände zulässig, auch auf dem Gehweg oder einem öffentlich zugänglichen Parkplatz nimmt man am Straßenverkehr teil. Beim Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum drohen daher Ordnungswidrigkeiten wegen Fahrens eines Fahrzeugs ohne Zulassung auf öffentlicher Straße oder des Zulassens desselben, was sich an die “Fahrzeughalter”, also oft die Eltern richtet.

Sanktioniert wird dies mit einem Bußgeld in Höhe von 70 EUR. Je nach Fahrzeug stehen außerdem Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie ein mögliches Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum. Deshalb gilt auch für Kinder: Ausschließlicher Betrieb solcher Fahrzeuge auf Privatgelände!

Zwei Leichtverletzte durch Verkehrsunfall

Otterstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Unfallbeteiligten und einer geschätzten Gesamtsachschadenshöhe von 25.000 Euro kam es am Freitagnachmittag 12.03.2021 um 15:40 Uhr, auf der K23 bei Otterstadt. An der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße nahm ein 53-Jähriger PKW-Fahrer aus Speyer einer 25-Jährigen PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Vorfahrt.

Der PKW-Fahrer, welcher von Speyer in Richtung Otterstadt fuhr, übersah während des Abbiegevorganges nach links die bevorrechtigte von Otterstadt kommende PKW-Fahrerin. Beide Beteiligte erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Die Unfallörtlichkeit musste aufgrund der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und auslaufender Betriebsstoffe kurzzeitig gesperrt werden.

Erneute Betrugsversuche am Telefon

Schifferstadt/Mutterstadt/Limburgerhof (ots) – In den vergangenen Tag kam es wieder durch falsche Microsoft-Mitarbeiter zu mehreren Betrugsversuchen am Telefon, in einem Fall jedoch auch zu einem vollendeten Betrug durch einen falschen Bank-Mitarbeiter:

Hier gelang es den Tätern, ihrem 64-jährigen Opfer unter dem Vorwand, es bekomme einen Gewinn auf sein Konto überwiesen, eine TAN (Transaktionsnummer) zu entlocken, mit der die Täter schließlich einen hohen dreistelligen Betrag vom Konto des Mannes abbuchten.